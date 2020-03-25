Трамп в панике хочет отменить все ограничения из-за вируса. Или забухал?

08:47 25.03.2020

Дональд Трамп открывает Америку вирусу

Американский президент рассматривает идею отмены ограничений



США уже в начале следующей недели могут отменить введенные из-за коронавируса ограничения - с такой идеей президент Дональд Трамп выступил на одном из своих брифингов, посвященных COVID-19. Эксперты отговаривают президента от этого шага, призывая, наоборот, ужесточить принятые меры на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.



"Наша страна не создавалась для того, чтобы ее можно было "закрыть". Такой возможности просто не предусматривалось - этой фразой в разговоре с журналистами вечером в понедельник Дональд Трамп совершил очередной разворот в своем отношении к коронавирусу.- Америка скоро снова откроется для бизнеса. Очень скоро. Гораздо быстрее, чем через три или четыре месяца, такие предложения звучали".

Глава государства сообщил: он не хочет, чтобы "лекарство" - социальная изоляция, вызвавшая закрытие компаний по всей стране и экономический обвал,- было страшнее "болезни", то есть коронавируса. Господин Трамп также заметил, что это "лекарство" может привести к большему числу жертв, нежели сама болезнь. По его словам, речь в будущем может зайти о росте числа самоубийств - в частности, из-за экономических последствий пандемии. Доказательств своих слов господин Трамп не привел, однако вольно или невольно обрисовал довольно мрачную перспективу.



Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний считают, что в общей сложности в США от COVID-19 могут погибнуть от 200 тыс. до 1,7 млн человек.



В итоге президент признал, что ситуация "плоха", однако заверил, что можно одновременно и бороться с болезнью, и работать.

Для борьбы с болезнью он предложил использовать сочетание антибиотика азитромицина и препарата гидроксихлорохин. Кроме того, исследуется эффективность противомалярийного препарата хлорохин. Директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фоси, который входит в президентскую группу борьбы с COVID-19 и нередко появляется с главой Белого дома на брифингах, отметил, что эффективность предлагаемого лечения пока не доказана. По данным источников The New York Times, президент не очень доволен некоторыми публичными высказываниями господина Фоси, противоречащими точке зрения президента. Сам врач в разговоре с изданием Science Insider сказал: "Несмотря на наши разногласия по некоторым вопросам, президент прислушивается к тому, что я говорю".

Тем не менее, несмотря на разногласия по поводу лекарства, 10 тыс. доз препарата хлорохин уже отгружено в Нью-Йорк - один из эпицентров коронавируса в США.

Врачи также предостерегают американцев от самолечения: в штате Аризона муж с женой приняли фосфат хлорохина, используемый для очистки аквариумов,- мужчина умер, женщина попала в больницу.



Вполне вероятно, что Дональд Трамп отменит введенные ограничения уже 30 марта, когда закончится действие принятой программы "15 дней для остановки распространения (болезни.- "Ъ")". Согласно ее положениям, американцев призывают учиться и работать из дома, не собираться группами более десяти человек и не есть на территории баров, ресторанов и фуд-кортов (заказанную еду можно забрать с собой). При этом более чем в десяти штатах введены более жесткие меры - закрыты все компании, не признанные необходимыми для жизнеобеспечения.



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По словам источника издания Politico в Белом доме, план президента предусматривает постепенную отмену ограничений. Один из предлагаемых вариантов - сохранить жесткий режим в наиболее пострадавших штатах вроде Нью-Йорка и Вашингтона, однако дать рекомендацию остальным постепенно восстанавливать привычный ход жизни. Тем не менее реализация мер все равно ляжет на плечи властей штатов, за которыми остается последнее слово: президент не может приказать им, например, восстановить работу всех компаний, и потенциальная коллизия может стать предметом судебного рассмотрения.

Собеседники Politico отмечают, что в Вашингтоне назревает противостояние двух группировок - экономистов, выступающих за постепенное "открытие" страны, и медиков, ратующих за меры безопасности.

Слишком рано даже обсуждать отмену. Число заражений и смертей растет каждый день; в том, что касается социального дистанцирования и связанных с ним мер, их надо усиливать, а не ослаблять",- рассказал изданию Говард Коу, профессор школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Координатор противокоронавирусной команды президента Трампа Дебора Беркс, в свою очередь, отметила, что в ближайшие дни в стране ожидается резкий рост числа зарегистрированных больных COVID-19 - во многом из-за роста доступности тестов.



По состоянию на 24 марта в США установлено 43,6 тыс. зараженных и 552 погибших от коронавируса.

Алексей Наумов

Газета "Коммерсантъ" №53 от 25.03.2020, стр. 6