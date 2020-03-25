Кабул. Стрельба в сикхском храме - 11 убитых, 10 - раненых

16:24 25.03.2020

По меньшей мере 11 человек были убиты и более 10 ранены "террористами-смертниками", атаковавшими культ поклонения в районе Шорбазар в Кабуле, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщил TOLOnews источник в службе безопасности. Источник в безопасности говорит, что "трое злоумышленников все еще сражаются с силами безопасности, а один застрелен"

По данным Тарика Ариана, пресс-секретаря МВД ИРА, инцидент начался около 7:45 по местному времени в PD1 города Кабул,

Депутат Нардендар Сингх Халиса сообщил журналистам, которые находились недалеко от места происшествия, что в Дхарамшале молились в это время до 150 человек.

Репортер TOLOnews Шариф Амири передает, что в этом районе были слышны два новых взрыва.

Силы безопасности доставляют жертв нападения на скорой помощи в больницы.

По меньшей мере, 4 человека были убиты и 7 ранены, сообщили местные чиновники из службы безопасности, добавив, что "силы очищают Дхарамшалу".

Ни одна из вооруженных группировок, включая талибов, не взяла на себя ответственность за это нападение.