Центральная Азия встречает удар коронавируса, - А.Уваров

00:28 26.03.2020

Андрей УВАРОВ | 25.03.2020 |



Жесткие меры

Границы Китая и Ирана довольно долго оставались не затронутыми распространением пандемии. Первыми делиться информацией о зараженных стали в Казахстане. Через два дня, 15 марта, о первом выявленном случае заболевания сообщил Узбекистан. 18 марта поступила информация из Киргизии о первых трех случаях заражения коронавирусом; все трое, нагулявшись, прилетели из Саудовской Аравии. Об эпидемиологической ситуации в Туркмении неизвестно, вся информация засекречена, хотя первых прибывших из Китая отправляли под наблюдение в Лебапский и Ахалский велаяты.



Судя по информации из Ашхабада, Бишкека, Душанбе, Нур-Султана и Ташкента, все страны Средней (Центральной) Азии выбрали схожую тактику реакции на эпидемию. Поначалу всех отличала надежда, что удастся протянуть без карантинов до окончания Наурыза (Новруза) – крупнейшего мусульманского весеннего праздника, начавшегося 21 марта. Однако здравый рассудок указал на необходимость запрета массовых мероприятий.

Гурбангулы Бермухаммедов принял решение не отменять Новруз-байрам, начавшийся в Туркменистане с традиционного обряда в долине Новруза и посадки деревьев вокруг Ашхабада.



В то же время режим ограничений был введен в Туркменистане еще зимой, когда закрыли контрольно-пропускные пункты "Шават" и "Фарап" на границе с Узбекистаном. С 19 марта действуют ограничения на внутренние перемещения. Закрыты все междугородние авиарейсы из Мары, Туркменбаши, Туркменабада и Дашогуза. Перекрыто движение на автотрассе Ашхабад – Мары – Туркменабад. Есть сложности с железнодорожным сообщением. Для обеспечения карантина проведена частичная мобилизация резервистов. Введен контроль за утечкой информации о зараженных и распространением слухов.



Что касается Таджикистана, вице-премьер Ширин Исматуллозода уверял три дня назад, что зараженных вирусом в республике нет, а страна без паники готовится к возможности эпидемии. Официально было объявлено, что в карантине находились 1890 человек, из них 1426 отпустили домой. Правда, оппозиция утверждает, что в стране уже умерли несколько человек, причем первые погибли в клинике Мансурова еще в январе.

Представители Минздрава Таджикистана рекомендуют праздновать Наурыз в узком кругу родственников, но крупные торжества в Худжанде не отменяют.



Крупнейший в стране медицинский комплекс "Истиклол" в Душанбе переведен в режим повышенной готовности, находившихся там пациентов разместили по медицинским учреждениям города. Планируется закрытие границ и отмена международных рейсов. Пока оставят внутренние авиарейсы между Душанбе, Худжандом, Кулябом, Хорогом. Прибывающих из Москвы и Дубая размещают на карантин в зоне отдыха "Харангон" и детском лагере "Зимчуруд" в Варзобском ущелье.



В Бишкеке решили не рисковать и по решению Совбеза ввели в Кыргызстане с 22 марта режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц. Особое внимание уделяется городам Бишкек и Ош, а также районам, где фиксируются случаи заражения. По состоянию на 21 марта в Кыргызстане подтверждено 12 случаев заражения COVID-19 в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях.



В правительстве Кыргызстана объяснили, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) отличается от режима чрезвычайного положения (ЧП) тем, что "по необходимости люди будут заниматься своими повседневными необходимыми делами". Комендантский час вводить не будут, но местные выборы, намечавшиеся на 12 апреля 2020 года, перенесли. Созданы блокпосты, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек. Указано, что каждый руководитель несет персональную ответственность за неукоснительное соблюдение режима и бесперебойную работу всех служб. В Бишкеке с 22 марта прекращена работа общественного транспорта, частично курсируют троллейбусы.



13 марта Кабмин Узбекистана сообщал, что не планирует отменять празднование Наурыза, но 15 марта, после подтверждения узбекскими властями первого случая заболевания коронавирусной инфекцией, премьер-министр Абдулла Арипов объявил, что "празднование Навруза и связанных с ним массовых мероприятий отменено". 16 марта Духовное управление мусульман Узбекистана временно отменило пятничные молитвы в мечетях и рекомендовало верующим совершать молитвы дома.

22 марта в Узбекистане насчитывалось 37 человека инфицированных COVID-19. Как и во всех республиках, в Узбекистане пронеслась продовольственно-медикаментозная паника, очистившая полки магазинов и аптек. Результат – появление государственной группы контроля за ценами на продукты.



Президент Шавкат Мирзиеев обратился к населению, порекомендовав строго соблюдать правила личной гигиены и санитарии дома, в кругу семьи, на работе и общественных местах. Он напомнил об обязанности не скрывать недуг, не распространять ложную информацию.



В городах Узбекистана отменены занятия в школах и вузах, частично ограничено движение общественного транспорта. До 30 апреля приостановлено международное транспортное сообщение с другими странами, закрыто пограничное сообщение с Киргизией и Казахстаном. С 23 марта по всему Узбекистану запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок). За нарушение этого правила выписывается штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов).



Казахстан тоже ограничил празднование Наурыза. 13 марта Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило, что мечети остаются открытыми, но 30-минутная проповедь, которая ведется перед началом намаза, приостанавливается. Мусульманам рекомендовано совершать ритуальные омовения дома перед приходом в мечеть, во время посещения мечети носить маску, избегать рукопожатий, после окончания молитвы сразу расходиться.

На 22 марта в республике было подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом, из них в Нур-Султане – 31, Алматы – 22, Караганде – 2, Алматинской области – 1. С 22 марта полностью закрыты на карантин Нур-Султан и Алма-Ата, выставлены посты на контрольно-пропускных пунктах. Работу одного из КПП проверил лично президент Токаев.



16 марта Казахстан объявил о вводе чрезвычайного положения до 15 апреля. Полностью прекращено функционирование крупных торговых объектов, отменены гастроли цирковых и театральных трупп, перестала действовать развлекательная инфраструктура. Запреты наложены также на проведение крупных спортивных состязаний и больших семейных мероприятий.

На месяц полностью закрыты въезд и выезд из Казахстана. Исключение сделано для дипломатических представителей и лиц, представляющих международные организации, если их прибытие в страну официально согласовано. Свидетельством жестких мер стало ночное блокирование в центре Алма-Аты 19 марта жилого комплекса "Сункар", где был выявлен зараженный.