 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.03.2020
16:49  У укров вирус другой системы. Рада отказала Зеленскому вводить режим ЧП
16:26  Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса
16:13  Экс-главу МИД Украины Кожара задержали по подозрению в убийстве директора телеканала "Интер" Старицкого
16:05  Индийская полиция нарушителей карантина лупит ротанговыми палками загоняя в дома
16:03  В Казахстане уже 80 корона-больных
14:43  Умерла звезда "Девчат" народная артистка СССР Инна Макарова
14:27  Коронавирус в бывшем СССР: чудо-трава и сауна, - Tageszeitung

14:12  Вирус разгрыз мозг. Шизоиды из Tages-Anzeiger все еще озабочены "психологической войной" с Китаем
14:06  Путин в желтом скафандре навестил больных в госпитале в "Коммунарке"
14:03  Трамп попросил пожилых людей пожертвовать жизнью в интересах капитала
13:59  71-летний британский дофин - принц Чарльз заболел вирусом и заперт в Шотландском замке
12:56  США вновь создает нефтяной альянс с Саудитами. Чем это чревато? - Л.Крутаков
12:54  Хроники не того Апокалипсиса, - Е.Кондратьева-Сальгеро
12:18  Захар Прилепин: Буржуазия умирает последней
12:09  Счет пошел на недели..., - Мих.Хазин
11:46  Какие правительства сметет коронавирус? - С.Тарасов
11:44  В Узбекистане разработали собственную тест-систему выявления коронавируса
11:43  Миллиардер Алишер Усманов самоизолировался на исторической родине в Ташкенте
11:40  Пандемия вернула мир к традиционной энергетике, - Ольга Самофалова
10:02  Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом? И почему россияне должны оплачивать этот макарон-бардак?
09:22  В Индии на 21 день введен режим полной домашней изоляции каждого жителя
09:15  Китайская мобилизация на пути пандемии - они были первыми! - "Завтра"
09:13  Не забывайте обо мне! Грета Тунберг обнаружила у себя коронавирус
09:08  Вирусобесие - попытка отработать новые технологии управления обществом, - Сергей Михеев
09:05  "Черная смерть". Почему Италия? - Есихиро Сакаи
08:54  Коронависрус может окончательно разорвать Украинское государство, - Кристель Неан
08:47  Трамп в панике хочет отменить все ограничения из-за вируса. Или забухал?
08:44  В Бишкеке полностью остановлен транспорт
08:39  КазВирус. Зараженных - 79 (еще + 11)
08:33  Ушли в патруль: чем закончилась вторая попытка патрулирования в Идлибе
01:28  Ранние браки в Таджикистане – наследие стереотипов? - Т.Расул-заде
00:52  Как Трамп разозлил аятоллу и подыграл иранским ультраконсерваторам, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса
16:26 25.03.2020

Ученые Китая и США совместно разрабатывали "вирус-химеру"

Ученые Уханьского института вирусологии принимали участие в проекте американского комитета по исследованиям двойного назначения по созданию коронавируса, сообщают "Известия" со ссылкой на авторитетный журнал Nature Medicine. В итоге была создана гибридная версия коронавируса.

Статья о проводимом исследовании появилась еще 9 ноября 2015 года. У нее было 15 авторов, как китайских, так и американских. В статье говорится о создании искусственного патогена и его испытании на мышах и эпителиях легких человека. Ученые хотели изучить механизм заболевания, вызываемого SARS-подобными вирусами. Статья до сих пор имеется в открытом доступе.

Отмечается, что SARS пытались культивировать совместно с клетками Vero E6, полученных из Института инфекционных болезней армии США. Также закупался эпителий легких человека, чтобы выяснить эффект действия заболевания.
В ходе исследования все ученые приняли максимально возможные меры защиты – надели костюмы химзащиты, бахилы, респираторы, две пары перчаток. Еще один важный факт – в 2015 году Уханьская лаборатория была переведена с третьего на четвертый - самый высокий уровень безопасности.

В итоге ученым с помощью метода обратной генетики удалось создать химерный вирус, взяв за основу тот самый "первый" SARS, который вызывал "атипичную пневмонию". Впрочем, недавно в Nature Medicine появилась публикация, которая опровергает искусственное происхождение коронавируса.

Павел Быстров

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585142760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2020 года №292
- Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Главы государства
- К 15 апреля заболеваемость должна снизиться – глава Минздрава о коронавирусе
- Демократическая партия "Ак жол" выражает солидарность поручениям Президента, данным на заседании Госкомиссии
- Об изменении порядка покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан
- Постановление Главного государственного санитарного врача
- Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №103
- Объявлен состав попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz"
- Информационное сообщение о приостановлении деятельности ТРЦ в Алматы на период карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  