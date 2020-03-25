Какие правительства сметет коронавирус? - С.Тарасов

11:46 25.03.2020

Когда коронавирус постепенно отступит, он может унести за собой и остатки доверия к турецкой правящей Партии справедливости и развития.

Пандемия коронавируса, которая унесла много жизней, превратилась в серьезную угрозу для социально-экономических систем. Позитивные прогнозы относительно развития мировой экономики в начале 2020 года сменились весьма пессимистичной картиной. Мир, включая развитые страны, должен быть готов к великому кризису.



Впервые после Второй мировой войны во многих странах был объявлен такой продолжительный комендантский час. Опустели такие города, как Париж, Рим, Нью-Йорк, на улицах которых всегда было многолюдно. В рамках мер по борьбе с коронавирусом были закрыты школы, и миллионы учащихся перешли на дистанционное обучение. Закрылись аэропорты, работавшие 24 часа, как конвейер. Авиакомпании опустили самолеты на землю. Крупные фирмы из различных отраслей приостановили производство. Вирус отразился на показателях Китая, беспрецедентно сократились инвестиции, чего не было даже в 2008 году. Закрылись производственные площадки, на которых трудились тысячи рабочих. Наблюдается серьезное сокращение экспорта и обвал розничных продаж. Ожидается увольнение сотрудников и сокращение сектора услуг.



На втором этапе проблема приобретет еще больший характер из-за роста безработицы по мере снижения спроса. Ожидается, что Китай, у которого на этот год был запланирован рост на уровне 6%, будет переживать спад на уровне 9% в связи с этими событиями. Волна от резкого спада китайской экономики, которая поднимется в скором времени, через несколько месяцев будет ощущаться в европейских странах и США. Goldman Sachs, один из ведущих мировых инвестиционных банков, объявил об историческом сокращении американской экономики. Отмечается, что может произойти внезапное падение потребления и всплеск безработицы. Прогнозы, сделанные для США, честно говоря, весьма устрашающие. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, в связи с внезапной остановкой экономики из-за вспышки коронавируса экономика США сократится на 6% в первом квартале и на 24% во втором квартале. Если - по прогнозам - вирус прекратит свое воздействие через два или три месяца, в третьем квартале американская экономика может вырасти на 12% и на 10% в последнем квартале.



Но также говорится и то, что уровень безработицы возрастет до 9%. По прогнозам, к концу года это будет эквивалентно убыткам в размере 550 млрд долларов. Эта цифра близка к сумме убытков Китая к концу года. Эксперты предупреждают о том, что в результате последующего закрытия тысяч магазинов, предприятий и заводов повседневная жизнь уже не будет прежней, произойдет моментальный рост безработицы. Указывая на историческое снижение расходов, экономисты отмечают, что мировая экономика столкнется с одним из редких кризисов, в котором одновременно будет наблюдаться шок спроса и шок предложения. И как все это отразится на политике? Вирус размывает глобализацию. Современные государства, которые вкладывают миллиарды долларов в оружие, не могут защитить своих граждан от вируса. В современную и технологическую эпоху самая яркая идея, которую в 2020 году придумали многие страны, заключается в том, чтобы сказать "не выходи из дома". Таким образом, COVID-19 также подрывает доверие к глобализации и современному государству.

Коронавирус, оказывающий влияние на все человечество, может изменить подходы стран и лидеров. Необходимо учитывать его влияние на международный порядок. COVID-19 продолжает свой путь, невзирая на границы и не обращая внимания на устройство государства и его партии. Такие понятия, как нация и национальная граница, созданные с использованием культурных кодов, не всегда объясняют биологическую динамику вируса. Например, можно привести примеры того, как страны закрывают свои границы и полностью ограничивают физический контакт, чтобы защитить своих граждан от этой болезни. Если этот процесс продлится еще дольше, существует даже вероятность прекращения действия в Европейском союзе Шенгенского соглашения.



Споры вокруг коронавируса могут отличаться в зависимости от региона. К примеру, в таких странах, как Турция, Индия и Иран, проблема трактуется сквозь призму религии и науки. На передний план выходят традиции и культурные коды. Иран, где в течение последних нескольких лет мы наблюдали уличные протесты, является одной из стран, в которой наиболее остро протекает эпидемия коронавируса. Семьи во время празднования Нового года (Навруза) были обеспокоены тем, что правительство скрывает истинные масштабы воздействия вируса, а ситуация может быстро ухудшиться. В конечном счете могут возникнуть социальные волнения из-за накопившихся причин даже после затухания эпидемий. Иными словами, можно предположить, что люди будут с подозрением смотреть на режим стран, где важны массовые религиозные ритуалы.



Турция столкнется с более серьезными последствиями коронавируса. МВД ограничило пребывание на улице лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Министерство транспорта и инфраструктуры приняло решение прекратить авиасообщение со 107 странами. Обанкротилась компания Atlas Global, в состав которой входили три крупнейшие авиалинии Турции, авиакомпания Onur Airlines приостановила свои рейсы. Турецкие авиалинии, чтобы удержаться на плаву во время кризиса, стали использовать незадействованные пассажирские лайнеры для перевозки грузов. Турецкие авиалинии направили своим поставщикам и партнерам сообщение, что "мы не будем производить оплату до 15 июня". Представитель муниципалитета Стамбула сообщил, что пользование общественным транспортом в Стамбуле сократилось на 68%.



В связи с тем, что Стамбульская фондовая биржа не подала никаких сигналов относительно того, где остановится падение акций, компании вынуждены выкупать свои акции. Согласно заявлением, сотни местных и иностранных брендов и магазинов терпят убытки в связи с отсутствием продаж. Крупные торговые центры закрыты. Согласно заявлениям, отмечается, что это уже затрагивает 150 тысяч малых и средних компаний. Основная цель инвесторов в этот период - защитить хоть какую-то часть своего капитала. Влияние вируса на сферу услуг и отрасли промышленности следует рассматривать по отдельности. Промышленность может восстановиться немного быстрее, поскольку к ней применима концепция отложенного спроса. Однако ситуация в сфере услуг будет более сложной. Спрос на посещение ресторана исчезнет и больше не восстановится. Следовательно, экономики, основанные на сфере услуг, как в большинстве западных стран, пострадают в большей степени.



Врач, работающий в отделении интенсивной терапии Медицинского факультета Джеррахпаша (одной из крупнейших больниц в Стамбуле), предупреждает, что ситуация становится критической. Он отметил: "Мы не заостряем внимание на количестве, мы смотрим на количество критических пациентов, которые к нам поступают. Увеличивается и количество больных, и их состояние становится критическим". Также врач подчеркивает: "Мы увидели, насколько так называемая проверка безопасности, проводимая по воле правительства в течение последних лет, на самом деле представляет огромный риск для здоровья населения. Тысячи врачей сейчас не могут выйти на работу. До сих пор столько есть врачей, пострадавших от законодательных декретов с силой закона (KHK) и тех, кто не смог пройти проверку безопасности. Два дня назад были опубликованы новые уведомления. Некоторым врачам было сказано: "Ты не прошел проверку безопасности, поэтому не сможешь работать". Во время такой эпидемии власти до сих пор упорствуют в этом вопросе".



Принятый правительством Турции финансовый пакет из 21 пункта в размере 15,4 млрд долларов, призванный защитить экономику от нанесенного COVID-19 ущерба, полностью ориентирован на реальный сектор. Ситуацию проясняет заявление министра финансов и казначейства Албайрака о том, что пакет "Щит экономической стабильности" был разработан "подробно с учетом требований делового мира и его заинтересованных сторон после проведенных консультаций". Но обнародованные пункты "Щита" и заявления Албайрака являются ужасающими с точки зрения осознания продолжающегося сюрреалистического подхода, полностью оторванного от реальности. Когда коронавирус постепенно отступит, он может унести за собой и остатки доверия к турецкой правящей Партии справедливости и развития.

25 марта 2020

Станислав Тарасов