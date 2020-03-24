Новый КоронаМир. Волчья яма и ликующие зайцы, - Захар Прилепин

21:21 24.03.2020

Захар Прилепин о русофобии на фоне коронавируса и о геополитических аспектах глобального мирового кризиса





Знакомые пишут со всех концов Европы обескураживающие письма.

Из ближайших, так сказать, европейских стран - тоже.

Я вовсе не собираюсь иронизировать по поводу коронавируса, упаси Бог. Эта зараза натворила много зла уже, и еще натворит.

Злорадствовать, когда мы еще сами не оценили толком масштабы беды - последнее, стыдное дело.

Я лишь о том, как неустойчивым было все это европейское благоденствие, насколько шаткой оказалась там система социальной защиты.

Ладно - мы, с нами все ясно - у нас диктатура, к тому же коррумпированная, - мы весь мир пугали своей дикостью не первый год.

Но там-то?..



Откуда там пустые полки в супермаркетах?



Ошалевшие граждане, надрывающиеся медики, растерянные политики?

Почему опустели целые города? Почему на окраинах этих городов бродят толпы мигрантов, которые плевать хотели на комендантские часы и прочие запреты?

Почему министры экономики целых, скажем, прибалтийских стран - вдруг прямо объявляют, что никаких экономик у них и нет на самом деле, а есть "мыльные пузыри", которые лопаются от первого сквозняка - еще и беда не пришла, а уже все: пациент едва дышит.

И как, к примеру, в такой ситуации выходить на европейский рынок с привычным предложением продать немного русофобии?

Этот товар тридцать лет закупали - а теперь что?

"Коллеги, давайте мы Сталина с Гитлером уровняем и новый Нюрнберг проведем?..

Как это "нет"?

А давайте мы учредим всеевропейскую праздничную дату окончания советской оккупации?..

Что такое, почему "не востребовано"?

Или, может, поставим памятники всем женщинам, изнасилованным сотрудниками НКВД, а также бурятскими танкистами?..

И это не годится?

А как нам жить тогда?"



С утра один знакомый, только что из Риги прилетевший, рассказал, как к нему подошла в рижском кафе давняя оппонентка - само собой, противница имперской тирании - и вдруг тихо и спокойно спросила: "Когда русские придут, наконец?"

Это у нее, наверное, не надолго - но что-то заставило ее сказать это, правда?

Какие-то смутные ощущения у нее. Предчувствия какие-то.

Грешным делом все время вспоминается анекдот про волка, попавшего в яму.



Помните, нет?



Заяц увидел волка в яме. Ошалел от радости. Подскочил к краю ямы и давать поливать волка: серая ты образина, да что б ты сдох, чудовище осклизлое, мразь лесная, царь блошиный! Сейчас охотники придут, проткнут тебя насквозь, узнаешь тогда, когда тебе задницу подпалят!

Накричался и побежал по своим делам. Отбежал немного и думает: нет, мало обозвал его, надо еще.

Вернулся к яме и заново: сука ты четвероногая, лупоглазая лягва волосатая, огрызок капустный, шакал помойный, ничтожество кривоногое, на ушанку бы тебя пустить, оккупантская морда твоя похмельная!



Волк сидит, слушает смиренно, глазами хлопает, не отвечает.

Нечего ему сказать.

Заяц до того разошелся, что слюны набрал полный рот и плюнул сверху на волка: вот тебе, тварь, утрись, волчара позорная!

На этот раз заяц от стараний своих охрип почти; вытер пот, и дальше побежал. Недалеко убежал и на этот раз, и думает снова: мало, мало я ему высказал - за все годы, что он в страхе меня держал, пока не пришла и в наш лес эра демократии.



Развернулся и бегом обратно. Но так сильно разогнался, что тормозить начал еще за три метра до ямы, - и все равно затормозить не смог.

Так в яму и свалился к волку.

Оба ошалели от случившегося и смотрят друг на друга.

Заяц вдруг говорит волку:

- Не поверишь, серый, извиняться пришел!

…конец истории.

Или начало.

Кому как.