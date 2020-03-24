Счет пошел на недели..., - Мих.Хазин

12:09 25.03.2020

Михаил Хазин. Счет пошел на недели...

народ уже понял, что жизнь изменилась навсегда, а власть (чиновники) это делать отказывается категорически

Редакция Завтра



Современная культура саморекламы явно формируется телеграм-каналами, которые каждый день пишут: "Посмотрите, что произошло! И обратите внимание, что мы про это писали уже вчера!" Именно вчера - три дня назад уже не срабатывает. Мы, с нашей книжкой про нынешний кризис, написанной аж в 2003 году, являемся какими-то мастодонтами, про которых люди хотят прочитать в учебниках или справочниках, но поскольку не находят, то и не знают, как реагировать.



Я же в данном случае отмечу, что самое интересное в нынешней ситуации - это именно вот эти три дня, за которые ситуация сильно меняется. Если кто не верит - почитайте про Собянина на телеграм-канале "Незыгарь". Нет, верить тому, что там написано не нужно - просто рекомендую вспомнить, как относились к Коржакову в конце 1995 года. Кто сможет, конечно.

Так вот, смех состоит в том, что объяснение текущей ситуации мы описали, нет, не 17 лет назад, а всего 4 года, в книжке "Лестница в небо". И я попробую сейчас это объяснение дать. Тем более что уровень напряженности в стране растет. Растет по банальной причине, люди уже поняли то, что власть их понимать (пока?) категорически отказывается.



Как написано в упомянутой "Лестнице" "к власти рвутся бандой". И по этой причине эту самую Власть мы описали, как взаимодействие малых организованных групп – властных группировок. Так вот, фокус состоит в том, что эти группировки в России, в подавляющем большинстве, сформировались в 90-е - начале 2000-х годов и до сих пор действуют по тем правилам. Почему их нельзя было сменить я много раз писал, но сегодня ситуации стала критической.



И вот почему. Наша власть ничего не хочет менять. Она не хочет снижать налоги, разрешать не платить ипотечные платежи (или их компенсировать) и так далее и тому подобное. Она искренне убеждена, что сейчас, вот-вот, карантин отменят и все вернется в прекрасный старый мир, образца конца 2019 года. А люди прекрасно понимают, что те деньги, которые власть предполагает получить с налогов, которые, как она предполагает, будут заплачены за ипотеку и за ЖКХ, и так далее и тому подобное, не будут выплачены уже никогда. Просто потому, что той экономики, которая генерировала эти деньги, больше нет.



В США власть поняла, что людям нужно дать эти уже выпавшие деньги (да хоть напечатав их) и выделила на это, на первом этапе, жалких полтриллиона долларов. Не считая тех, которые она выделила на спасение фондового рынка (может быть, зря). А наша власть думает только о том, как она будет не выпускать за границу должников и уничтожать и без того умерший малый бизнес, за то, что он не заплатил 200 рублей пени и штрафов, набежавших за время карантина.



Рейтинг Власти падает по банальной причине: народ уже понял, что жизнь изменилась навсегда, а власть (чиновники) это делать отказывается категорически. Поскольку никак не может поверить, что это тотальное "щастье", когда можно ничего не делать, получать за это сумасшедшие деньги и ни за что не отвечать, прошло. То, что сегодня делают чиновники, напоминает древние камлания, когда группа лиц, одетые в дорогущие костюмы и с не менее дорогими часами воет ночью на Луну: "Щастье, вернись!"

А почему они так себя ведут? А потому что в банде есть непреложный закон: "Нам не нужны умные, нам нужны верные!". Теоретически путь для умных во Власть есть (читайте "Лестницу в небо"), но… Он очень медленный. А времени нет, поскольку старой экономики тоже уже нет, ее быстро и целенаправленно уничтожили с началом високосного года. Причем не только у нас нет (тут, как в 1991 году, можно было бы просто взять чью-то чужую модель), ее нет ни у кого.



И вот властные группировки играют в игры друг с другом, имея в виду захватить посты в системе государственного управления и связанные с ними ресурсы. А народ видит, что этих ресурсов уже нет и требует, чтобы люди на постах что-то начали делать (как это начали в Китае и США). А они продолжают играть… Это и понятно, парадигма 90-х не предполагает ответственности и в большинстве властных группировок просто нет людей, которые могли бы что-то сделать (они даже не очень понимают, о чем речь идет).

Но и уступить место тем, кто что-то понимает, они не готовы. Теоретически одни частные группировки должны уйти, а прийти другие, более адекватные. Но у нас других практически нет, поскольку ресурсы связаны с должностями, а должности давно распределены, на них, понятное дело, назначают своих. Те вновь назначенные, кто поумнее, пытаются пригласить кого-то из тех, кто разбирается, но они просто не идут: сегодня на тех, кто разбирается, спрос, нужно деньги зарабатывать. Ну, в лучшем случае требуют денег вперед. Им честно объясняют, что сначала нужно объявить конкурс… После чего разговор заканчивается и народ в очередной раз обнаруживает, что Власть упустила отличный способ показать свою адекватность, сделав что-то осмысленное.



Чем это заканчивается, известно. В феврале 1917 года снесли сословную власть, которая, вообще, отказывалась толковых людей назначать на высокие позиции во властных группировках (на должности они иногда проникали). Кто бывал обращал внимание, что в "приличных" гостиных на Рублевке нужно в обязательном порядке продемонстрировать, что вы что-то в 90-е приватизировали, ну или хотя бы сидели в 2000-е на бюджетных потоках; показывать это можно разными способами, но это нужно делать, поскольку нищебродам в приличные дома пути не. Сегодняшний аналог сословного общества не может родить никакого действа, а потому разрыв между обществом и Властью стремительно нарастает.



Счет уже пошел даже не на месяцы, а на недели. По моим прикидкам, уже к середине апреля в стране будет достаточно много людей, у которых вообще не будет средств к существованию, а власти будут продолжать их кошмарить за невыплаченные налоги и прочие платежи. И кто тогда что будет делать? Потому что сейчас можно дать какую-нибудь команду и даже наказать тех, кто ее не будет исполнять (открою тайну - наказывать можно практически всех), а через три недели наказывать уже будет некогда, нужно будет что-то делать с народом на улицах.



В общем, мы видим типичный пример того, как законы Власти привели к тому, что смена управленческой элиты в условиях кризиса произойти не может. Слишком быстро он начался. И не исключено, к слову, что как ответ на то, что Путин начал реформу по разрушению либерального консенсуса 90-х. Да, во многих других страна ситуация еще хуже, да, мы можем избежать тотального кризиса, но это все - потом. Времени на то, чтобы спокойно и в регулярном режиме начать делать экономические реформы, скорее всего, прошло. Начать хотя бы года три назад… Ох, сколько бы можно было сделать. А вот как это сделать сейчас… И прежде всего, вопрос: а как тех, кто это сможет сделать, провести на те позиции, на которых они бы смогли начать работу?



Кто-то на нас ругается, что мы берем много денег за нашу программу карьерного консалтинга. Простите, а как вы хотите? Мы, как уже было отмечено, с начала 2000-х описываем будущие процессы, сейчас бы надо резко интенсифицировать работу, но деньги-то у нас только те, которые мы зарабатываем. Спонсорская поддержка минимальна, мы, чай, не фонд Сороса и не Сколково. Это они занимаются важными делами, с точки зрения либерального консенсуса, а мы так, развлекаемся. Что касается всех остальных, то они могут принимать решение о смысле нашего существования самостоятельно.

Так вот, уровень напряженности стремительно нарастает, прежде всего, из-за глубокой неадекватности чиновного аппарата. Поскольку ждать от него решений уже не приходится, а смена его (появление опричников, комиссаров в пыльных шлемах, хунвыйбинов и пр.) дело времени, мы объявляем, что готовы оказывать услуги по стратегическому консалтингу в условиях тотального кризиса. Так что желающие могут обращаться как в Фонд Хазина, так и в Аврору. И не только по карьерному росту, но и по чисто хозяйственным вопросам. Только учтите - ресурс у нас ограничен, если наберем 5-6 клиентов, то остальных будем отсеивать, на больше у нас сил не хватит. Мы, как уже было отмечено, не Сколково.