США вновь создает нефтяной альянс с Саудитами. Чем это чревато? - Л.Крутаков

12:56 25.03.2020 Кремль опять вызвался сыграть с США в "русскую рулетку", зная, кто проиграет



Вашингтон снова создает нефтяной альянс с Саудовской Аравией, и это мы уже проходили



Светлана Гомзикова

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Леонид Крутаков



В Вашингтоне рассматривают возможность создания союза с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефтяном рынке. Соответствующее заявление сделал министр энергетики США Дэн Бруйетт.



По его словам, идея альянса с Эр-Риядом рассматривается как один из вариантов стабилизации цен на сырье после рекордного мартовского падения. Однако какого-то конкретного решения на официальном уровне на этот счет пока не принято.



Собственно, Бруйетт лишь подтвердил то, о чем ранее писала газета Wall Street Journal - а именно, что чиновники Минэнерго США убеждают администрацию Дональда Трампа в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. В расчете на стабилизацию ценовых показателей и предотвращение дальнейшего их падения.



Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Причем, российская сторона предлагала сделку сохранить, а саудиты настаивали на дальнейшем снижении добычи.



В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ перестает существовать и с ее участников снимаются все ограничения. При этом Эр-Рияд сообщил об увеличении добычи нефти, что обвалило котировки - цены на нефть одномоментно рухнули практически в два раза.



На торгах 24 марта нефть пошла в рост. По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% - до 28,39 долларов за баррель. А на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% - до 24,64 долларов за баррель.



Но, как долго эта тенденция будет сохраняться, не очень понятно - ситуация на нефтяном рынке в последнее время в связи с распространением коронавируса стала еще более неустойчивой. И уж совсем непонятно, как в таких условиях американцы с саудитами эту ситуацию будут стабилизировать.



Вообще, подобные альянсы уже случались в истории. Только нам от таких союзов добра вряд ли стоит ждать. Все помнят, как в 80-гг. обрушение саудитами цены на "черное золото" до 10 долларов за баррель серьезно подорвало экономику СССР и в определенной степени способствовало его будущему распаду.



Каким будет новый сценарий, и какая роль в нем отводится России?



Об этом в беседе с "СП" рассуждает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков:



- Для начала еще немного истории. План обрушения цен на нефть в 80-х годах разрабатывался в недрах администрации Рейгана, как "энергетическое оружие" против Советского Союза. Собственно, Рейгану он и приписывается, как создателю. Туда же вошла программа СОИ, которая гонку вооружения разогнала. Там много было составляющих… Это - первое.



Второе. Саудовская Аравия всегда действовала и действует в согласии с Вашингтоном.



Можно вспомнить, к примеру, "пакт Куинси" подписанный в феврале 1945 года Рузвельтом и королем Саудом о том, что вся саудовская нефть эксклюзивно принадлежит США. А США взамен гарантирует и сохраняет безопасность Саудовской Аравии от вешней агрессии и любых поползновений - т.е. это политические и военные гарантии.



До этого был секретный договор 1933 года - когда "черного золота" в Саудовской Аравии еще не было - о том, что если будут открыты большие запасы нефти, вся она будет на сто процентов принадлежать исключительно Соединенным Штатам. Что и стало тогда во многом причиной распада союзнических отношений с Британией и Францией, которые входили в единую компанию British Petroleum ближневосточную, разрабатывали иракские месторождения.



Вот когда выяснилось, что есть секретный договор, по которому американский партнер кидает их с Саудовской Аравией - в буквально смысле - тогда, собственно, и зародилась Вторая мировая война.



То есть, там история долгая…



И представить себе, что Саудовская Аравия может действовать самостоятельно, при наличии такого количества военных баз и поставок вооружения со стороны США, это все равно, что верить в Санта-Клауса или Деда Мороза - не для взрослого человека.



Поэтому когда говорят о неком стратегическом альянсе в его нынешнем понимании, можно предположить следующее. Допустим, США договариваются с Саудовской Аравией, входят в ОПЕК+ и начинает сокращать добычу для снижения цен. Это означает, что они освобождают долю рынка для России и для других стран, не входящих в ОПЕК.



Собственно, в связи с этим Россия и предъявляла претензии. Говорила, если регулировать рынок, то все должны одновременно делать это. Все крупные игроки. А США - один из крупнейших сейчас игроков в нефтедобыче и на нефтяном рынке.



Либо все играют. Либо (если одна сокращает, а другая - наращивает), те, которые сокращают, играют в пользу тех, которые наращивают. Потому что они рынок держат, а те долю увеличивают.



Вы можете поверить в то, что США сейчас начнут сокращать с Саудовской Аравией добычу для того, чтобы поддержать цены и Россия продолжала наращивать свой экспорт? Я - нет.



Но есть скрытый вариант, который подразумевается, но не озвучивается - стратегический вариант будет создаваться не для удержания цен на нефть, а для осознанной, целенаправленной игры против России.



Неслучайно же именно Россию делают главным виновником развала сделки ОПЕК+, хотя все понимают, что сорвала ее Саудовская Аравия, которая выдвинула ультимативные требования в ночь перед решающим заседанием.



"СП": - Трамп и не скрывает, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую, как он выразился, Россия и Саудовская Аравия развязали в борьбе за рынок…



- Дело в том, что они в ней изначально присутствуют. Присутствуют всем своим комплексом - и финансовым, и сланцевым.



Они же накачивали свой сланцевый "пузырь" до 2014 года, когда была бешеная цена - до 140 долларов за баррель. Они его раздули - в день добывают сегодня 9 млн. баррелей (хотя не все эксперты доверяют этим цифрам). Но, в любом случае, представьте, что завтра этот "пузырь" схлопнется, добывать не будут, какой дефицит на мировой рынке возникнет.



Его не восполнит никто - ни Саудовская Аравия, ни Россия. Резервов у них таких нет. И нет возможностей быстро нарастить добычу.



Разве что они есть у Ирана? Но тогда надо раскупоривать Иран и Венесуэлу. Надо с них снимать санкции, надо признавать, что режим аятоллы Хаменеи правильный, и Мадуро - умница и молодец. Способны на это США?



"СП": - Скорей всего, нет.



- Конечно, потому что это будет колоссальный геополитический проигрыш. После такого США уже не будут мировым регулятором.



Поэтому что бы они там ни говорили о целях своего альянса, подразумевается одно - будут по-прежнему давить на Россию, Венесуэлу и Ирак. На ресурсные страны, которые являются сегодня политическими врагами США и саудитов, как сателлитом американцев.



"СП": - И как будут давить?



- Будут снижать цену. Мы это видим. И как они будут поддерживать своих "сланцевиков", тоже видим.



Накануне выхода Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ - 3 марта, по-моему - ФРС срочно снизила процентную ставку. Снизила резко - с 1,75 до 1,25 процентных пункта. То есть, фактически на 30% падение произошло.



Понятно, что это поддержка фондового рынка. Сегодня, после того как цены рухнули, они вообще до нуля опустили. А с учетом инфляции, ставка теперь минусовая.



Мало того, они объявили программу на полтора триллиона долларов - "печатать и выкупать". Напрямую выкупают так называемые "токсичные долги", включая, ипотеку и все проч.



Таким образом, снимают нагрузку с банков и фондового рынка. Тем, кто заигрался в спекулятивные игры, не позволяют лопнуть.



А сланцевая добыча существует только за счет фондового рынка. Ни одна сланцевая компания за время своего существования - если считать с 2004 года - не показала устойчивой прибыли. Максимум, квартал прибыли она показала.



Вся эта прибыль образуется за счет бешеного роста котировок капитализации компании. Их раздувают. Раздувают информационно - рассказывают о новых технологиях, о новых возможностях, о перспективах, о будущем экспорте, о захвате мирового рынка… Но это все виртуальные интервенции, которые впихивают инвесторам - мол, "вы тратьте свои деньги, а эти компании будут приносить все больше и больше".



Но мы сегодня видим, как они приносят "больше и больше". Все компании сокращают расходы, все включили режим "выживания".



Поэтому, собственно говоря, время очень сжалось для решения этого вопроса - создания этого стратегического альянса. И чтобы продолжить игру, США ничего не остается, как завтра ломать Венесуэлу через колено и открывать для себя вот этот резервуар с нефтью.



Тогда они обеспечат свой внутренний рынок нефтью и оградят себя от тех разборок, которые будут на Ближнем Востоке, в Иране, в России.



Весь смысл сланцевой добычи в том, чтобы снизить свою зависимость от внешнего рынка.



Одновременно с этим Штаты, как большой мешалкой, превратили в кровавое месиво весь Ближний Восток - Ирак, Ливию, Сирию. То есть, они перевернули все.



Раньше любая прогулка Шарона по Храмовой горе или беспорядки в Палестине и Израиле моментально приводили к росту цен на нефть. Сейчас мы видим, что цены падают.



Это же - фантастика. Это значит, что играет другой механизм. Механизм фондовый, о котором я говорил - накачивание экономики деньгами, пустыми деньгами за счет России и Ирана.



Потому что те, кто накопил резервы в долларах, оплачивают эту эмиссию. И когда происходит инфляция долларовая, она идет за счет нас.



"СП": - То есть, нам приходится теперь тратить то, что копили двадцать лет, а Трамп просто включил станок… Неравные какие-то условия.



- Увы. И пока мы живем в этом модели, в которую нас загнали в девяностые годы, мы всегда будем проигрывать.



Центробанк начал продавать валюту, сохранив учетную ставку в 6%. Это значит, что там минусовая ставка, а здесь - шесть процентов.



Их валютный спекулянт в данной ситуации рассуждает так: "Я беру у себя под минус процентов, прихожу на русский рынок, покупаю здесь бумаги минимум под 6%, ни с чего зарабатывают деньги - завтра эту прибыль выведу".



Это моментальная игра.



У нас за последние десять дней ЦБ продал порядка 600 млн. долларов. И за это же время отток капитала вырос в два с лишним раза - до 1,4 млрд. долларов.



Но мы не только процентами оплачиваем, мы оплачиваем спекулянтам их прибыль из своих валютных резервов. Потрясающая ситуация - и с того конца проигрываем, и с этого. Мы теперь все, что накопили, так же выпустим в трубу.



"СП": - Знаете, раз уж нам объявлена война - в данном случае, нефтяная - надо как-то сопротивляться… Разве нет?



- В том-то и проблема. "Черный вторник" у нас был в 2014 году. Но уроков мы не извлекли и опять рискуем напороться на ту же историю.



И опять наши финансовые власти все будут списывать на политику и геополитическую напряженностью, как они это привыкли делать. Вместо того чтобы предложить модель, как Россия может функционировать в этом нестабильном мире. И минимизировать внешнеполитические риски.



Но ничего же не предлагают. Говорят - "надо снизить геополитическую напряженность". А как ее снизить? Отдать Крым надо - "другого варианта нет". Отступить из Сирии и перестать поддерживать Донбасс…



Вот позиция либерального крыла. И я не понимаю, сколько можно это терпеть.



Если президент говорит, что мы - суверенная страна, то наши экономисты делают все, чтобы подорвать этот суверенитет. Потому что для них это вызов, с которым они не могут справиться.



Они не знают, как существовать в режиме национальной экономики. Зато знают, как стать частью глобального спекулятивного мира. Как приватизировать и "откатывать" деньги на зарубежные счета в офшоры. В этом процессе они успешны и эффективны.



Но как сделать так, чтобы сбережения страны работали на ее внутреннюю экономику, они не знают, не понимают и не хотят понимать. Вот в чем дело. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585130160

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