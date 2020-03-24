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Не забывайте обо мне! Грета Тунберг обнаружила у себя коронавирус
09:13 25.03.2020

Алексей Иванов

Экоактивистка Грета Тунберг пала жертвой коронавирусной инфекции. Еще недавно из каждого утюга доносилось "Грета! Грета! Климат! Катастрофа!", а к концу марта о существовании болезной шведки попросту забыли. Коварный COVID-19 в мгновение ока вытеснил климатическую заразу. Проект "Грета" схлопнулся так же неожиданно, как и возник; кураторы потеряли к нему интерес. "Грета Тунберг осудила эпидемию коронавируса, заявив, что вирус бессердечно покончил с миром за десять лет до того, как такая возможность представилась климатическим изменениям", - хохмит сатирический портал The Babylon Bee.

До обладательницы целого букета психических расстройств и ее родителей дошло, что необходимо срочно, отчаянно напомнить о себе. Кошмар ведь! Что же это получается?! Только-только гретино семейство подало заявку на регистрацию имени "Грета Тунберг" и названия Fridays For Future/Skolstrejk for klimatet в качестве товарного знака, только-только гретино окружение запланировало наладить продажи шмоток и сувенирчиков под брендом "Пятницы ради будущего", и... Внезапное гадство. Требующее безотлагательных мер.

"В последние две недели я нахожусь в изоляции. Вернувшись из поездки по Центральной Европе, я самоизолировалась, поскольку число случаев заболевания COVID-19 там (например, в Германии) сначала было аналогично Италии. Около 10 дней назад я стала чувствовать симптомы, в то же время, что и мой отец, который ранее вернулся со мной из Брюсселя. Я чувствовала себя уставшей, у меня был озноб, болело горло и был кашель. У моего отца были те же самые симптомы, только проявлялись гораздо сильнее и с лихорадкой. В Швеции вы не можете проверить себя на наличие COVID-19, если вам не требуется неотложная медицинская помощь. Всем, кто чувствует себя плохо, говорят оставаться дома и самоизолироваться. Поэтому я не проходила тестирование на COVID-19, но это он, учитывая совокупные симптомы и обстоятельства", - сообщила Грета своим подписчикам в Instagram.

На новость о Тунберг, заподозрившей у себя COVID-19, отреагировал известный уральский блогер Сергей Колясников: "Если СМИ забыли про тебя, напомни! А вообще, всю эту братию, всех правозащитников-экологов, борцов за светлую Россию будущего, ждут непростые времена. Судите сами, экономический кризис, безработица, коронавирус этот долбаный, и тут Грета, хрипящая "папоротник в опасности, все на улицы, выйдем как один!". Людям не до этого. Вот в Ижевске на днях прошел митинг против Путина и власти, вы о нем слышали что-нибудь? Разумеется нет. С донатами так тем более ситуация аховая. Где все эти люди со светлыми лицами работали, если работали конечно? Сфера услуг, причем большей частью "анализинг и консалтинг облизинга". В любой кризис такие темы как домино валятся. Ровно то же, если обладатели ухоженной бороды дровосека существовали на деньги реально работающего сожителя, кризис-то ударит по всем. Бедолага Навальный вон старается, твиты строчит, Путина в Валдай сослал. "Я нужен, не переставайте платить, режим падет уже вот-вот", как бы кричит Леша своими истеричными постами западным кураторам".

Источник - завтра
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