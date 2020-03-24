 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нефтяная корзина ОПЕК резко подешевела
16:24 24.03.2020

Цена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась в понедельник, 23 марта, на $3,85 за баррель до $24,72 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день (пятница, 20 марта) она достигала $28,57 за баррель. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.
Нефтяная корзина" ОПЕК - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея). Историческим максимумом для "корзины" картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.

Тем временем мировые цены на "черное золото" эталонных марок в ходе торгов днем во вторник продолжали уверенно повышаться. Так, к 14:31 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 3,96% до $28,1 за баррель, майские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI - 4,84% до $24,49 за баррель, отмечает "Финмаркет".

Напомним, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на "черное золото". Так, если в начале января баррель Brent стоил примерно $65, то в середине февраля подешевел до примерно $58, а западно-техасский сорт - до $53. Однако уже в первой декаде марта котировки обвалились. Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+. Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть.
9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился "черный понедельник". Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% - с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.
18 марта на рынках случилась "черная среда": нефтяные котировки рухнули до минимумов с 2002-2003 годов. Баррель Brent подешевел до минимума с 12 мая 2003 года - $26, WTI - до минимума с 1 марта 2002 года - $23. Ситуация с пандемией COVID-2019 продолжает оказывать давление на нефтяные котировки.

Источник - rosbalt.ru
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