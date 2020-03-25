Андасовщина. Как взяточники борются с коррупцией в Казахстане

20:30 25.03.2020

Борьба без правил

Что именно натворил высокопоставленный борец с коррупцией Арлан Андасов, уличенный в получении взятки департаментом собственной безопасности агентства?

25.03.2020 / криминал и коррупция



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 25 марта



Когда вся страна отдыхала, празднуя Наурыз в режиме чрезвычайного положения, антикоррупционная служба провела очередную операцию по разоблачению оборотня в погонах. Причем на этот раз в собственных рядах. Как официально сообщила пресс-служба АПК, департаментом собственной безопасности проводится досудебное расследование в отношении исполнявшего обязанности руководителя оперативного департамента агентства, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан 20 марта и помещен в изолятор временного содержания. По нашей информации, речь идет о 43-летнем Арлане АНДАСОВЕ, сделавшем блестящую карьеру на борьбе с коррупцией.

Арлана Бахытовича хорошо знают в нескольких регионах нашей страны: он был заместителем руководителя департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Павлодарской области, занимал должность зама в Нацбюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области и аналогичную должность в Кызылординской области. А затем перебрался в центральный аппарат. В третьем (оперативном) департаменте АПК Андасов также был заместителем, но временно исполнял обязанности начальника, когда случились все эти неприятные события.

По версии следствия, Арлан Андасов находился в Кызылорде по указанию руководства, поскольку занимался расследованием весьма важного дела, связанного с восстановлением пострадавшей от взрывов Арыси. Как выяснилось, в Кызылординской области был создан специальный фонд, куда поступали средства, выделяемые местными жителями и организациями, в том числе и бюджетными, в качестве поддержки арысцев. Деньги собрали приличные.

Но вот незадача: есть вероятность, что часть средств похитили, перечислив их на счет обнальных фирм. И как раз этой версией занимались борцы с коррупцией под контролем Андасова. Им удалось установить четверых предпринимателей, возможно, причастных к пропаже денег. Коммерсанты, видимо, восприняли ситуацию серьезно, поэтому обратились за помощью к некоему посреднику, чтобы он помог решить вопрос.

Роль переговорщика взял на себя известный в Кызылорде бизнесмен и спортсмен, руководивший региональной федерацией в одном из видов единоборств. Посредник оценил свои услуги в 100 тысяч долларов, а еще 300 тысяч предназначались непосредственно человеку, который должен был развалить уголовное дело.

Однако в ход переговоров вмешался департамент собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции, действовавший по наводке коллег из КНБ. Андасова задержали, но без денег - посреднику удалось скрыться. В этих обстоятельствах доказать вину высокопоставленного сотрудника антикора будет очень сложно. Тем более он полностью отрицает, что собирался брать у кого-то деньги в обмен на какие-то услуги.

Есть сведения, что спину Арлана Бахытовича прикрывает покровитель, занимающий еще более высокую должность в Агентстве по противодействию коррупции. Удастся ли следствию дотянуться и до него, пожалуй, главная интрига в этой истории.