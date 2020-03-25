В Киргизии больных уже 44 человека

18:49 25.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Кыргызстане продолжает расти



Бишкек. 25 марта. КирТАГ – В Кыргызстане подтвердили еще два случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения минздрава КР Айнура Акматова.



Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух граждан Кыргызстана. Общее количество зараженных по стране достигло 44 человек.



По словам Акматовой, оба инфицированных - мужчины. Один из них 1960 года рождения, второй - 1985-го. Первый заразился в Кыргызстане, выявлен в Бишкеке, второй выявлен в Московском районе Чуйской области, прибыл из ОАЭ. Состояние здоровья у них удовлетворительное.



Таким образом, в Кыргызстане коронавирус подтвержден у 44 человек. Из них 20 случаев в Ошской области, 19 - в Жалал-Абадской области, 3 – в Бишкеке, 1 – в Баткенской области, 1 – в Чуйской области.