Баррель нефти на троих не делится! - А.Анпилогов

16:05 24.03.2020

пойти впрямую и в одиночку на тотальный подрыв мирового рынка нефти ни Россия, ни Саудовская Аравия не могли

Алексей Анпилогов

23 марта 2020



Помните? "Плывут пароходы - привет Мальчишу! Летят самолеты - привет Мальчишу!" А теперь самолеты не летают. Да и пароходы, а точнее, теплоходы, как-то привстали: по последним данным объем мировой торговли сократился минимум на 7%. Все из-за коронавируса, который вынуждает массу стран вводить самые драконовские ограничения на перемещения людей и функционирование своих национальных экономик.

Неудивительно, что лихорадит и нефтяной рынок. На сегодняшний день российская нефть марки Urals торгуется уже ниже 20 долларов за баррель - именно таким образом России приходится отвечать на ценовой демпинг, который устроила в последние недели Саудовская Аравия. Учитывая, что всего лишь месяц тому назад нефтяные цены находились на отметке в 50 долларов за баррель, согласитесь, ситуация и правда экстраординарная.

Тривиальное объяснение такого падения: не договорились. Мол, российские нефтяники и чиновники не смогли найти общий язык со своими саудовскими визави и стоящими за их спинами принцами, чем и обрушили нефтяной рынок. Понятное дело, сделали это "от жадности не понимая последствий" и якобы исключительно - по собственной глупости. Объяснение ожидаемое, эмоциональное, но, как и положено популярной агитке, ровно ничего не объясняющее.

На деле же ситуация на рынке нефти к началу марта была уже и без того в состоянии катастрофы: мировой спрос сжался, согласно различным оценкам, на 5-7%, а с рынка ушло потребление нефти, в абсолютных цифрах почти что равное российскому экспорту нефти! Понятное дело, компенсировать такие потери какой-либо разумной сделкой в рамках предыдущего соглашения ОПЕК+ было просто невозможно. Это означало бы, например, что Россия должна полностью отказаться от экспорта нефти. Или же сделку с Саудовской Аравией можно было "разлить на двоих", но с весьма схожими и весьма неприятными последствиями для обеих стран. При этом США, не связанные никакими картельными ограничениями, просто бы воспользовались таким новым соглашением ОПЕК+ в своих интересах, по факту получив для своей сланцевой отрасли гораздо более комфортную мировую цену на нефть.

Любая частичная балансировка нефтяного спроса и предложения выглядела бы и вовсе смешно: если бы сокращения носили чисто косметический характер, то смысла в картельном сговоре не было бы и вовсе - цену на рынке определяли бы не продавцы, а покупатели. Нынешние 20 долларов за баррель - это именно диктат покупателей, у которых и самолеты не летают, и пароходы не ходят, а пионеры сидят по домам.



Какой же альтернативный смысл у ссоры России с Саудовской Аравией? Судя по всему, понимая, что сохранение status quo означает для обеих стран практически двойное падение экспортных доходов, бывшие участники ОПЕК+ решили… попутно выкинуть с рынка всех остальных. Ведь, действительно, у Саудовской Аравии и России на сегодняшний день самые низкие операционные расходы на добычу нефти - в районе 3-5 долларов за баррель. Оставим пока что "за кадром" полную себестоимость добычи нефти, которая гораздо выше - речь идет о том, что несколько лет Москва и Эр-Рияд могут продавать нефть по 20 долларов, не остановив при этом ни одну из действующих скважин. Потом за это, конечно, надо будет расплачиваться - но это уже потом.

А вот у США ситуация обстоит совсем иначе - у них операционные издержки по добыче нефти составляют где-то 35-40 долларов за баррель, львиную долю общей себестоимости. То есть, для сланцевых компаний США нынешняя цена - быстрая смерть, если кто-то не сможет оплачивать им "со стороны" чуть ли не 50% их издержек. Конечно, что-то им подбросит Белый дом - в частности, Дональд Трамп пообещал увеличить закупки нефти в госрезерв. Но все это - предельно краткосрочные меры. "В долгую", на таком низком рынке, США будут вынуждены сокращать производство нефти, пока спрос и предложение не выровняются на мировом уровне.

В вопросе "кто умрет первым" свет клином на США не сошелся - масса нефтедобывающих проектов, которые стартовали в последнее десятилетие, закладывали в прогнозы предельно высокую цену на нефть. Например, при запуске казахского месторождения Кашаган в 2016 году называли себестоимость добычи на нем, равную… 100 долларам за баррель. Ох, вовремя Назарбаев ушел на покой, теперь его преемникам будет совсем несладко.

Конечно, пойти впрямую и в одиночку на тотальный подрыв мирового рынка нефти ни Россия, ни Саудовская Аравия не могли. Так как, сделай Москва или Эр-Рияд обязывающие заявления, их тут же бы объявили если не виновными, то уж точно - крайними, ведь пострадавшими сегодня окажется чуть ли не половина нефтедобывающих стран. А в ситуации "мы просто не договорились, сами друг у друга чубы рвем" - валить вину сугубо не на кого. Мальчиша-Плохиша нет, мы все сегодня "немного Кибальчиши". Привет пароходам, привет самолетам, салют пионерам, здравствуй, нефть по 20 долларов!

Где бочка варенья, ящик печенья и военная тайна о дорогой нефти - мы понятия не имеем. Звоните в Эр-Рияд, может быть, там знают, как скоро вернется "черное золото" по 50 долларов за баррель. А пока - рекомендуем просто сократить добычу...