Ранние браки в Таджикистане – наследие стереотипов? - Т.Расул-заде

01:28 25.03.2020

В Таджикистане ежегодно органами ЗАГС регистрируется около 80 тысяч новых семей. Из этого числа от 750 до 2500 пар составляют семьи, где невеста является несовершеннолетней. Как правило, такие браки узакониваются решением судей. В Таджикистане до 2011 года согласно Семейному кодексу минимальный возраст для вступления в брак составлял 17 лет. Практика, однако, доказала, что молодые пары в таком возрасте не в состоянии брать на себя бремя семейной ответственности. С учетом этих, а также других нюансов парламентом были приняты поправки в Семейный Кодекс Республики Таджикистан. В статью 13 было внесено изменение: "Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.



В исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст по просьбе лиц, желающих вступить в брак, установленный настоящей статьей для мужчин и женщин, не более чем на один год. Заявления рассматриваются в порядке особого производства в суде по месту жительства лица, возраст которого снижается. Право обращения в суд по этому вопросу возникает с семнадцатилетнего возраста". Отныне закон позволяет создавать семью только уже в совершеннолетнем возрасте. Следует отметить, что в новом 2020-2021 учебном году, Таджикистан переходит на 12-летнее обучение. Следовательно, дети заканчивают общеобразовательные школы в 19-летнем возрасте. Что будет с теми, кто решит создать семью уже в 18, пока предугадать трудно. Тем не менее, поправка, внесенная в кодекс, не сократила число вступающих в брак, не достигших совершеннолетия.



До сих пор во многих сельских местностях Таджикистана ранние браки – частое явление. В частности, несовершеннолетних девушек выдают замуж в нескольких джамаатах (сельских управах) Исфаринского, Горноматчинского, Деваштичского районов Согдийской области, а также группы районов Раштской долины Таджикистана. В селе Ворух Исфаринского района продолжает существовать обряд "руймол ба сар" (платок на голове). Когда сыну исполняется 16-17 лет, родители начинают искать ему девушку из благополучной семьи, им показывают им 15-16-летнюю девушку, будущую невестку. Спустя некоторое время, мать жениха вместе со своими близкими родственницами приходят в дом невесты и накидывают женский платок на голову девушке. С этого момента она считается "помолвленной". Следовательно, отныне девушка будет под наблюдением будущей родни. "Часто после такой помолвки девочка перестает быть активной в школе. Она больше не выступает в театрализованных представлениях, концертах, олимпиадах, других мероприятиях", – делится местная активистка Малика, – "Подобная активность может раздражать будущих родных. Поэтому девушки максимально осторожны". "Есть много случаев, когда выдают замуж 17-летних девушек, – рассказывает эксперт, уроженка Исфаринского района Мавзуна Шарифова, – Для этого ждут завершения ими девятого класса, то есть получения обязательного общего образования. Девушек забирают из школ, мотивируя поступок тем, что в семье есть пожилые люди, и для ухода за ними нужен отдельный человек. Потом пишут заявление в суд, что "в силу того, что в семье есть больной пожилой человек, просим в порядке исключения разрешить бракосочетание нашей дочери". Так браки и заключаются". По мнению М. Шарифовой, причин ранних браков в сельской местности предостаточно. Прежде всего, родители хотят "достойно" выдать замуж своих дочерей, и тем самим, в том числе, и избавиться от ответственности за их воспитание. После свадьбы, вся ответственность за жену ложится на мужчину и его семью. Кроме того, девушки после окончания школы не могут найти себе место работы. Родители не хотят, чтобы их дочери уезжали на учебу в другой город и покидали дом. В исключительных случаях дают разрешение учиться по медицинским специальностям. Родители опасаются, что их ребенок, находясь в городской среде "изменится", "станет жертвой нечистоплотных людей". С другой стороны, образование в селах налажено не на таком уровне, чтобы выпускники общеобразовательных школ могли уверенно поступать в любые вузы. В итоге – дочь остается в родительском доме. Без работы и определенного занятия. Чтобы она была чем-то занята, девушку выдают замуж.



Если в браке девушка еще и подряд рожает двоих детей, это зачтется и молодому мужу. Будучи отцом двух или более детей, юноши освобождаются от военной службы в Вооруженных Силах Таджикистана. Помимо этого, свою роль в заключении ранних браков играет и предрассудок: "Место женщины у домашнего очага. Она должна рожать детей, служить мужу". Есть еще в ходу и такая поговорка: "Согласен отец, согласен Бог". Дети не могут идти против воли родителей. Данная традиция в таджикском патриархальном обществе формировалась веками, и искоренить ее за несколько лет считается невозможным. Требуется время. В некоторых местностях, если в восемнадцать лет девушка не выходит замуж, то она считается старой девой. Данное суеверие внушает определенный страх родителям. Бывают случаи, когда девушки из-за безысходности навязанного им положения заканчивают жизнь самоубийством. По результатам исследования Центра журналистских расследований Таджикистана, более 36% заключенных подростковых браков распадаются в первые годы совместной жизни. Этому есть свои основания – молодые супруги не имеют жизненного опыта, и не справляются с жизненными суетами. "Было время, когда молодых девушек в возрасте 22-23 лет выдавали замуж за пожилых мужчин из других районов", – продолжает свой рассказ Мавзуна Шарифова, – "Тогда женщины пожилого возраста, часто отуны (женщины с религиозным образованием) играли роль посредника-свата между будущими супругами. Теперь таких случаев меньше".



В некоторых районах Таджикистана существует традиция "кайчикудо", то есть взаимных сватаний. Когда к девочке приходят сваты, а им отвечают: "Мы согласны с тем условием, что и вы разрешите потом нам свататься за вашу дочь". В возрасте 17 лет женят и молодых людей. По мнению Мукаддама Хошимзоды, эксперта с более двадцатилетним опытом работы в органах бракосочетания, такие браки часто заключаются между дальними родственниками. Цель – "не оставлять достигших 20-летнего возраста девушек без мужей и обеспечивать им потомство". Для существования ранних браков создает почву и миграция молодых людей. Выпускники общеобразовательных школ после получения аттестата, упаковывают чемоданы и едут на заработки. По данным Управления ЗАГС Минюста России, ежегодно в стране создают семьи с русскими девушками около 12 тысяч граждан Таджикистана, в возрасте 20-30-лет. Еще тысячи молодых людей после окончания, так называемого "медового месяца" едут на заработки в другие города и страны, оставляя молодых невест своим родителям. Некоторые из них не возвращаются, оставляя жен на Родине. Не нужно забывать и о здоровье молодых невест. Врачи говорят, что вышедшие замуж в подростковом возрасте девушки, часто болеют анемией, страдают от нервозности и слабости, а дети у несовершеннолетних матерей появляются на свет с определенными аномалиями. Медики обуславливают это тем, что молодые невесты, которым едва исполнилось 17 лет, морально и физически не готовы семейной жизни, которую выбирают по воле родителей. По мнению Мавзуны Шарифовой для того, чтобы решить проблему ранних браков, должна работать мощная идеологическая поддержка со стороны государства. Многое зависит от воли отцов, которые не видят необходимости обучения дочерей. "Если хотя бы местная интеллигенция, в лице председателей джамаатов (сельских управ), директоров школ, главврачей местных поликлиник и больниц, руководителей крупных аграрных хозяйств, станет примером для населения и позволят дочерям получить полноценное образование, создадут для этого соответствующие условия, это может существенно изменить ситуацию", – считает Мавзуна. В Таджикистане для обучения одаренных девушек из сельских местностей ежегодно выделяются президентские квоты. По утверждению независимых экспертов, квотами часто пользуют девушки из малообеспеченных семей, что является позитивным явлением в обществе. Учеба и приобретение специальности дают им возможность изменить судьбу в лучшую сторону. Есть и такие случаи, когда, у молодых невест семья распадается, и тогда они задумываются о продолжении обучения в заочной форме в колледжах или вузах.