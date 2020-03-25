Путин в желтом скафандре навестил больных в госпитале в "Коммунарке"

14:06 25.03.2020

"Слаженный механизм": Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке



Сергей Гусаров



Владимир Путин посетил больницу для пациентов с подозрением на COVID-19 в Коммунарке и поблагодарил руководство учреждения за эффективную работу. За прошедшие сутки в России выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах. Как и в ранее выявленных случаях, зараженные в течение последних двух недель побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Глава правительства Михаил Мишустин распорядился разработать схему ускоренного развертывания тестовых лабораторий для выявления COVID-19. Тем временем Центробанк выпустил указания по обороту денег в банкоматах.



Владимир Путин посетил больницу в районе Коммунарки, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. По словам президента, работа центра налажена "как часики".









"Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас как часики - как хороший слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - сказал глава государства.



В ходе визита он встретился с руководителем медучреждения - главным врачом Денисом Проценко. Президент поблагодарил медика за организацию работы больницы.



"Все в значительной степени благодаря вам. Потому что иногда (я это знаю по себе) надо уметь организовать работу. У вас получилось. Это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода", - сказал президент.



Ситуация в России



За последние сутки в России зафиксировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.



Из них 28 случаев выявлено в Москве, пять - в Санкт-Петербурге, по четыре случая - в Воронежской и Свердловской областях, три - в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае.



По одному инфицированному зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.



Отмечается, что все новые пациенты в течение последних двух недель побывали в странах, где обстановка с распространением COVID-19 является неблагополучной.



В общей сложности на территории России зафиксировано 495 случаев инфекции. 22 заболевших выздоровели.



Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением заболевания. На совещании у президента Владимира Путина он отметил, что только в Москве насчитывается около 500 заболевших, однако не все случаи подтверждены.



"В общем, мы видим, что реально на 80-90% это подтвердится. Это не имеет значения. 400-500. Динамика высокая, серьезная история разворачивается", - сказал мэр.



Он предположил, что реальной картины распространения коронавируса по регионам России нет.



"Дело в том, что объем тестирований очень низкий и реальной картины в мире никто не знает", - сказал Собянин на совещании у президента.



Градоначальник также призвал распространить опубликованное для Москвы требование к пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано более 330 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. От вызванных ею заболеваний скончались свыше 14,5 тыс. человек.



Ведущий собственную статистику распространения COVID-19 американский Институт Джона Хопкинса утверждает, что по всему миру выявлено больше 387 тыс. случаев заражения, а количество погибших превысило 16,7 тыс.



Лидером по количеству выявленных случаев является Китай, затем идут Италия и США. Вместе с тем в настоящее время в КНР выздоровели более 60 тыс. человек.