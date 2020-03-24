 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коронавирус в бывшем СССР: чудо-трава и сауна, - Tageszeitung
14:27 25.03.2020

24 марта 2020 г.
Барбара Эртель | Tageszeitung

"В Туркмении вирус должно убить чудо-растение. Президент Белоруссии Лукашенко советует ездить на тракторе и ходить в сауну", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.
"Для некоторых людей, которые во времена пандемии, как сейчас, располагают определенными талантами и качествами, настал их час. Ярким примером является авторитарный президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Уже его предшественник Сапармурат Ниязов, почитавший странный культ личности, был мастером изоляции. (...) Совсем не чужды эти параноидальные фантазии об обособленности и государственных почестях для подданных и Бердымухамедову, - отмечает журналистка Барбара Эртель. - Согласно официальным данным, которые, впрочем, невозможно проверить, в Туркмении пока нет ни одного случая заражения коронавирусом".

"Но, кажется, и Бердымухамедов не совсем уверен в надежности своих статистиков. На подъездах к столице Ашхабаду работают многочисленные КПП. Пропускают только жителей города", - говорится в статье.
У президента страны, ранее работавшего стоматологом, также есть наготове и несколько хороших советов для сограждан. "На заседании правительства он порекомендовал сжигать местную траву под названием "гармала", "чтобы уничтожить вирусы, которые не видны невооруженному глазу". Бердымухамедов, вероятно, знает, что говорит, ведь он признанный знаток флоры: в конце концов он написал книгу о растениях Туркменистана. Туркменская служба радио "Свобода" сообщала, что госслужащие начали дезинфицировать с помощью подожженной чудо-травы правительственные здания, школы и кладбища", - передает издание.

Солидным запасом знаний обладает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Бывший руководитель колхоза - человек простой, но настоящий прагматик", - отмечает автор статьи.
"Мы пережили другие вирусы. Мы переживем и этот", - заявил он по государственному телевидению. Белорусам, по его словам, следует сейчас работать прежде всего в сельской местности. "Там люди работают на полях, на тракторах, о вирусах никто не говорит. Там трактор вылечит всех. Поля всех лечат", - сказал он. Своим министрам он дал еще один совет по поводу здоровья: немного попотеть в сухой сауне. По словам Лукашенко, при 60 градусах Цельсия коронавирус погибает", - передает Die Tageszeitung.

Источник: Tageszeitung

Источник - Инопресса
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