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КазВирус. Зараженных - 79 (еще + 11)
08:39 25.03.2020

7 новых заразившихся коронавирусом зафиксировали в Казахстане

Еще 7 человек заразились коронавирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы - 2 случая, в Нур-Султане - 5 случаев", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 41 случай, Алматы - 31 случай, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Шымкенте - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

Источник - Tengrinews.kz
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