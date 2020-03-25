Случаев коронавируса в Узбекистане - 56

19:47 25.03.2020

Выявлен еще один случай заболевания коронавирусом, новый пациент контактировал с пассажиром, прибывшим из-за границы. Общее число зарегистрированных случаев заражения в Узбекистане - 56.



Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 56, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена у гражданина, который контактировал с одним из пациентов, вернувшихся из-за границы.

В последний раз данные о заболевших коронавирусом обновлялись утром, на 10:00 было зафиксировано 55 случаев.