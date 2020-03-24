 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.03.2020
21:28  Китайские компании удержали мобильное лидерство, - "Къ"
21:21  Новый КоронаМир. Волчья яма и ликующие зайцы, - Захар Прилепин
20:33  Придет ли в Таджикистан коронавирус? Мнения оптимистов и пессимистов, - "РО"
20:16  Зачем Россия помогает Италии, - Д.Бавырин
20:10  Отольются ли Назарбаеву токаевские "слезки", - И.Джорбенадзе
19:56  Украина: "Игра престолов" под тенью коронавируса, - C.Миркин
19:46  Холодная война между Китаем и США, - Le Figaro

17:35  Казахстанский бодибилдер Толочко женится на... кукле
16:24  Нефтяная корзина ОПЕК резко подешевела
16:11  Foreign Policy: каким будет мир после пандемии?
16:05  Баррель нефти на троих не делится! - А.Анпилогов
15:49  Лечиться негде и спим на улице. Система здравоохранения в Британии, - Telegraph
15:45  Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
15:43  Бери шинель, пошли... В Казахстане приостановлен воинский призыв
12:16  Дзевалтовский - большевик и дипломат в Китае. Судьба профессионального изменника (история)
12:11  Кто договорится с принцем – Путин или Трамп? - Ст.Тарасов
11:17  Шок и вирус: пандемия переиначит глобальный миропорядок, - Марко Карнелос
11:14  В Киргизии за сутки число заболевших увеличилось втрое - до 42-х
09:55  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек. Закрыт перевал Камчик - Фергана изолирована от Ташкента
09:37  Чрезвычайное положение в Киргизии. Назначены коменданты Бишкека, Оша и Джалал-Абада
09:34  Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 68
09:30  Помпео ищет рецепт от раздвоения афганской власти
09:09  Боря, ты - балбес! БритВласти дождались массового заражения и ввели-таки в стране карантин
09:07  Коронавирус как заменитель мировой войны, - В.Катасонов
08:58  Вроде бы еще евро, но уже не союз, - Вл.Добрынин
08:56  Известный французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса
08:53  Китай дорос до старшего партнера России, - В.Скосырев
08:44  США и Китай могут помериться силами вблизи берегов Тайваня, - С.Ушаков
08:41  Киберпреступник с большим будущим. Информационную безопасность ждет много работы, - Игорь Шашкин
07:59  История всегда повторяется. Но сегодня жизнь изменилась радикально, - Мих.Хазин
07:55  Терегуловы гельминты. Директриса Третьяковки как символ вырождения рос-искусства
07:49  Афганское урегулирование попало под карантин, - "Къ"
05:49  Американский спортсмен и агент WADA Гливз дисквалифицирован... за допинг
00:47  Пандемия лишила Турцию рычага давления на Евросоюз, - И.Субботин
00:45  Коронавирус обеспечит Китаю победу над США, - "Взгляд"
00:37  Кто победит в нефтяной войне, - Г.Мирзаян
00:30  ВОЗ: пандемия коронавируса распространяется все быстрее
00:26  Ракеты партизан выкуривают амер-солдат из военных баз в Ираке, - В.Мапышев
00:25  Если хан начнет самодурничать… Казахский корабль веры и спасения . Ч.2, - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайские компании удержали мобильное лидерство, - "Къ"
21:28 24.03.2020

Представлен ежегодный рейтинг разработчиков приложений

Аналитическая компания App Annie назвала победителей ежегодной премии Top Publisher Award - рейтинга наиболее успешных компаний, издающих приложения в мобильном сегменте во всем мире. Первую тройку мест заняли китайские Tencent и NetEase, а также американская Activision Blizzard. Единственной российской компанией, сумевший попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group.

Анализирующая мобильные данные компания App Annie отмечает, что в этом году ее мировой рейтинг крупнейших издателей мобильных приложений Top Publisher Award состоит из 52 компаний, лидирующих по доходам с 1 января до 31 декабря 2019 года на платформах iOS и Google Play. Рейтинг не включает доходы, полученные от рекламы или иных денежных средств, полученных вне магазинов приложений.
В глобальном рейтинге представлены компании из 12 стран. Лидируют, как и в прошлом году, китайские Tencent и NetEase, на третьей строчке американская Activision Blizzard.

Компании из игрового сегмента продолжают доминировать в рейтинге, получив 72% от всех затрат пользователей в магазинах мобильных приложений.

В этом году азиатские компании заняли более половины мест рейтинга - 27 из 52, включая пять мест в первой десятке. В свою очередь, страной, представившей наибольшее число компаний в мировом рейтинге, стали США (17). Единственной российской компанией, сумевшей попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group, замкнувшая рейтинг на 52-м месте. Компания с российскими корнями Playrix, занимающая одну из лидирующих позиций среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье, занимает седьмое место.
Как скачивания игр и приложений из дома побили все рекорды
App Annie назвала также топ-30 паблишеров среди европейских компаний, где Mail.Ru Group занимает седьмое место, а Playrix уступила лидерство лишь финской Supercell. Еще одной российской компанией, попавшей в топ, стала MyTona - якутский разработчик мобильных free-to-play игр.
В локальном рейтинге к лидерам Mail.Ru Group и MyTona присоединился разработчик игр Kefir, занявший третье место по доходам за прошедший год.
Среди неигровых приложений на пятом месте FaceApp, разработанное российской компанией Wireless Lab для автоматической генерации преобразований лиц на фотографиях. Шестую строчку удалось занять крупнейшему гитарному сообществу Ultimate Guitar, седьмую - компании Litres (ЛитРес).
Евгений Хвостик

от 24.03.2020,

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585074480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  