Китайские компании удержали мобильное лидерство, - "Къ"

21:28 24.03.2020

Представлен ежегодный рейтинг разработчиков приложений



Аналитическая компания App Annie назвала победителей ежегодной премии Top Publisher Award - рейтинга наиболее успешных компаний, издающих приложения в мобильном сегменте во всем мире. Первую тройку мест заняли китайские Tencent и NetEase, а также американская Activision Blizzard. Единственной российской компанией, сумевший попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group.



Анализирующая мобильные данные компания App Annie отмечает, что в этом году ее мировой рейтинг крупнейших издателей мобильных приложений Top Publisher Award состоит из 52 компаний, лидирующих по доходам с 1 января до 31 декабря 2019 года на платформах iOS и Google Play. Рейтинг не включает доходы, полученные от рекламы или иных денежных средств, полученных вне магазинов приложений.

В глобальном рейтинге представлены компании из 12 стран. Лидируют, как и в прошлом году, китайские Tencent и NetEase, на третьей строчке американская Activision Blizzard.



Компании из игрового сегмента продолжают доминировать в рейтинге, получив 72% от всех затрат пользователей в магазинах мобильных приложений.



В этом году азиатские компании заняли более половины мест рейтинга - 27 из 52, включая пять мест в первой десятке. В свою очередь, страной, представившей наибольшее число компаний в мировом рейтинге, стали США (17). Единственной российской компанией, сумевшей попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group, замкнувшая рейтинг на 52-м месте. Компания с российскими корнями Playrix, занимающая одну из лидирующих позиций среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье, занимает седьмое место.

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App Annie назвала также топ-30 паблишеров среди европейских компаний, где Mail.Ru Group занимает седьмое место, а Playrix уступила лидерство лишь финской Supercell. Еще одной российской компанией, попавшей в топ, стала MyTona - якутский разработчик мобильных free-to-play игр.

В локальном рейтинге к лидерам Mail.Ru Group и MyTona присоединился разработчик игр Kefir, занявший третье место по доходам за прошедший год.

Среди неигровых приложений на пятом месте FaceApp, разработанное российской компанией Wireless Lab для автоматической генерации преобразований лиц на фотографиях. Шестую строчку удалось занять крупнейшему гитарному сообществу Ultimate Guitar, седьмую - компании Litres (ЛитРес).

Евгений Хвостик



от 24.03.2020,