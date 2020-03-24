Захар Прилепин: Буржуазия умирает последней

12:18 25.03.2020

Писатель о последствиях кризиса для российской буржуазии



Многие, и я в числе прочих, успели обрадоваться - да-да, обрадоваться, чего скрывать, - что мир постиндустриальной экономики схлопнется.

Я все эти постсоветские годы терпеть не мог буржуазию, все ее развлечения, весь ее снобизм, все их привычки.

Разъезжая по стране, я дал, быть может, тысячу выступлений, или около того, но единственный чудовищный опыт мой - это концерт в самом модном московском месте, - забыл, как страшный сон, его, естественно, английское название, - где выступают самые модные персонажи, и куда съезжаются самые богатые господа и дамы со своих ближних дач.



Черт, меня едва не вырвало там. Меня просто воротило от них, а их от меня. Мы еле вытерпели друг друга.



Мне всегда искренне хотелось, чтоб их не было. Я им тоже не нравился.

Но, люди мои, люди.

Буржуазия - это последнее, что вымрет в нынешней России.



Да, пострадает весь этот хипстерский мир - или что там у нас нынче на месте хипстеров наросло. Все эти коучеры, барбершопы, тату-салоны - все их понты умрут достаточно скоро, если уже не умерли.

Вдруг выяснится, - верней, уже выяснилось, - что человек вполне может обходиться без бесконечных перемещений по свету, и закрытый мир - он такой же, как открытый: в смысле, в нем тоже можно жить. А то нам почти доказали, что нельзя.

Но нас, кажется, не ждет эра просвещения, увы.

С огромной скоростью расползается повсюду Интернет.

Счастьем было бы, если б в России имелись развитые школы Интернет-обучения всем и всяческим важным наукам - но, увы, пока все это развито весьма фрагментарно, хаотично.

Зато, уверен, поползут вверх просмотры всей мировой чепухи: даже перечисления начинать не хочется.

Люди еще больше начнут играть во все эти Сетевые игры - вот этому бизнесу вирус точно пошел на пользу.

Знаете, что кратно выросло в дни вируса? Нет, не продажи книг и учебных пособий. Порно-трафик вырос. Акции уже начались: за семейное порно, предоставленное на соответствующие ресурсы, платят хорошие деньги.



Вот где у нас центр гражданского сопротивления вирусу образуется!

А то уже вообразили себе фильм "Терминатор": где вирус захватил весь мир, а Джон Коннор, взяв рацию, сбирает всех живых и разумных. Куда там! Живые и разумные заняты другим делом!



И ладно бы демография улучшилась.

К несчастью, вырастет только количество абортов и весь связанный с этим бизнес.

В индустрию удаленных и самых дегенеративных развлечений сейчас будут брошены все силы.

Многие идеалисты уже размечтались, что послезавтра проснуться в новом дивном мире: ну… я тоже немного надеялся, но приходится быть реалистом.

Даже в условиях кризиса - всякая духовная зараза приживается лучше и легче всего.

Может быть, убогих сериалов снимут поменьше - но и, не забывайте, театры закрылись, и художественные выставки закроют, и поэтических чтений не будет.

Да, слава Богу, сегодня, называя героев России - россияне вдруг назвали не очередных своих любимцев из мира шоу-бизнеса - а в кои-то веки врачей.

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Но конкуренция этим врачам уже готовится.

Самые большие деньги все равно остались в руках тех, у кого они были.



Буржуазия переформатируется быстрей, чем мы думаем.

Мне нисколько не мешали ни барбершопы, ни тату-салоны, ни офисные центры, ни тренинги по менеджерскому управлению.

Меня немного подбешивали люди, которые обитали там - и в целом враждебны были к моему миру, где обитали ополченцы, нацболы*, монахи и многодетные мамки, выживающие на окраинах провинциальных городков.

Но - метафорическая, конечно, - смерть коучеров и предводителей тренингов, не изменит саму структуру мира, в котором мы живем.

Вульгарный материализм зайдет с другой стороны. С нескольких сторон сразу.



Он не отступит.

Я не рискну предугадать, как они это сделают - зато у них уже наверняка есть план.

Надеюсь, следующая пандемия сократит телевизионное вещание и интернет - хотя бы на треть.

Иначе человек так и будет там барахтаться: между игроманией, порнографией, самыми бессмысленными социальными сетями и очередными, столь же бессмысленными, похабными видеоблоггерами, которые через месяц-другой снова уделают по популярности любых врачей, хоть те всю планету спасут.



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*Межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия" (НБП). Признана экстремистской решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 о запрете деятельности (вступило в силу 7 августа 2007).