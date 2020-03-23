 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.03.2020
20:16  Зачем Россия помогает Италии, - Д.Бавырин
20:10  Отольются ли Назарбаеву токаевские "слезки", - И.Джорбенадзе
19:56  Украина: "Игра престолов" под тенью коронавируса, - C.Миркин
19:46  Холодная война между Китаем и США, - Le Figaro
17:35  Казахстанский бодибилдер Толочко женится на... кукле
16:24  Нефтяная корзина ОПЕК резко подешевела
16:11  Foreign Policy: каким будет мир после пандемии?

16:05  Баррель нефти на троих не делится! - А.Анпилогов
15:49  Лечиться негде и спим на улице. Система здравоохранения в Британии, - Telegraph
15:45  Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
15:43  Бери шинель, пошли... В Казахстане приостановлен воинский призыв
12:16  Дзевалтовский - большевик и дипломат в Китае. Судьба профессионального изменника (история)
12:11  Кто договорится с принцем – Путин или Трамп? - Ст.Тарасов
11:17  Шок и вирус: пандемия переиначит глобальный миропорядок, - Марко Карнелос
11:14  В Киргизии за сутки число заболевших увеличилось втрое - до 42-х
09:55  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек. Закрыт перевал Камчик - Фергана изолирована от Ташкента
09:37  Чрезвычайное положение в Киргизии. Назначены коменданты Бишкека, Оша и Джалал-Абада
09:34  Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 68
09:30  Помпео ищет рецепт от раздвоения афганской власти
09:09  Боря, ты - балбес! БритВласти дождались массового заражения и ввели-таки в стране карантин
09:07  Коронавирус как заменитель мировой войны, - В.Катасонов
08:58  Вроде бы еще евро, но уже не союз, - Вл.Добрынин
08:56  Известный французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса
08:53  Китай дорос до старшего партнера России, - В.Скосырев
08:44  США и Китай могут помериться силами вблизи берегов Тайваня, - С.Ушаков
08:41  Киберпреступник с большим будущим. Информационную безопасность ждет много работы, - Игорь Шашкин
07:59  История всегда повторяется. Но сегодня жизнь изменилась радикально, - Мих.Хазин
07:55  Терегуловы гельминты. Директриса Третьяковки как символ вырождения рос-искусства
07:49  Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"
05:49  Американский спортсмен и агент WADA Гливз дисквалифицирован... за допинг
00:47  Пандемия лишила Турцию рычага давления на Евросоюз, - И.Субботин
00:45  Коронавирус обеспечит Китаю победу над США, - "Взгляд"
00:37  Кто победит в нефтяной войне, - Г.Мирзаян
00:30  ВОЗ: пандемия коронавируса распространяется все быстрее
00:26  Ракеты партизан выкуривают амер-солдат из военных баз в Ираке, - В.Мапышев
00:25  Если хан начнет самодурничать… Казахский корабль веры и спасения . Ч.2, - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Отольются ли Назарбаеву токаевские "слезки", - И.Джорбенадзе
20:10 24.03.2020

Год для нового главы Казахстана прошел при параллельном правлении Елбасы, а потому у новичка может появиться желание отплатить старшему товарищу за "недопрезидентство".

И все же многие уже воспринимют Токаева как достаточно неплохого и "человечного" президента.

Исполнился год с момента вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана. Быть главой государства само по себе дело непростое. Но когда у страны фактически два первых лица - это сложно вдвойне: ведь первый президент Нурсултан Назарбаев, правивший тридцать лет кряду, оставил за собой все властные полномочия, причем официально. И теперь, говоря об итогах годового президентства Токаева, его достижениях или недостатках, волей-неволей имеешь в виду и вездесущего Елбасы, активности которого, в том числе и на международной арене, можно только позавидовать.
Чем запомнился первый год президентства Токаева, и что конкретно за этот период было сделано для простых людей? Новый "перезагруженный" политический сезон был открыт переименованием столицы Казахстана - Астаны - в Нур-Султан, и изменением названий центральных улиц ряда городов в честь первого президента. Такая, мягко говоря, нескромность Елбасы, с которым, разумеется, это лизоблюдство было согласовано, оставила неприятный осадок: люди возмущались, митинговали, говорили об утверждении культа личности Назарбаева; их задерживали, а международные правозащитные организации резко критиковали действия властей РК.
Но вскоре населению стало не до "этики" - в республике открылся сезон чрезвычайных ситуаций. Начался он взрывами на военных складах на юге, в Арыси, повлекшими тяжелые последствия. Пришлось даже строить практически новый городок для населения зоны бедствия.

Потом начались массовые беспорядки на этнической почве в Кордайском районе - погибли одиннадцать человек, более ста пострадали. Однако Токаев поспевал всюду: побывал в районах ЧП, беседовал с людьми. И вот грянул "коронавирус". Второй президент объявил режим чрезвычайного положения практически сразу после нескольких подтвержденных случаев заболеваемости. Одновременно рухнули цены на нефть, а Казахстан, напомним, страна сырьевая. В общем, минусов было и есть немало.

И все же за этот год значительная часть населения стала воспринимать Токаева как "человечного" президента, радеющего о благополучии простого народа. Во всяком случае, по его инициативе был учрежден Национальный совет общественного доверия (НСОД) - платформа для обратной связи населения с властью. При Токаеве увеличились соцпакеты на детей; многодетным семьям и потерявшим кормильца списали беззалоговые кредиты. На три года облегчили налоговое бремя ряду компаний, работающих в малом бизнесе. Для молодых специалистов выделено 9 тысяч квартир, а для начинающих предпринимателей - государственные гранты. Токаев также подписал закон о статусе педагога, в соответствии с которым учителей запрещено привлекать к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, что до сих пор широко практикуется в некоторых государствах Центральной Азии. Кроме того, в этом году зарплата педагогов увеличится на 25%, а в 2024 - вдвое.

Некоторые законы ужесточились: в частности, за изнасилование, педофилию и другие сексуальные преступления можно схлопотать до 20 лет тюрьмы; максимальный срок за браконьерство увеличили с 5 до 12 лет. А вот статья за клевету будет декриминализована - то есть "перекочует" из уголовного кодекса в административный.

Вообще же Токаев взял за правило отчитываться перед народом в соцсетях о всех принятых им решениях, деловых поездках по стране и визитах за рубеж, что выгодно отличает его от Елбасы (впрочем, тот уже стал брать пример со своего преемника). "Общаться с массами" президент требует и от руководителей высокого ранга.
Токаев много ездит по республике, но не чурается и заграницы: 14 визитов, из них три государственных, включая Китай, и три официальных - первый из них был в Россию. Встречался он на полях одного из международных форумов и с американским президентом Дональдом Трампом. Похоже, внешнеполитический курс Нур-Султана не меняется: остается многовекторным с акцентом на РФ, КНР, США и ряд международных организаций с российским и китайским доминированием.

В общем, на Западе Токаев, вероятно, пытается прослыть "умеренным либералом", а в своей стране, вдобавок к имиджу "человечного", поработать на то, чтобы его имя не ассоциировалось с коррупцией, авторитаризмом и прочими грехами, в которых Назарбаева обвиняют его политические оппоненты. В некотором роде ему это удается, однако в республике многие говорят, что Токаев - "всего лишь тень Назарбаева", "транзитный президент", и никакой самостоятельности у него нет. А реформы, которые он проводит, носят сугубо "витринный" характер.
Всем не угодишь, но Токаев старается, хотя ему постоянно указывают на его "место" - отнюдь не первое в стране. Так, не вполне понятно и, вероятно, не совсем прилично, что на декабрьском заседании Высшего совета ЕАЭС и на неформальном саммите СНГ страну представлял Назарбаев. Принимает он и высокопоставленных иностранных визитеров. Собственно, удивляться нечему, потому как практически все назначения на высокие должности - от министров и состава Совбеза до руководителей администрации президента и губернаторов - утверждаются с согласия Елбасы. Фантастика!
Таким вот непростым был первый год уравновешенного и внешне невозмутимого президента Касым-Жомарта Токаева. Интересно, "отольются ли кошке мышкины слезки"? "Припомнит" ли Токаев Назарбаеву все пережитое, да и будет ли у него для этого шанс?
Ирина Джорбенадзе
23 марта 2020

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585069800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  