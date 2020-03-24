Миллиардер Алишер Усманов самоизолировался на исторической родине в Ташкенте

11:43 25.03.2020

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов в интервью изданию Forbes Russia сказал, что перед пандемией коронавируса все равны и в это нелегкое время финансовые убытки – последнее, о чем думает человек.

"Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить", – сказал Алишер Усманов.

Усманов также рассказал о том, где он сейчас проводит время.



"Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее власти Узбекистана рекомендовали жителям страны старше 65 лет не покидать свои дома без крайней необходимости.