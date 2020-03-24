Придет ли в Таджикистан коронавирус? Мнения оптимистов и пессимистов, - "РО"

20:33 24.03.2020

Парвиз Муллоджанов



Согласно официальным данным, в Таджикистане на сегодня не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Все общество разделилось на две части: оптимистов, кто уверяет, что вирус в страну не проник и все обошлось. И пессимистов, которые не верят, что пандемия пройдет мимо. Кто из них прав? Попробуем проанализировать оба утверждения – без эмоций, не становясь на чью-то сторону, чисто с точки зрения логики.

Итак, аргументы "оптимистов":

Во-первых, ни одного случая заражения в Таджикистане не зарегистрировано;

Во-вторых, въезд страну практически закрыт, поэтому раз вирус до сих пор не проник, значит его уже не будет.

Поэтому, "острожные оптимисты" предлагают подождать от двух недель до месяца, если случае выявлено не будет, то это будет означать, что пандемия уже обошла страну. Больше коронавирусу уже неоткуда будет взяться – главное пока снаружи не утихнет, в страну никого не пускать;

В-третьих, Таджикистан в целом вообще закрытая страна, поэтому изначально она лучше защищена от любых видов пандемии, вирусов и так далее;

В-четвертых, самые крутые оптимисты считают, что вообще вирус - это выдумки – раньше думали на китайцев, которые якобы таким образом, хотели выкупить по дешевки акции всех мега-корпораций. Теперь больше грешат на американцев, и империалистов, которые наводят панику чтобы заработать побольше денег. Наикрутейшие оптимисты считают, что умирают одни старики – и как один из них в Фейсбуке выразился – "как ни жаль об этом говорить, им все равно скоро умирать". А большинству же населения (а в Таджикистане две трети населения молодежь) –вообще бояться нечего;

Теперь, что говорят "пессимисты", которые называют себя "реалистами", а их противники - "паникерами":



Во-первых, если не официально зарегистрировано, то не значит, что вируса нет. Например, если на вас едет машина, а вы зажмурили глаза – это не значит, что машины нет. Это значит, что вы ее просто не замечаете – не можете или не хотите. В Таджикистане пока поставили всего 2000 тест-систем на 10 миллионов человек) и может пару десятков врачей, которые могут с ними работать. Для сравнения, в США в среднем на такое же количество населения выделяется 500 тысяч тест-систем – это уже сейчас. Охват тестирования слишком маленький, поэтому начало эпидемии, когда зараженных очень мало, трудно обнаружить. Большинство случаев заражения могут регистрироваться в наших больницах как ОРВ и грипп, тяжелые случаи, как пневмония. У наших врачей просто нет в руках инструмента, чтобы определить, болен именно коронавирусом или это осложнение после гриппа. Кроме того, у подавляющей части простого населения сейчас просто нет денег чтобы идти по врачам. Многие лечатся и будут лечиться от "гриппа" на дому.



Во-вторых, въезд в страну был закрыт только с 20 марта – до этого были авиарейсы, а еще до этого свободное железнодорожное сообщение. Это десятки тысяч человек, среди которых могли быть и потенциальные носители, которые разъехались по стране. Даже если их было всего лишь пара человек или даже среди них был один такой носитель, то вирус вполне уже может быть в стране. Просто обнаружить его без проведения масштабного тестирования всех приезжих было невозможно. То есть нет тестирования, нет зараженных, нет пандемии.



В-третьих, по мнению критиков, Таджикистан не может считаться закрытой страной, ибо только в России проживают сотни тысяч его граждан, плюс сотни тысяч таджиков с российским паспортом. Вообще, они говорят – уже десятки и сотни, зараженных в Казахстане. Кыргызстане и Узбекистане – в нашем глобализированном мире ни одна страна не сможет остаться в стороне.

В-четвертых, "пессимисты" считают, что рассуждения о том, что коронавирус это разновидность гриппа, а старикам все равно скоро помирать – это уже за гранью человеческой морали. Кроме того, по последним данным, значительная часть находящихся в коме итальянцев – от 30 - до 50 лет. Другими словами, в группе риска люди оказываются не из-за возраста, а из-за пониженного иммунитета вследствие хронических заболеваний. У большинства молодых лучше иммунитет, но уже среди людей среднего возраста есть немало людей с хроническим заболеваниями.

Итак, какие выводы из всего этого следуют? Можно встать на ту или иную сторону, в зависимости от того, какие аргументы кажутся более убедительными.

Но, по моему личному впечатлению, вне зависимости от того, на чьей стороне правда, необходимо перестраховаться, потому что цена для нашей страны и общества, и для каждой семьи может оказаться очень высока – как с экономической, так и с гуманитарной точки зрения



Поэтому, именно сейчас, в ближайшие дни, в качестве превентивной меры, самым лучшим шагом сейчас было хотя бы закрыть вузы и учебные заведения в Душанбе и целом по стране. Сейчас только в Душанбе десятки тысяч студентов, которые ежедневно проезжают с одной части города в другу, посещают занятия, общаются между собой и с преподавателями – что создает идеальные условия для распространения вируса. Даже если многие из учащихся и школьников сами не заболеют или перенесут болезнь легко – они могут стать переносчиками вируса и представляют угрозу возможного заражения для своих близких. Сейчас все вузы и школы на каникулах до конца месяца – самым разумным и простым для правительства будет продлить каникулы еще на две недели. Уже к концу этих каникул станет ясно как дальше будут разворачиваться события и чьи аргументы оказались ближе к истине.

Каждому хочется быть оптимистом – жаль только, что все реже получается. Но самые лучшие оптимисты - это бывшие пессимисты.

Парвиз МУЛЛОДЖАНОВ, эксперт