Трамп попросил пожилых людей пожертвовать жизнью в интересах капитала

14:03 25.03.2020

Евгений Шестаков



Когда вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предложил пожилым американцам продолжать как ни в чем не бывало работу и, если понадобится, погибнуть от коронавируса, чтобы не потерять страну, это вызвало бурное негодование в соцсетях. Тем не менее эти обращения Дэна Патрика к тем, кому за 70, пожертвовать собой ради "американской мечты" тогда воспринимались как частное мнение техасского политика, идущее вразрез с общемировыми гуманистическими принципами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, число заразивших COVID19 в США превысило 50 тысяч человек: страну называют новым эпицентром заболевания.



Но заявления Трампа, которые тот сделал в интервью телеканалу Fox News, расставили все точки над "I". "Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не отключали из-за этого Америку. Еще больше людей мы теряем в авариях. И при этом мы не просим автопроизводителей прекратить делать машины",- сообщил изумленным журналистам американский лидер.



По мнению президента, от вируса умрет куда меньше людей, чем в ситуации, когда США окажутся в обширной рецессии или депрессии. Потому, обобщил Трамп - долой карантин: американцы более не желают быть запертыми в доме или квартире. А владельцы "заводов, газет, пароходов" не должны и дальше оставаться без прибыли, тем более разоряться по вине какого-то вируса.



Последнюю фразу Трамп, разумеется, вслух не произнес, хотя ее логика понятна каждому американцу. Пожилые люди, особенно бедные, бездомные, для нынешнего американского лидера никчемный человеческий баласт, которым можно и даже нужно пожертвовать в условиях кризиса, чтобы сохранить доходы людей успешных. Выживает сильнейший. Для Трампа, предпринимателя в недавнем прошлом, это аксиома бизнеса. При этом, как пишут местные СМИ, богатые американцы уже уходят на самоизоляцию в свои особняки и поместья.



Реакцию Трампа на ситуацию в стране вряд ли следует считать спонтанной. Быстрый рост числа заболевших в сочетании с ограниченными возможностями американской медицины, способной вылечить только богатых, тех, у кого есть дорогая страховка, не оставляет Белому дому выбора. И дело здесь не в отсутствии в окружении президента опытного вирусолога. Прогнозы по экономике США выглядят неутешительными - до 30 процентов жителей США могут в ближайшие месяцы потерять работу. Развал обамовской программы обязательного медицинского страхования, чем ранее так гордился Трамп, теперь не оставляет никаких шансов врачам взять эпидемию под контроль - слишком большой процент населения оказался не охваченным медицинской помощью. Даже вливание в экономику триллионов долларов, с которым, возможно, согласится в среду Конгресс, не улучшит ситуацию, если американцы останутся по домам на карантине.



А это означает, что либо Трамп убедит население не обращать внимания на эпидемию и демонстративно, ради блага страны, пожертвовать теми, кто не в состоянии обеспечить себя медицинским обслуживанием, либо Белый дом ждет неминуемый развал экономики. При этом катастрофический рост числа заболевших может поставить крест на президентских амбициях Трампа - демократы уже сегодня не оставляют камня на камне от предпринимаемых администрацией США шагов по сдерживанию СOVID-19.



Борьба с "ветряными мельницами", а именно таковой считает президент США борьбу с коронавирусом, только осложняет его отношения со спонсорами Республиканской партии, которые теряют деньги из-за входящей в штопор американской промышленности. Подстегивает Трампа к решению снять карантин и ситуация в Китае, где объявляют о победе над COVID-19 и быстрыми темпами восстанавливают экономику.



Существует еще один аргумент в пользу отказа от карантина в США, который в Белом доме, наверняка, озвучивать не станут. В ходе продолжающейся президентской кампании кандидатам от Демократической партии - Берни Сандерсу и Джону Байдену - предстоит еще немало поколесить по штатам, чтобы заручиться голосами выборщиков. Тогда как Трамп свое выдвижение в качестве кандидата от республиканцев уже обеспечил. А ведь и Байден, и Сандерс - люди уже немолодые. И если во время поездок и встреч с избирателями они заболеют, а этого исключать нельзя, у Трампа на выборах просто не останется достойных конкурентов. Ради такой перспективы можно пожертвовать многим, точнее многими.



Поэтому данное американским лидером обещание, что уже к Пасхе церкви в США будут забиты прихожанами, не выглядит неоправданной бравадой. Будучи не в состоянии в столь короткие сроки взять под контроль ситуацию с коронавирусом, Трамп планирует к 12 апреля полностью отказаться от борьбы с заболеванием в масштабах государства. Возмущение такой позицией со стороны ВОЗ для Трампа не будет иметь никакого значения, как собственно и мнение других международных организаций. Ведь если для переизбрания на пост президента Трампу понадобится закрыть глаза на смерть десятков и даже сотен тысяч имеющих несчастье оказаться в США во время эпидемии, пожилых людей, он с чувством глубокой скорби сообщит, что те скончались ради величия Америки. Для него это только бизнес и ничего личного.