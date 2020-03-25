 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
В Казахстане уже 80 корона-больных
16:03 25.03.2020

Второй случай коронавируса выявили в Шымкенте
На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

Фото : Depositphotos
25 марта 2020, 16:43

На 16:40 час. 25 марта 2020 г. в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкент, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 41 случай,

в Алматы – 31 случай,
в Караганде - 2 случая,
в Алматинской области - 1 случай,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Шымкенте - 2 случая,
в Жамбылской области - 1 случай,
в Северо-Казахстанской области - 1 случай.

Источник - zakon.kz
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