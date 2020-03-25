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Вирус разгрыз мозг. Шизоиды из Tages-Anzeiger все еще озабочены "психологической войной" с Китаем
14:12 25.03.2020

25 марта 2020 г.
Штефан Израэль | Tages-Anzeiger
Евросоюз плохо подготовлен к психологической войне
"В борьбе против коронавируса речь также идет о геополитике и глобальном разделе власти на будущее", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
"Для Китая ситуация сейчас складывается благоприятно. Авторитарный режим в Пекине позиционирует себя как самоотверженный партнер. Самолеты с китайскими иероглифами и красным флагом со звездами в срочном порядке поставляют необходимые средства защиты в Италию, Испанию или Чехию и привлекают там всеобщее внимание. Вместе с борьбой против коронавируса сейчас ведется и психологическая война. И авторитарный режим в Пекине, кажется, сражается в ней превосходно, во всяком случае лучше Евросоюза и его стран-участниц", - отмечает журналист Штефан Израэль.

"Не зря главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорит о глобальной борьбе "нарративов". По его мнению, режим в Пекине продвигает идею о том, что Китай, в отличие от США, является ответственным и надежным партнером. К его нарративу относится также дискредитация ЕС и стигматизация европейцев как действительных распространителей вируса".
При этом "если бы китайская пресса была свободной, коронавирус, вероятно, не смог бы привести к пандемии", пишет независимая организация "Репортеры без границ". "Если бы не было цензуры, китайские СМИ намного раньше подняли бы тревогу и тысячи жизней могли бы быть спасены", - отмечает издание.

"Однако в психологической войне вокруг коронавируса китайская сторона об этом не говорит. Как и о том, что в начале февраля в первую очередь ЕС отправил в Китай медицинские материалы стоимостью 50 млн евро, которые там были срочно необходимы. (...) Нарратив о великодушном Китае и неспособном к солидарности ЕС с благодарностью подхватывают в Европе те, кто и в остальном поддерживают латентный евроскептицизм", - говорится в статье.

Впрочем, Евросоюз плохо подготовлен к этой психологической войне. В частности, Еврокомиссия не располагает собственными самолетами, на которых Брюссель, привлекая всеобщее внимание, мог бы отправить помощь. К тому же борьба с эпидемиями является ключевой компетенцией стран-участниц. "Можно представить себе негодование, которое возникло бы, если бы из Брюсселя поступили распоряжения о закрытии школ или запрете выхода на улицу", - пишет издание.
"Понятно и то, что сначала национальные правительства рефлекторно приберегают необходимые защитные материалы. Защитные маски и одежда везде в дефиците. Ни одно правительство не выжило было в политическом смысле, если бы выяснилось, что средства защиты были поставлены в соседнюю страну и теперь отсутствуют на родине".
"Брюссель может действовать лишь координированно. И здесь, кажется, отмечается прогресс. По всей Европе в рекордные сроки совместными усилиями организуется закупка необходимых средств защиты. ЕС координирует и финансирует мероприятия по возвращению оказавшихся за границей туристов. (...) Появляется все больше сообщений об оказании гуманитарной помощи и проявлении солидарности. (...) Бавария и Саксония предлагают Северной Италии свободные места в своих отделениях интенсивной терапии".
"Постепенно страны ЕС вспоминают о духе солидарности, - заключает Tages-Anzeiger. - Возможно, психологическая битва с Пекином еще не проиграна".

Источник: Tages-Anzeiger

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585134720
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