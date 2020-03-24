Коронависрус может окончательно разорвать Украинское государство, - Кристель Неан

08:54 25.03.2020 Сегодня дела в украинской экономике обстоят не лучшим образом, в стране нет ничего похожего на единую нацию. Опасность развала Украины велика как никогда с учетом катастрофических последствий принятых против коронавируса мер.

Agoravox (Франция): чрезвычайное положение на Украине и риск краха государства



Кристель Неан (Christelle Néant)

В условиях продолжения распространения коронавируса на Украине в сильнее всего затронутых регионах был введен режим чрезвычайного положения, а в Киеве были утверждены дополнительные ограничения на пользование общественным транспортом, что вызывает опасения насчет социально-экономического краха страны. Некоторые эксперты даже предполагают, что эти непропорциональные меры призваны посеять панику и обвалить экономику, чтобы выторговать больше денег у МВФ.

Чересчур радикальные меры по борьбе с коронавирусом на Украине

На Украине было официально зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом (с учетом количества проведенных тестов, настоящее число, безусловно выше) с тремя летальными исходами, правительство ввело в трех регионах чрезвычайное положение, не решившись пока что распространить его на всю страну.



В настоящий момент это касается Киевской, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Житомирской и Тернопольской областей, а также подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Уже введенные в этих регионах карантинные меры были усилены. Все школы, кинотеатры, театры, кафе, бары, рестораны и торговые центры были закрыты. В Киеве уже было закрыто метро, а число пассажиров было ограничено 10 в микроавтобусах и 20 в автобусах, трамваях и троллейбусах. Сейчас же люди вообще не могут пользоваться общественным транспортом без пропуска. В результате пробок в столице становится все больше.

Что касается пропусков, их выдают только медработникам и сотрудникам коммунальных и социальных служб, а также ключевых ведомств. Проверка наличия пропусков у людей в общественном транспорте была поручена "национальной гвардии" и "муниципальной гвардии" (обе они были сформированы на основе неонацистских батальонов).

Такое решение, без сомнения, усиливает власть неонацистских организаций и батальонов, а также их лидера, министра внутренних дел Арсена Авакова.



Арсен Аваков раздувает щеки



В результате Аваков мнит себя президентом и рассуждает на своей странице в Facebook о необходимости выплатить государственные пособия людям, которые оказались в ситуации технической безработицы, чтобы те не остались без средств к существованию. Кроме того, он предлагает льготы по коммунальным платежам до 75% и запрет на увольнения в госсекторе.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений. Многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты.

А у нас коронавирус и карантин.

Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.



Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью: купить еду и лекарства. Для многих это проблема и главный страх сейчас. Это - увы факт, который нельзя не учитывать."

Эти слова Авакова подтверждают то, о чем я писала на прошлой неделе: украинцы просто вынуждены ходить на работу из-за отсутствия накоплений и серьезной системы пособий. О риске голодной смерти людей из-за нехватки денег говорил еще на прошлой неделе Геннадий Корбан.

Аваков предлагает удостовериться, что никто не останется без средств к существованию, отмечая при этом, что страна слишком бедна, чтобы все было "как при коммунизме". Он считает необходимым ввести пособие по технической безработице в размере 2 500 - 3 000 гривен (83 - 100 евро) в месяц, что меньше минимальной зарплаты в стране (4 173 гривны или 140 евро). Далее он перечисляет восемь мер, которые нужны для финансирования всех этих блестящих идей.



Он также отмечает, что активно обсуждает все это с премьером и президентом. Все его предложения (пусть в теории они и выглядят хорошими) не касаются его как министра внутренних дел. Единственное, чем ему сейчас следует заняться на своем посту, это контроль за карантином и предотвращение обострения ситуации из-за беспорядков и спровоцированных голодом грабежей. Тот факт, что именно Аваков выступает с такими предложениями, говорит, что Зеленский ничего не решает или что он некомпетентен (или все сразу).

Но в первую очередь это означает, что Аваков хочет воспользоваться вызванным коронавирусом кризисом, чтобы упрочить свое положение, о чем недавно говорил аналитик Алексей Якубин: "Мне кажется, что у президента к этому вопросу относятся очень сдержанно. Мы видим, что Аваков в последнее время начал резкую активность, он пишет об экономических планах и о том, что будут введены режимы в отношении городов. Хотя это все не в компетенции министра внутренних дел. Явно заметно желание Авакова использовать эту всю историю для усиления собственного влияния. Часть ключевых игроков это также понимает".

Зеленский пытается надавить на МВФ

Тем не менее не только Аваков пытается воспользоваться вызванным коронавирусом кризисом. Того же, судя по всему, хочет и Зеленский. В любом случае, именно такое впечатление складывается у ряда политологов при виде подхода украинского правительства к урегулированию ситуации.



Драконовские меры карантина на фоне (официально) небольшого числа случаев заражения наводят экспертов вроде Андрея Головачева на мысль, что Зеленский стремится создать атмосферу паники, чтобы надавить на МВФ, то есть занимается "ситуативным маркетингом": "Главная проблема Зеленского заключалась в том, что он не мог возобновить отношения с МВФ. Без кредита МВФ Украина неизбежно должна была объявить дефолт, что означало для Президента быстрый и позорный уход из политики. Но для возобновления кредитования со стороны МВФ необходимо было принять „антиколомойский" закон. Сейчас уже понятно, что Зеленский не может пойти на это в силу, видимо, каких-то, скажем так, особых деликатных отношений с ИВК. Зеленский оказался в ловушке, извивался как червь на сковородке. Казалось, что его политический крах неминуем".



Головачев отмечает, что Зеленский воспользовался распространением коронавируса, чтобы ввести драконовские меры, еще больше утянуть вниз украинскую экономику и использовать ситуациею для шантажа МВФ. Кстати, президент Украины уже связался с главой МВФ, чтобы настоять на необходимости предоставления стране финансовой помощи в борьбе с коронавирусом.



"Но… пришло спасение! В виде коронавируса. Это и есть благоприятная конъюнктура, которая позволяла решить проблему с МВФ. Президента быстро убедили, что надо ввести драконовские меры, раздуть панику, положить на лопатки экономику и начать шантажировать МВФ. Не бросит же он молодую демократию, которая мужественно ведет борьбу с коронавирусом! Все это было мастерски и быстро исполнено в течении буквально нескольких дней. Чувствуется рука всесильного министра! После чего власть стала бомбить МВФ в режиме 24/7 с требованием оказать экстренную финансовую помощь. Ситуация будет нагнетаться, пока МВФ не сломается", - продолжает эксперт.



По его словам, "МВФ сейчас оказался в нелегком положении. Он прекрасно понимает, что его грамотно разводят, но полностью отказать сейчас Украине он, видимо, не сможет. Поэтому я допускаю, что Украина получит какой-то экстренный транш под символические обязательства".

Головачев подчеркивает опасность такого близорукого взгляда на вещи: каждым решением подобного рода Зеленский приближает собственный политический крах, а Украина больше потеряет, чем выиграет в стратегическом плане при предоставлении нового транша МВФ.

Риск краха экономики в связи с коронавирусом

Проблема в том, что дела в украинской экономике уже обстоят не лучшим образом, в стране нет ничего похожего на единую нацию. В таких условиях, играть с украинской экономикой очень опасно, поскольку это может повлечь за собой последствия, которых даже не предвидело правительство.



Если украинские власти предполагают падение ВВП на 5% и дефицит бюджета в 7% в 2020 году в результате коронавируса по самому оптимистическому сценарию, можете сами представить, как все будет на самом деле. В Киеве намереваются потратить 3,5-4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом благодаря помощи МВФ. Но эти деньги еще нужно получить!

Глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что ситуация может вылиться в настоящую бурю, которая приведет к краху украинской экономики и массовым беспорядкам. Опасность настолько велика, что даже известный своей поддержкой Майдана украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина может развалиться из-за коронавируса.

Он считает, что украинцам стоит готовиться к большим потрясениям, и предупреждает, что государственные институты страны разваливаются. Этот процесс идет уже давно и не собирается останавливаться. Гордон напоминает, что давно говорит о риске развала Украины, и приводит слова одного мэра большого города "о том, что произойдет".



За день до заявления Гордона Михаил Саакашвили сделал похожий прогноз, заявив, что Украина не готова к экономическому кризису и может попасть в "зону тотальной турбулентности".

По его словам, у России имеется подушка безопасности (570 миллиардов долларов резервов), тогда как Украине нечего противопоставить надвигающемуся цунами: "У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов".

Коронавирус может ускорить развал Украины

Кроме того, эксперты обеспокоены отсутствием единства страны, существующими в ней линиями раскола, которые могут быть еще больше углублены коронавирусом. Так, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напоминает, что на самом деле существует несколько Украин, и что любой кризис может усилить раскол между регионами страны:

"Объективно говоря, Украина неоднородна экономически и политически, а также в своей ментальности. Можно уверенно говорить о Западной Украине, о Южной Украине - это Одесская, Херсонская, Николаевская области, о Восточной Украине - это, прежде всего, ДНР, ЛНР, и можно говорить о Центральной Украине. Украинский кризис 2014 года ослабил связи между этими регионами. Об этом ослаблении по типу распада уже высказывались и бывшие руководители Украины, и другие политики. Я бы сказал, что такая обеспокоенность имеет основание. К тому же любые дополнительные кризисные явления, к которым относится коронавирус и непредсказуемость цен на углеводороды, конечно, усиливают центробежные явления между регионами Украины".



По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от действий украинских властей, чье нежелание урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем усилит раздробленность Украины:

"Здесь многое зависит от центральных властей. Они допустили ошибку в том, что своевременно не начали регулировать отношения с ДНР и ЛНР. Неустроенность этих отношений тоже не способствует цельности и интегрированности Украины. Поэтому, думаю, озвученная Гордоном точка зрения свидетельствует о том, что проблема существует, требует внимания и урегулирования".

Таким образом, в ожидании адекватной реакции украинских властей гражданское общество организуется, чтобы в частности обеспечить раздачу масок населению. Православная церковь Московского патриархата заявила, что в приходах будут шить маски, которые затем бесплатно раздадут среди прихожан. Церковь также намеревается заняться закупкой и доставкой продовольствия пожилым людям.



К сожалению, помощи церкви будет недостаточно, чтобы не допустить обострения ситуации. Над украинским правительством нависла большая угроза. Опасность развала и раскола Украины велика как никогда с учетом катастрофических последствий принятых против коронавируса мер для украинской экономики. Все будет зависеть от потенциальной помощи МВФ, ЕС и США (в первую очередь, от ее объема), которая пойдет на поддержку украинской экономики и населения.



Оригинал публикации: Coronavirus - L"état d"urgence s"étend en Ukraine, le risque d"effondrement aussi

Опубликовано 24/03/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585115640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2020 года №292

- Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Главы государства

- К 15 апреля заболеваемость должна снизиться – глава Минздрава о коронавирусе

- Демократическая партия "Ак жол" выражает солидарность поручениям Президента, данным на заседании Госкомиссии

- Об изменении порядка покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан

- Постановление Главного государственного санитарного врача

- Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №103

- Объявлен состав попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz"

- Информационное сообщение о приостановлении деятельности ТРЦ в Алматы на период карантина

