Ушли в патруль: чем закончилась вторая попытка патрулирования в Идлибе

08:33 25.03.2020

Анкара всерьез взялась за террористов, препятствующих открытию дороги Алеппо–Латакия

24 марта 2020,

Антон Лавров



Вторую попытку совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в Идлибе пришлось, как и первую, завершить раньше запланированного. По свидетельствам источников "Известий", Анкара продолжает предпринимать активные усилия, чтобы разблокировать одну из важнейших дорог в Сирии и обеспечить ее безопасность. В столкновениях с боевиками турецкие военные уже потеряли двух солдат и несколько раз вынуждены были открывать ответный огонь. В понедельник в САР для встречи с президентом Башаром Асадом прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу - одной из важнейших тем переговоров стала именно обстановка в зоне деэскалации.



Сократили маршрут

Проведенное в понедельник, 23 марта, повторное российско-турецкое патрулирование не сопровождалось такими масштабными акциями протеста, как неделю назад. Однако лидеры сразу нескольких радикальных группировок пригрозили атаковать совместную колонну. Поэтому по решению сторон маршрут вновь был сокращен. Военные так и не прошли весь путь между населенными пунктами Саракиб и Найраб. Но как рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией, в этот раз патрулирование прошло в гораздо более дружественном ключе. В предыдущие дни Анкара предприняла беспрецедентные усилия по выполнению договоренностей и даже нанесла удар с беспилотника по одной из радикальных террористических группировок, добавили источники.



На прошлой неделе, в четверг, турецкие военные столкнулись с вооруженным сопротивлением боевиков. В результате двое солдат погибли на М4 от ракетного обстрела. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за акцию. Но Анкара обвинила в ней радикальных джихадистов из "Хуррас ад-Дин" (группировка запрещена в России). По сообщению Минобороны страны, по атаковавшим был нанесен мощный ответный удар.

Решение Турции говорит о том, что она намерена исполнять договоренности с нашей страной, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.



- С лояльными группировками Анкара пытается договориться мирно, а радикальным недвусмысленно дает понять, что готова к решительным действиям, - сказал специалист. - Надежды на то, что их удастся убедить на переговорах, у турецких военных, похоже, не осталось. Они прекрасно понимают, что контролировать экстремистов не получается, и вооруженная конфронтация, по крайней мере с частью идлибских боевиков, неизбежна.

На фоне попытки возобновления патрулирования М4 в САР прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. В его встрече с президентом Сирии Башаром Асадом принял участие весь высший командный состав российского контингента в стране.

По заявлению пресс-службы Минобороны, Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили тему обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизацию обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в плане совместной борьбы с международным терроризмом.



Снесли земляные валы

После первого патруля 15 марта боевики продолжили возводить препятствия на М4, чтобы сделать ее недоступной для гражданского транспорта. Заграждения из металлических шипов между городами Найраб и Эриха дополнились массивными земляными валами поперек дороги и обочин. Для их сооружения была привлечена местная дорожная техника. Такие конструкции появились сразу в нескольких местах. Рядом с ними постоянно дежурили активисты с оружием и без.



В выходные турецкие военные при помощи собственной инженерной техники снесли валы. Но в тот же день они были вновь восстановлены протестующими. Тем не менее после длительных переговоров препятствия удалось убрать, и турецкая армия самостоятельно провела несколько пробных патрулей по отдельным отрезкам трассы. В воскресенье им удалось пройти от Саракиба до восточных пригородов Эриха - по территории, подконтрольной "умеренным" и протурецким группировкам.

Кроме того, турецкая армия начала сооружение нескольких блокпостов на дороге к западу от контролируемого джихадистами города Джиср-эш-Шугур. Это недружественная для Анкары территория. Военные строят там бетонные укрепления на случай возможных обстрелов. Для усиления своего присутствия в провинции Турция продолжает перебрасывать в Идлиб дополнительные силы, включая самоходную артиллерию.

Анкара имеет все необходимое для того, чтобы подавить группировки в Идлибе силовым путем, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

- За пять лет это уже четвертая для них боевая операция в Сирии, - отметил эксперт. - Они не только воевали с курдами. Им приходилось сражаться и против радикальных джихадистов. Вполне возможно, что Анкара применит свою излюбленную тактику и бросит против "Нусры" и наследников "Аль-Каиды" (организации запрещены в России) боевиков "Сирийской национальной армии", которых будет поддерживать огнем. Так они уже делали во время операции "Щит Евфрата", когда очистили от террористов 3 тыс. квадратных километров.



На дороге баррикады

Первому совместному патрулю 15 марта пришлось повернуть обратно, пройдя менее пяти километров из 70-километрового участка. Тогда вооруженные экстремисты и местное население устроили масштабную акцию протеста: они перегородили дорогу баррикадами из горящих покрышек и живой цепью. Люди блокировали движение турецких танков, забирались на них и швыряли камни. Военные решили не вступать с ними в конфронтацию и ограничиться участком патрулирования между Саракибом и Найрабом, на котором не было больших населенных пунктов.

Согласно московским договоренностям от 5 марта, Россия и Турция организуют совместное патрулирование стратегически важного шоссе М4 Алеппо–Латакия на участке, не подконтрольном пока сирийскому правительству. Ответственность за разблокировку дороги и обеспечение безопасности военных легла на турецкую сторону.