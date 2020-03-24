Как Трамп разозлил аятоллу и подыграл иранским ультраконсерваторам, - В.Скосырев

00:52 25.03.2020

Тегеран и Вашингтон опять не поняли друг друга



Владимир Скосырев

24.03.2020



Рахбар Али Хаменеи призвал не верить американцам, предлагающим помощь. Фото с сайта www.khamenei.ir

Пандемия подлила масла в огонь информационной войны между Ираном и Вашингтоном. Верховный лидер (рахбар) Ирана Али Хаменеи сказал, что вирус изготовили американцы. Госсекретарь США Майкл Помпео в ответ заявил, что, скрывая данные о заболевших, иранские власти подвергают риску своих граждан и другие страны. Обострению полемики способствовала победа на недавних выборах консерваторов, недовольных попытками президента Хасана Рухани добиться смягчения отношений с Западом.



Всего два месяца назад Иран и США приблизились к грани прямого военного конфликта. Это случилось после того, как с санкции президента Дональда Трампа американский дрон уничтожил в Ираке командующего элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Трезвые головы в обеих странах помогли США и Ирану отойти от последней черты. Казалось бы, вспышка эпидемии, поразившей почти весь мир, должна была побудить политиков искать пути к сотрудничеству в борьбе с общей бедой. Этого не произошло. Парадокс в том, что поводом к обострению отношений стал гуманитарный вопрос – об оказании Вашингтоном помощи Ирану в трудную для него минуту.



США предложили оплатить поставки медпрепаратов для Ирана через Швейцарию. Первая такая операция прошла через банки, несмотря на введенные Америкой санкции. На это Хаменеи откликнулся заявлением: "Америку обвиняют в том, что она изготовила вирус. Я не знаю, правда ли это. Но если это правда, почему мы должны доверять (Америке. – "НГ") и брать от нее помощь?" Аятолла сказал, что не считает невероятным, если присланные лекарства ухудшат ситуацию в Иране.



Помпео написал в Twitter: "Фабрикация Хаменеи о том, что США несут ответственность за уханьский вирус, поставила иранцев, американцев и остальной мир в рискованное положение. Вот лишь некоторые факты. Главная террористическая авиалиния Ирана – Mahan Air совершила по крайней мере 55 полетов между Тегераном и Пекином, распространяя уханьский вирус. По крайней мере в пяти странах первые случаи заражения стали результатом безразличия иранского режима к здоровью человека".

По заявлению Помпео можно заключить, что в Тегеране правят фанатики, которые вновь готовы подойти к порогу войны, несмотря на пандемию коронавируса, угрожающую человечеству. Но действия иранских властей свидетельствуют о другом. Как передало посольство Ирана в Москве, министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф только что провел телефонные переговоры с рядом глав МИД европейских стран и представителями Евросоюза о необходимости укреплять сотрудничество в противодействии пандемии.



В беседе с "НГ" завсектором Ирана в Институте востоковедения РАН Нина Мамедова указала, что антииранский курс Трампа, особенно выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана, сыграл на руку ультраправым силам в стране. Это показали итоги выборов в Меджлис. "Упертые консерваторы" получили подавляющее большинство. Влияние умеренного президента Хасана Рухани снизилось. Решение Трампа привело к тому, что начавшийся процесс демократизации остановился.



Сторонники президента в верхах надеялись, что в связи с коронавирусом США смягчат санкции. Этого не произошло. Рахбар получил наглядное подтверждение своих слов о том, что с Соединенными Штатами нельзя идти на мировую. "Позиции Али Хаменеи и позиции Корпуса стражей исламской революции укрепились. Однако это не означает, что КСИР диктует решения высшим органам власти и администрации президента. Не исключено, что рахбар изменит свои взгляды. Так уже бывало. Тогда будет заключена с США новая сделка по ядерным и другим вопросам. В этом случае иранцы увидят: то, чего не могли добиться Рухани и его приверженцы, добился Али Хаменеи. Это укрепило бы роль духовенства в Исламской Республике", – полагает Мамедова.



Другие наблюдатели отмечают, что на выборах за консерваторов проголосовала всего треть избирателей, имеющих право участвовать в голосовании. Остальные проигнорировали выборы. Низкая поддержка, возможно, будет побуждать сторонников жесткой линии поскорее добиваться устранения умеренных, прогнозирует журнал Modern Diplomacy. Скорее всего вновь избранные депутаты начнут холодную войну против президента и его команды, чтобы лишить реформаторов шанса получить доступ в правительство при новом президенте. Ведь Рухани отработал два срока и избираться вновь не имеет права.