|В Бишкеке полностью остановлен транспорт
08:44 25.03.2020
25 марта 2020, Бишкек Аида ДЖУМАШОВА
Весь транспорт в Бишкеке перестанет работать
В Бишкеке с сегодняшнего дня перестанет работать весь транспорт. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.
Граждане, которым необходимо выйти из дома, должны передвигаться пешком.
"Прежде чем выйти из дома, вы должны указать на листе А-4 свой адрес, телефон, паспортные данные и адрес аптеки или магазина, куда направляетесь. В случае, если вас остановят патрульные милиционеры, вы должны показать им маршрутный лист", - сообщили редакции.
На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.