Вирусобесие - попытка отработать новые технологии управления обществом, - Сергей Михеев

09:08 25.03.2020

Известный политолог о вирусобесии: "Попытка отработать новые технологии управления обществом очевидна"



Алексей Иванов



Российский политолог, радиоведущий, руководитель экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев:

"Глобальная шумиха вокруг вируса действительно неадекватна. Спекуляция этой темой и попытка отработать некие новые технологии управления обществом тоже очевидны. Например, создание прецедента для закрытия храмов, мечетей, синагог и запрет на богослужения явно тянут на отработку технологии по фактическому запрету или ограничению религиозной деятельности в целом. Призывают верить в Бога через интернет, у себя дома, в цифровом формате. Принятие таких мер, на самом деле, выглядит несколько необоснованным - ведь это не первый случай пандемии, но раньше таких мер не предпринимали. А вот, если это рассматривать как создание прецедента на будущее, тогда действительно становится яснее и тревожнее. Как, впрочем, и в целом отработка новых технологий изоляции и управления массами людей под предлогом всего лишь очередного гриппа"



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"Это такой либеральный фашизм. Это такой цифровой тоталитаризм, который под видом прогресса, под видом борьбы за общее благополучие, под видом борьбы за общее здоровье будет вводить тотальную диктатуру. Тотальную диктатуру, причем она может приобрести в том числе глобальный масштаб. Хотите как хотите, но это абсолютно укладывается, например, в любые религиозные тексты, касающиеся прихода антихриста и так далее.



Я не буду нагнетать здесь именно такие настроения, потому что, думаю, что конец времен никому не известен и мы сами не можем это предположить, но то, что заходы подобные периодически происходят в мировой истории, это точно так. То один какой-то всемирный диктатор решил весь мир покорить, то другой диктатор решил весь мир покорить, потом другие поняли, что индивидуальный диктатор - это как бы не очень канает, давайте-ка попробуем какую-нибудь другую схемку - поставить всех под контроль и под видом уже свободы якобы взять и внедрить какую-нибудь тотальную несвободу. Это вещи для глубокого философского осмысления. То, что сейчас многие пользуются этой ситуацией для того, чтобы отработать такие технологии или попытаться создать прецедент для отработки, это совершенно точно. Ведь я говорю, создается прецедент, прецедент создается, и тогда можно будет сказать: ну вот вы же помните, как было в 2020-м, значит, и сейчас надо сделать.



А вот эти гриппы, я вас уверяю, вы что, хотите сказать, что это последняя мутация гриппа? Нет, конечно, он будет еще мутировать. Вот сейчас с коронавирусом, например, разберутся, еще появится. А уже будет отработана определенная технология управления людьми на основе прецедента 2020-го. И вам будут говорить: вы знаете, а новая мутация гриппа вот этого вируса, она еще страшней, чем была в 2020 году, поэтому сейчас вообще всех надо наручниками к батареям приковать. И что? И все будут говорить: да, это меры оправданные и прочее. Здесь я к тому, здесь важно не потерять трезвость мысли и здравость подходов ко всем этим вещам. Это крайне важно, в том числе для наших властей, между прочим. Потому что то, что такие штуки могут использоваться в качестве поводов для тотального ограничения и контроля над жизнью людей - это совершенно точно. Смотрите, как все приободрились, все вот эти цифровые гуру, как они рады: ура, все переводится на дистанционное. То, о чем мы и говорили. Пусть все сидят у своих компьютеров и вообще носа из дома не показывают, из квартир не выходят и так далее. Есть такая тенденция? Есть такие признаки? На мой взгляд, есть. Вопрос в том, чтобы их отследить и проанализировать, и подойти к этому здраво, трезво. Поэтому я оттолкнулся от религиозных организаций, поэтому, мне кажется, это очень такой неприятный прецедент. Ах, вирус! Ах, вирус - поэтому мы позакрываем сейчас почти все. Все позакрываем. Вы там давайте к себе со своими этими делами, и мы вам все запрещаем. А на каком основании? На основании чего? И здесь, кстати говоря, всякие разного рода провокаторы, они играют своего рода тоже свою крайне негативную роль: а вот смотрите, как сделали в Европе, а вот смотрите, как сделали там-то сям-то" (кусок эфира на радиостанции "Вести ФМ")



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"Хуже короновируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей. Например, просьбы Ирана хотя бы временно и частично снять санкции в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в этой стране "гуманный" Запад просто не слышит. Даже наоборот - такое впечатление, что чем больше народу умрет в Иране, тем на Западе будут больше радоваться. Но это как бы не новость. Они сейчас и друг другу-то не сильно спешат помогать. Чуть-чуть поскребли эту западную цивилизацию и тут же проявилась ее реальная суть. Но хуже другое - они не только сами не хотят помочь умирающим людям, но и другим не дают этого делать. Мало кто знает, но обращение иранской стороны, в том числе, к российским компаниям с просьбой продать (именно продать, а не подарить) соответствующие медицинские средства встречает повсеместный отказ. Причина все та же - страх попасть под санкции США, которые имеют возможность контролировать и блокировать любую валютную операцию. А затем и применить санкции к тем, кто, по их мнению, является нарушителем. Что это, если не глобальное рабство? И уже сколько лет ведутся разговоры о том, чтобы создать параллельные схемы платежей, в том числе, для таких экстренных ситуаций, но фактически ситуация остается неизменной. А как там больные люди? А что люди, люди пусть дохнут. Ради торжества демократии ничего не жалко. Демократию надо подкармливать трупами. Она это любит"