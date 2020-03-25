Экс-главу МИД Украины Кожара задержали по подозрению в убийстве директора телеканала "Интер" Старицкого

16:13 25.03.2020

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что бывший глава МИД страны Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Геращенко уточнил, что Кожару, занимавшего министерскую должность должность в 2012-2014 годах, доставляют в суд для избрания меры пресечения.

22 февраля 2020 года в доме Кожары было обнаружено тело Старицкого, однако экс-министр и его супруга заявили, что тот покончил жизнь самоубийством. Тем не менее, впоследствии следователи и прокуроры пришли к выводу, что, вероятнее всего, произошедшее не было суицидом.