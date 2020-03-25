У укров вирус другой системы. Рада отказала Зеленскому вводить режим ЧП

16:49 25.03.2020

Зеленский потерял поддержку парламента



Министр здравоохранения может уйти в отставку из-за нежелания депутатов ввести ЧП



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Владимир Зеленский заверил, что ужесточение режима необходимо для защиты жизни и здоровья населения. Фото с сайта www.president.gov.ua

Команде Владимира Зеленского не удалось убедить парламент в необходимости введения чрезвычайного положения (ЧП). Внеочередное заседание Верховной рады готовится на этой неделе. Но в связи с карантином еще не решено, в какой форме оно будет проводиться. Чтобы утвердить процедуру голосования в режиме видеоконференции, депутатам нужно хотя бы раз собраться в сессионном зале.

Закон о парламентском регламенте работы не предполагает никаких иных форм голосования, кроме проводимых в сессионном зале путем личного нажатия кнопок в электронной системе "Рада". Политический аналитик Павел Нусс написал в блоге, что дистанционное голосование не только не предусмотрено, но уязвимо с точки зрения внешнего вмешательства в незащищенные электронные сервисы. Один из депутатов неофициально сказал "НГ", что голосование может проводиться так: каждый депутат по очереди вслух говорит "за", "против" или "воздержался" – и ответ записывается на видео. Результат подсчитывается сотрудниками секретариата.

Законопроект о работе парламента в режиме видеоконференции был зарегистрирован на прошлой неделе – в связи с тем, что тесты подтвердили заражение трех депутатов коронавирусом. Остальные, согласно введенным в Украине карантинным мерам, обязаны организовать самоизоляцию. Но идея дистанционного голосования, по мнению сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, не выход: "Это может привести к злоупотреблениям и отмене демократии". Один из экспертов сказал "НГ", что в будущем это может привести также к уголовному преследованию депутатов, которые рискнут, нарушив закон о регламенте, голосовать дистанционно: "Статья о захвате государственной власти – от 5 до 10 лет заключения…" Но если депутаты соберутся в зале, чтобы лично проголосовать за изменение режима дальнейших голосований ввиду форс-мажорных обстоятельств, то избегут подобных обвинений.

Проведение внеочередного заседания парламента ранее объяснялась необходимостью введения в Украине режима ЧП. На этом настаивал назначенный на должность в начале февраля министр здравоохранения Илья Емец: "Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения (болезни. – "НГ"), которое сейчас геометрически развивается, не было бы". В интервью телеканалу "112 Украина" Емец сказал, что первый этап противодействия эпидемии уже завершен: "Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными очагами. То есть начинается второй этап…" Третий этап, по словам министра, – смертность (как в некоторых странах ЕС).

До сих пор в Украине вводили режим чрезвычайной ситуации на отдельных территориях – в Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве. Против режима ЧП на территории всей страны выступили депутаты. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила, что "чрезвычайщина не нужна", а власти следует позаботиться об изоляции людей из групп риска, о лечении заболевших, а также о решении экономических проблем, включая проблему выплаты внешних долгов.

Член партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко считает, что некоторые меры, которые обычно вводятся в рамках ЧП, уже реализованы: запрещены массовые акции, ограничена свобода передвижения: "Чего еще хочет Зеленский? Цензуру? Запрет забастовок? Отключить интернет и телевидение, чтобы люди не знали правду о том, что происходит в стране? С моей точки зрения, в данной ситуации ЧП равняется диктатуре". Против режима ЧП выступили также партия "Голос" и часть депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович сказал, что в ходе совещания лидеров фракций (проводившегося в режиме видеоконференции) почти все фракции выступили против чрезвычайного положения: "Вопрос о введении ЧП подняли только мы. Все остальные… считают, что в стране все более-менее нормально, что они справляются…"

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в колонке для "Нового времени" отметил: "Мне кажется, что некоторые товарищи из окружения президента советуют ему сейчас поторопиться и успокоить людей, введя ЧП. Но это не успокоит, а может потянуть за собой нервозность и создаст дополнительный источник политического напряжения". Он указал, что отдельные нормы режима ЧП совершенно не нужны Украине для противодействия распространению вируса, но могут создать экономические и социальные проблемы. К таковым эксперт причислил ограничения в работе СМИ, общественных организаций, отключение связи, комендантский час. "Нынешних карантинных мер совершенно достаточно, а если ситуация в некоторых регионах будет ухудшаться, можно будет вводить ЧП в отдельных регионах. Это будет самая оптимальная тактика и в правовом, и в политическом, и в социально-психологическом плане", – отметил Фесенко. Он выступил с критикой оппозиции, которая даже сейчас не упускает возможности атаковать президента страны.

Владимир Зеленский в обращении к народу призвал политиков не спекулировать на острой для страны проблеме: "Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам". Президент заверил, что режим ЧП может понадобиться исключительно для защиты жизни и здоровья населения.

Депутаты утверждают, что на этой неделе власть не будет пытаться ввести режим ЧП. И что по этой причине в отставку может уйти глава Минздрава: якобы Илья Емец в понедельник обратился с таким заявлением к главе правительства и президенту. Официально эта информация не подтверждена. Но не исключено, что на внеочередном заседании Верховной раде придется решать и эту проблему.

Киев