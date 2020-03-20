"Черная смерть". Почему Италия? - Есихиро Сакаи

09:05 25.03.2020 Западная Европа оказалась центром пандемии коронавируса по многим причинам: нелегальные мигранты из Китая, беженцы с Ближнего Востока, безответственность самих европейцев. Но и об истории забывать не стоит, отмечает автор. Он напомнил о "черной смерти", подчеркнув, что нынешняя эпидемия может оказаться куда опаснее чумы.

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Вспышка коронавируса

И конкретно - Италию, ставшую в истории исходной точкой распространения по Европе "черной смерти" (чумы), в настоящее время сильно страдающую от нашествия мигрантов".



Есихиро Сакаи (Yoshihiro Sakai)



10 марта Италия первой из европейских государств ввела в северных провинциях страны ограничения на передвижения граждан. Через 2 дня этот режим был распространен на всю территорию страны. Вслед за ней такие меры "локдауна" (lockdown) стали вводить и другие страны Западной Европы.

Первыми зараженными коронавирусом больными, выявленными в Италии еще 31 января, стали двое граждан Китая. На 18 марта число инфицированных в стране составило 35713 человек (около половины от числа зараженных в Китае), а число умерших - 2978 человек (почти столько же, сколько в Китае). И эта статистика растет угрожающими темпами. Некоторые эксперты полагают, что на неделе с 23 марта число зараженных увеличится на 50%, а погибших - на 20%. При этом они указывают, что система здравоохранения Италии оказалась практически разрушенной.



В Италии постоянно проживают 320 000 китайцев (2018 год). В 2019 году Италию посетило 3 200 000 китайских туристов. Эти цифры меньше, чем соответствующие показатели по гражданам Японии, находящимся в Италии. Но они стремительно растут.



Китайско-итальянские связи быстро развиваются на фоне проекта "Один пояс - один путь"

В марте 2019 Италию во главе делегации из 200 сопровождающих посетил Председатель КНР Си Цзиньпин. По результатам визита Италия официально присоединилась к проекту "Один пояс - один путь" и наметила программу по совместной с Китаем модернизации четырех своих портов. Уже в апреле того же года в Италии побывал китайский премьер Ли Кэцян, который провел детальные переговоры и участвовал в официальном открытии итальянской "дочки" Китайской государственной транспортно-строительной корпорации, которая и приступила к реализации этих программ.

Два входящих в нее итальянских порта - это Генуя и Палермо, расположенные в западной части страны. Они являются важными звеньями Средиземноморья, связывающими Италию с французским Марселем, испанской Барселоной и египетской Александрией.

Другие два - это находящиеся на востоке Италии Равенна и Триест. Из них по Адриатике пролегают морские пути в Стамбул, на Кипр и в Бейрут. Равенна связана железной дорогой с севером Италии - Миланом, Болоньей и Пармой. Триест имеет железнодорожный выход в центральную Европу.



Все эти порты являются известными туристическими местами, которые посещает все больше граждан КНР. Среди китайцев особенно популярен Триест, откуда в средиземноморские круизы ходит знаменитый круизный лайнер "Марко Поло", на котором путешествует множество туристов из Поднебесной.



Между Генуей и Равенной на западном побережье Италии в Тоскане находится второй по величине в этой провинции город Прато. О нем известно, что из 200 000 его населения около 25% или 40 000 составляют китайцы. При этом только около 15 000 из них приехали в страну по разрешениям. Остальные живут здесь нелегально. Подавляющее их большинство являются выходцами из провинции Чжэцзян и работают в текстильной промышленности. Здесь наивысшая концентрация китайцев во всей Западной Европе. В этом регионе находится около тысячи фирм и компаний, принадлежащих китайцам или тесно связанных с китайским капиталом.



Италия широко известна своими туристическими центрами - это Рим, Флоренция, Венеция и другие. Однако север страны с центром в Милане - это еще и мощный индустриальный регион с развитой текстильной, обувной, мебельной и другими отраслями (и Прато входит в него). Италия - это центр мировой моды. Она исторически играла роль моста в торговле Запада с Востоком, отправная точка которой находилась в Стамбуле. И сейчас транзитная роль Италии велика.

В настоящее время из Китая для участия в строительных работах в трех портах - Генуи, Палермо и Триеста - прибыли тысячи китайских рабочих. Уже в настоящее время их насчитывается около пяти тысяч человек. Многие из них были переброшены в Италию из африканских стран - Судана и других.

Вполне естественно, что эти люди активно общаются с местным китайским населением. Кроме того, раз в квартал или полгода они получают отпуска, в период которых обязательно возвращаются на родину. Таким образом, поток людей, курсирующих между Италией и Китаем, весьма значителен.

По некоторым оценкам, всего в Италии нелегально проживает более 100 000 китайцев. Известно, что среди них имеется немало людей, принадлежащих к китайским преступным группировкам (триадам), которые не уступают в жестокости итальянской мафии. В последнее время это становится головной болью для итальянской полиции. В стране появляются китайские кварталы. Создается угроза общественной безопасности.

В этих условиях итальянские и китайские полицейские органы с 2016 года активизировали двустороннее взаимодействие. Осуществляются взаимные визиты и обмен информацией. Дело дошло до того, что в Риме и Пекине проводились совместные парады китайской и итальянской полиции.

В 2017 году в Пекине с визитом побывал Паоло Джентилони.

Таким образом, в Италии существует многочисленная и активная китайская колония, а обмен людьми между этой страной и Китаем постоянно увеличивается. Вполне естественно поэтому, что с распространением коронавируса в Китае, он мог легко проникнуть в Италию.

Страна, которая не должна забывать уроки средневековых эпидемий "черной смерти"



Канал CNN показал критические кадры из Италии, где после введения ограничений на передвижения населения, люди не надевали масок, собирались и болтали на террасах кафе и свободно перемещались по городам и сельской местности. Итальянцы не испытывали никаких опасений перед лицом коронавируса. Особенно сложно оказалось сдержать свободное поведение раскованной итальянской молодежи.

В Италии происходит примерно то же самое, что и в США. В условиях, когда центральные и местные власти находятся в постоянном противостоянии, молодежь это обостренно чувствует. Стоит только закрыться учебным заведениям, как она начинает собираться в кафе, барах и ресторанах. Многие выезжают на побережье и устраивают там пикники. Что поделаешь, это страны демократии. Ограничить в чем-то человеческие свободы здесь нелегко.

Кроме того, в Италии много средних и мелких предприятий, занимающихся изготовлением предметов одежды. На них работает много людей. Здесь очень развита мелкая торговля. Повсюду множество маленьких кафе и магазинчиков. А вот санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране оставляет желать лучшего. В этом Италия значительно отстает от Японии. Более того, эта обстановка несильно изменилась со времен средневековья.

В XIV веке пандемия чумы ("черной смерти") распространилась по всей Европе. Полагают, что чума тоже зародилась в Китае, и по торговым путям через Черное море добралась до Европы. Тогда, по некоторым оценкам, от этого страшного заболевания в мире погибло около 80 миллионов человек, а в Европе - около 30 миллионов. Некоторые историки считают, что вирус чумы попал в Европу через Ближний Восток, но последние исследования позволяют предположить, что ее путь пролегал через Каспийское море в Кафу (ныне Феодосия) на Черном море и далее в Европу. На Ближний Восток и в Африку чума пришла уже из той же Кафы.

В Италии эпидемия чумы началась довольно быстро, поскольку страна оказалась первой европейской страной на торговых путях с Востока на Запад. Непосредственной конечной точкой проникновения чумы в Италию стал Стамбул (тогда Константинополь).

Здесь можно взглянуть на историю одного из самых процветающих городов средневековой Италии - Флоренции, в отношении которого сохранилось много ценных исторических свидетельств. Это был знаменитый город-государство, в котором правила известная в истории династия Медичи.

В самом городе в те времена проживало около 100 000 человек, и еще 300 000 - в окружающих его городках и деревнях, где население занималось в основном сельским хозяйством и ремеслами. Тогдашний социальный состав города подразделялся на феодалов и рыцарей, священников и простолюдинов в соотношении 1:1:45. Чума одинаково выкосила все эти социальные слои.



Чума во Флоренции в 1348 году

Из исторических источников известно, что уже к апрелю 1348 года, через несколько недель после начала эпидемии, в государстве умирало по 60-80 человек в день. Правитель города-государства запретил людям контактировать между собой и притрагиваться к больным и их вещам, а также приказал как можно быстрее закапывать умерших в землю. Он также запретил все сообщения с соседними Пизой и Генуей. Что-то типа современного "локдауна".

Однако оставались все же некоторые пути заражения. Например, церковные службы и контакты больных с членами семей и медицинским персоналом. В деревнях переносчиками вируса стали собаки, коровы и другие домашние животные.



В результате к июню 1348 года во Флоренции в день умирало 100 человек, а к августу - 400. В конечном счете в городе умерло 60 000 человек, и его население уменьшилось больше чем наполовину.

Поскольку среди значительно более многочисленной прослойки крестьян и ремесленников и число смертей было соответственно больше, в городе сразу появился дефицит продовольствия и товаров. После смерти герцога Медичи нового лидера в городе-государстве сразу не нашлось. Недовольные крестьяне и ремесленники подняли бунт. Появились самозванцы, претендующие на трон. Из-за смерти основной массы священников власть церкви ослабла.



На улицах воцарился хаос.

Многие из работающих мужчин тогда умерли. Остались женщины и дети. Рождаемость в городе сильно упала. Эпидемии чумы возникали здесь впоследствии еще 14 раз, и даже в 1500 году численность населения Флоренции не восстановилась полностью.

В период эпидемий во Флоренции был создан специальный Совет по надзору за общественным здоровьем в составе сюзерена и высокопоставленных священников. Совет наделил себя правом налагать ограничения на передвижение людей, подвергать приезжих строгому медицинскому контролю и принимал решения о строительстве новых больниц.

В дальнейшем этот город-государство расширился и стал в Италии важным центром торговли. Важной предпосылкой к этому стала политика правителя по привлечению на свою сторону богатых купцов.



Таким образом, еще в средневековой Флоренции были приняты меры, которые так необходимо срочно ввести для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в современной Италии. Это ограничение контактов между людьми, жесткий медицинский контроль за приезжими и строительство новых инфекционных больниц.

Сравниваем условия распространения чумы и коронавируса в Западной Европе

Если посмотреть статистику распространения коронавируса в мире, то вслед за Китаем, Италией и Ираном идут Испания (13716 инфицированных, 558 умерших), Франция (9143 - 264), и после Кореи на 7 месте Германия (8198 - 24). Таким образом, в первой двадцатке стран с наибольшим распространением коронавируса COVID - 2019 находится тринадцать стран Европы.



Как уже было сказано выше, четыре итальянских порта связаны морскими путями со всей Западной Европой. Италию характеризуют большие человеческие потоки, идущие между ней и другими странами ЕС по морю, воздуху и суше. Если вспомнить недалеко расположенный Марсель, в котором когда-то жило сразу два кардинала и который был религиозным центром юга Франции, то эпидемия чумы здесь, как и во Флоренции, очень быстро выкосила половину населения города. Или вспомним Барселону, католический центр Испании, связанный со всей страной специально построенными дорогами. Во время эпидемий чумы умерли все священники, проживавшие в здесь.



По сравнению с Италией, которая ввела ограничения на передвижение граждан лишь через два дня после обнаружения очага коронавируса в северной части страны, другие государства западной Европы действовали быстрее и решительнее. В них поняли, что если от вируса не защищаться, то остановить его будет невозможно. А ведь историческая память в Европе говорит об этом. Об этом же предупреждают исторические свидетельства из Флоренции: забывать о событиях прошлого и пренебрегать историческим опытом борьбы с эпидемиями нельзя.

История учит нас тому, что начавшиеся в Италии эпидемии быстро распространяются по всей Европе. Начавшаяся в 1347 году в Италии пандемия чумы уже в следующем 1348 году обнаружилась во Франции и Испании. И в том же году она проникла и в Англию.



Необходимость в принятии быстрых мер в отношении коронавируса вызывается и еще одним обстоятельством. Скорость распространения эпидемий в связи с развитием современной инфраструктуры повысилась по сравнению со средними веками во многие сотни и тысячи раз. Ведь одной из основных причин появления чумы в Италии стали итальянские купцы, которые бежали из Феодосии из-за страха перед чумой, не зная, что их путь домой (около 18 дней) как раз совпадает с тогдашним латентным сроком болезни (2-3 недели).



Разумеется, между чумой и коронавирусом имеются принципиальные отличия, прежде всего, в плане смертности. Как известно, смертность от чумы составляла до 80%. При проявлении симптомов, похожих на симптомы нынешнего коронавируса, она достигала 99%. Так же в 99% случаев умирали те, в чью кровь вирус проникал с микроскопическими частицами крови животных, содержавшихся в пище.

Сегодня, когда средства передвижения стали несравненно выше средневековых, а скрытый период коронавируса COVID - 2019 составляет две недели, стала неизмеримо выше и вероятность его широкого распространения. В то же время растет и смертность от него. В Италии она уже превысила 8%.



Представляется, что не только в Италии, но и в других странах Европы, например, во Франции, Германии и Великобритании, имеющих активные связи с Китаем, возможно распространение вируса, попадающего в них различными путями из Китая.

Имеется и еще одно немаловажное обстоятельство. Оно связано с перемещением в Западную Европу больших масс иммигрантов и беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Например, если исходить из предположения, что некоторые мигранты на турецко-греческой границе могут быть носителями коронавируса, то они могут заразить и персонал лагерей для их содержания, а дальше вирус может разноситься по всей Европе. А ведь уже сегодня в этих лагерях скопились огромные массы беженцев.

Нельзя забывать и про эту сторону проблемы миграции, которая сейчас становится очень болезненной для руководства каждой из западноевропейских стран.

В последние дни быстро растет число зараженных коронавирусом в США. Но это скорее происходит из-за того, что в Америке просто стали делать больше тестов на вирус COVID - 2019. А есть страны, в которых число выявленных случаев инфицирования коронавирусом подозрительно мало. Видимо, это происходит из-за того, что в них нет возможности проводить дорогостоящие анализы на вирус. Как раз из таких стран и прибывают беженцы в Западную Европу. Здесь все беды накладываются одна на другую.

Вот почему Всемирная организация здравоохранения объявила Западную Европу "центром пандемии коронавируса".



Оригинал публикации: WHOがパンデミックの中心は欧州と位置付けた理由

Опубликовано 20/03/2020 Источник - ИноСМИ

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