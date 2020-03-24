Украина: "Игра престолов" под тенью коронавируса, - C.Миркин

19:56 24.03.2020 Пандемия коронавируса охватила практически весь земной шар, не стала исключением и Украина. По официальной статистике на сегодня, заразились 84 человека, хотя, вероятно, заболевших больше, так как в стране проблемы с тестами. Однако политики майданного толка и поддерживающие их олигархи не прекращают борьбу друг с другом, пытаются извлечь для себя из сложившейся ситуации максимальную пользу и не останавливают войну на Донбассе. И при всем этом украинская власть демонстрирует полную беспомощность или некомпетентность.



Конечно, надо ради объективности признать, что во всем мире руководители государств не до конца представляют, что делать. Тут уместна поговорка: "Есть специалисты в том, что было, нет специалистов в том, что будет". И все же метания украинских властителей даже на фоне всеобщей растерянности стоят особняком.

Так, ярким примером стали "10 миллионов" тестов для выявления вируса, которые должен был прислать Китай в помощь Украине. Об этом сказал в своем телеобращении к народу президент Украины Владимир Зеленский. А в реальности прибыло 250 тысяч тестов. Теперь в "Незалэжной" разгорается скандал: или Зеленский обманул людей, или он выдал желаемое за действительное. И то, и другое, мягко говоря, не увеличивает доверия к власти. По всей видимости, украинская делегация просто не смогла закупить все необходимое в Китае.



Один из торговых "эмиссаров" Украины в Китае Андрей Мотовиловец написал у себя в социальной сети, что в Поднебесной идет борьба за тесты, медицинские маски, медицинское оборудование. Украина элементарно проигрывает таким странам, как США, Франция, РФ потому, что у них больше денег. И это похоже на правду. Но тогда возникает вопрос, зачем Зеленский обещал, если не знал о конечных результатах закупок?



Есть несколько вариантов. Первая версия, его просто ввело в заблуждение собственное окружение. Зеленскому предоставили информацию о планируемых объемах закупок как о свершившемся факте, и он тут же поспешил об этом сообщить как о "великой пэрэмоге" (большой победе). В конце концов, майданные руководители ведь и баржу с пенсильванским углем встречали, как новый дредноут… Согласно второму варианту, он знал, что еще ни о чем не договорено, но ему нужно было обнадежить людей, и он выдал желаемое за действительное. А в результате обманул население, чем безусловно понизил доверие к себе и к власти, что в условиях такого серьезного кризиса, как эпидемия вируса, очень и очень опасно.



Яркий пример из истории - "чумной бунт" в Москве во времена правления императрицы Екатерины Второй. Тогда город покинуло почти все руководство, меры, предпринятые властями, не помогали. Хватило небольшого повода, чтобы дестабилизировать ситуацию. Если украинцы утратят окончательно веру в то, что Зеленский и его команда знают, что делают и контролируют ситуацию с эпидемией, на Украине возможны серьезные бунты, тем более, что есть люди, готовые "распалить огонь" коронамайдана.

Видимо, это понимают и в среде украинской политической элиты, но вместо того, чтобы найти способ увеличить степень доверия населения к власти, хотят окончательно "закрутить гайки". Так, всемогущий министр внутренних дел Арсен Аваков выступил у себя в социальной сети за тотальный и жесткий карантин. То есть фактически за то, чтобы большинство людей самоизолировалась, а большая часть предприятий, причем экономически активных, остановилась. Однако в комментарии под его постом люди стали писать, что украинцы - это не обеспеченные европейцы, у большинства из которых есть финансовые запасы, и поэтому для многих самоизоляция равносильна голодной смерти. То же самое написали и во многих СМИ.



После этого Аваков внес дополнительные предложения, такие как выплачивать компенсацию в размере $ 100 (или около того) всем, кто потеряет работу, уменьшить платежи за коммунальные услуги, ограничить вывоз из страны валюты и увеличить дефицит бюджета где-то на 200 миллиардов гривен (более 400 миллиардов рублей). И вот тут возникает вопрос, а где господин Аваков намерен брать эти деньги? Плюс еще Зеленский обещал доплаты к пенсиям в размере 1000 гривен. Господин министр также предлагает занять деньги у Международного валютного фонда и добиться отсрочки по выплатам долгов. Но далеко не факт, что МВФ на это согласится. Во-первых, сейчас многие страны обращаются к фонду за помощью, а значит в МВФ будут как никогда строго подходить к вопросу выделения кредитов, и не факт, что Украина что-то получит. Или может ей выделят минимум, который ничего не решит.

Во-вторых, МВФ требует от Украины принять закон, который откроет рынок сельскохозяйственной земли, и закон, который не позволит вернуть Приватбанк олигарху Игорю Коломойскому. При этом надо отметить, что многие на Украине опасаются создания свободного рынка земли, так как это может привести к тому, что селяне потеряют свои наделы. Поэтому принятие такого закона может вызвать недовольство в обществе вплоть до акций протеста, несмотря на карантин. Коломойский также не сдастся просто так: невзирая на то, что он утратил прежнее влияние на Зеленского, он по-прежнему остается очень могущественной фигурой и ради собственных интересов может начать "раскачивать лодку" на Украине.



Несмотря на то, что эпидемия набирает обороты, олигархи не останавливают борьбу друг с другом. Так, недавно правительство Украины приняло решение, которое запрещает экспортировать электроэнергию из России. Это очень невыгодно Коломойскому, зато выгодно другому олигарху - Ринату Ахметову. Кроме того, когда Зеленский собрал олигархов и попросил их "скинуться" на борьбу с коронавирусом, Коломойский отказался, сославшись на то, что его счета заблокированы. При этом у господина Коломойского еще достаточно своих людей среди депутатов. Поэтому не факт, что Зеленский сможет провести эти законопроекты через парламент, да и последствия этих документов, если они станут законами, непредсказуемы.



В-третьих, Аваков предлагает увеличить дефицит бюджета и ограничить вывоз валюты, а это противоречит требованиям фонда, и если подобные идеи будут реализованы, то очень вероятно, что МВФ не даст ни копейки. Тогда у власти не останется другого выхода, как начать печатать деньги, а это приведет к инфляции. Экономические процессы в стране остановятся, "печатный станок" будет включен, и начнется гиперинфляция, как в 90-е годы прошлого века. Даже в США бьют в набат, поскольку жесткий карантин, который продлится долго, нанесет непоправимый вред американской экономике. Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети, что лечение проблемы не может быть хуже по последствиям, чем собственно сама проблема. Таким образом, Трамп предложил отказаться от жесткого карантина ради спасения экономики. Если богатые люди в США боятся коллапса своей экономики из-за долгого карантина, то что тогда ждет Украину? Можно предположить, что экономический, а затем и государственный крах.

Но зачем же тогда предлагать столь жесткие меры, если больных на Украине еще не так много? В СМИ и в интернете можно прочитать о том, что Аваков хочет максимально "закрутить гайки", введение чрезвычайного положения поможет ему постепенно взять власть на Украине в свои руки. План таков - отодвинуть от реального принятия решений Зеленского сначала де-факто, а потом, возможно, и де-юре, стать первым человеком в стране. Как показывает история, во время кризисов к "рулю" власти часто пробираются те, кто имеют реальную силу. А у Авакова она есть, ему подчиняются полиция, национальная гвардия, он фактически контролирует радикалов "Азова". Возможно, Аваков уже видит себя украинским Пиночетом.

И еще. На фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса Украина не останавливает войну на Донбассе, несмотря на призывы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша остановить все вооруженные конфликты на планете из-за общей угрозы. Более того, в "нэзалэжной" до сих продолжается дискуссия, нужно ли создавать консультационный совет с республиками Донбасса! Хотя его решения будут иметь только рекомендательный характер. Но националисты все время кричат о зраде. Более того, несмотря на грозящий стране экономический коллапс, Киев закупил американских парашютов на 120 милионов грн. ($ 4,3 млн). Тот же Аваков в своих антикризисных предложениях написал, что нельзя снижать расходы на оборону. То есть пусть людям будет нечего есть, но война не остановится. Экономика гибнет, но война продолжается.



Если в Киеве не думают о людях Донбасса, но пусть хоть подумают о собственном населении, украинская казна уже сегодня с большой "дыркой". Так, в государственный бюджет Украины за март поступило только 53,8% от запланированного. И невыполнение доходной части бюджета - это проблема последних месяцев. А если карантин действительно ужесточат, то украинская казна быстро опустеет, так как никакой финансовой "подушки" у Украины нет. И в этой ситуации Зеленский и команда готовы продолжать "сжигать" деньги на войну. А что будет завтра, видимо, их не интересует. Ведь на Украине сейчас главное не прослыть предателем в глазах националистов и радикалов. Только вот если в государстве наступит экономический и финансовый хаос, радикалы первые выйдут на улицы против власти.

Сергей Миркин, Донецк, ДНР

24 марта 2020 Источник - eadaily.com

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