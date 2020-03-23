Лечиться негде и спим на улице. Система здравоохранения в Британии, - Telegraph

15:49 24.03.2020

Денис Юрганов



Нынешняя британская система здравоохранения и общая социальная ситуация в королевстве близка к коллапсу. Как следует из серии расследований британской газеты The Telegraph, сегодняшние власти страны губят национальное здравоохранение NHS (National Health Service создано в 1948 году с целью обеспечить всем жителям страны возможность получать бесплатную медицинскую помощь), которое страдает от недофинансирования и структурных проблем. Медленное уничтожение системы социального и медицинского обеспечения, которая когда-то была неплохо развита, сейчас оказалась никому не нужна. Система бесплатного здравоохранение в Великобритании во второй половине 20 века считалась одной из лучших в мире, уступая разве что советской, но сегодня даже многомиллиардное финансирование из бюджета не может помочь вывести отрасль из кризиса, который стал перманентным. Британское правительство методично сокращает места в больницах королевства. В 1970-х годах в бесплатных больницах было 350 тысяч койко-мест, но с приходом к власти Маргарет Тэтчер, правительство под ее руководством начало проводить политику "оптимизации здравоохранения". "Безобразия" продолжили и последующие правительства, на сегодняшний день число койко-мест составляет всего 127 тысяч. Строить новые больницы и поддерживать в тонусе существующие никто не торопится, а ситуация того требует в связи со старением населения и наплывом мигрантов.



Сегодня ситуация в государственных учреждениях бесплатной медицинской помощи оставляет желать лучшего. У медсестер нет времени ухаживать за лежачими больными, поэтому родственникам настоятельно рекомендуется или нанимать им сиделку, или дежурить у их постели самим. Еще в больницу рекомендуют брать еду (потому что больничная еда невкусная) и побольше теплой одежды (потому что топят очень плохо).

Политическая элита Британии рассматривает национальную службу здравоохранения как какой-то пережиток из далекого прошлого, отвоеванного пролетариатом вместе с системой соцподдержки в классовых войнах. Между тем многие болезни стали сегодня для жителей Туманного Альбиона большой проблемой. Наибольшие вопросы вызывают венерические заболевания от которых страдают молодые люди в возрасте до 25 лет. Организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. Фонд Terrence Higgins Trust и Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ приводят неутешительные данные: число диагнозов гонореи в Британии за последние десять лет выросло на 249%, а сифилиса - на 165%.

По информации Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, в стране увеличилось число детей, находящихся за чертой бедности. Наблюдаются проблемы с психологическим здоровьем, ростом насилия и потребления наркотиков, а также детской смертности. Среди 27 европейских стран Британия по детской смертности оказалась на пятом месте с конца.



Социальная политика в королевстве, мягко говоря – не работает. Такое явление как бездомные и спящие под открытым небом люди уже никого ни удивляют. Хотя правительство и признает такую проблему, но от общественности усиленно скрываются реальные цифры, предоставляя неверные данные. По просачивающейся в СМИ информации, в Великобритании людей, вынужденных спать на улице, в пять раз больше, чем признает правительство. По имеющимся сведениям, в прошлом году было зарегистрировано 28 тыс. человек, ночевавших на улице. Толи еще будет.