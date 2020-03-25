Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса

16:26 25.03.2020

Ученые Китая и США совместно разрабатывали "вирус-химеру"



Ученые Уханьского института вирусологии принимали участие в проекте американского комитета по исследованиям двойного назначения по созданию коронавируса, сообщают "Известия" со ссылкой на авторитетный журнал Nature Medicine. В итоге была создана гибридная версия коронавируса.



Статья о проводимом исследовании появилась еще 9 ноября 2015 года. У нее было 15 авторов, как китайских, так и американских. В статье говорится о создании искусственного патогена и его испытании на мышах и эпителиях легких человека. Ученые хотели изучить механизм заболевания, вызываемого SARS-подобными вирусами. Статья до сих пор имеется в открытом доступе.



Отмечается, что SARS пытались культивировать совместно с клетками Vero E6, полученных из Института инфекционных болезней армии США. Также закупался эпителий легких человека, чтобы выяснить эффект действия заболевания.

В ходе исследования все ученые приняли максимально возможные меры защиты – надели костюмы химзащиты, бахилы, респираторы, две пары перчаток. Еще один важный факт – в 2015 году Уханьская лаборатория была переведена с третьего на четвертый - самый высокий уровень безопасности.



В итоге ученым с помощью метода обратной генетики удалось создать химерный вирус, взяв за основу тот самый "первый" SARS, который вызывал "атипичную пневмонию". Впрочем, недавно в Nature Medicine появилась публикация, которая опровергает искусственное происхождение коронавируса.



Павел Быстров