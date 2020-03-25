Чингисхан имеет не тюркское и не монгольское происхождение... (тайны истории)

01:06 26.03.2020

Чингисхан имеет не тюркское и не монгольское происхождение. Давайте поставим точку. Новое историческое расследование.



Удивительно, но о человеке, создавшего самую великую империю в истории не осталось ни одного археологического свидетельства. Мы не имеем ни одного его прижизненного портрета. Более того, мы не имеем ни одного документа, составленного кем-либо, кто встречался с Чингисханом лично. Мы даже не знаем где он захоронен. Историки ищут его могилу несколько столетий.



Я лично, как автор, люблю объективный подход к вещам и явлениям. Поэтому так мы и будем рассматривать этот вопрос.



Итак, само существование этого человека вызывает вопросы и сомнения.



Согласно одной из версий, Чингисхан не был монголом, но был тюркского происхождения. Давайте разбираться.



Что мы имеем? А мы имеем источники:



"Сокровенное сказание монголов" написанное в 1240 году.

Сборник персидских летописей Рашид ад-Дина.

Книга Марко Поло "Разнообразие мира".

Лу. "Алтан Тобчи" – Монгольская летопись 1651 года.

Замечание: далее по тексту только Чингисхан. Не упоминаю имя Тэмуджин, чтобы не вносить путаницы.



Везде указано, что Чингисхан родился в год свиньи по китайскому календарю. Значит Чингисхан – "свинья". Свиньи в китайском календаре имеют разные цвета, - то есть разноцветные свиньи. А какого цвет был "свинья" – Чингисхан нам не известно.



Далее, мы знаем дату его смерти – 1227 год. Рашид ад-Дин говорит, что Чингисхану было шестьдесят пять лет, когда тот ушел в Великое Синее Небо. Значит ли это, что Чингисхан родился в 1162 году? Не обязательно, так-как это год лошади, а не свиньи.



Согласно источникам выше, Чингисхан умер в глубокой старости. Но точного года мы не знаем.



Мы можем лишь предполагать. Итак:

- Родился в год свиньи.

- Умер в глубокой старости.



Мы можем вывести наиболее вероятную дату рождения Чингисхана 1155 год. Заметьте, наиболее вероятную(!). Точная дата, даже год рождения нам не известны.



А с местом рождения, вообще, темный лес. В Сокровенном сказании приводится родословная Чингисхана. Его предки жили на берегах реки Онон, не далеко от горы Бурхан-Халдун. Рашид ад-Дин указывает, что Чингисхан родился в шести днях пути от горы Бурхан-Халдун. За шесть дней кочевник мог преодолевать сотни километров. Река Онон также течет на сотни километров.



Гора Бурхан-Холдун, – нет такой горы. Сейчас нет. Просто нет и все. Название не сохранилось. То есть каждая гора по течению Онона может быть той горой.



Что мы пока имеем:

- Мы не знаем даты рождения Чингисхана.

- Мы не знаем место рождения Чингисхана.

- Где именно кочевали племена, которые указываются в источниках мы тоже не знаем.



Но из источников мы знаем, что отец Чингисхана был отравлен татарами, когда Чингисхану было девять лет. Да, Чингисхан попал к тайджиутам в плен, откуда бежал. Где кочевали тайджиуты и татары нам тоже неизвестно.



До нас дошло городище Углук, известный как "Замок Чингисхана". Постройка датируется 12 веком. Смотреть там не на что, честно говоря, это груда камней. Там были найдены останки воинов, которых классифицировали как монгольская знать первой половины 13 века. И что нам это дает? Ничего. Доказательств что это чингизиды (ближайшие потомки Чингисхана) нет до сих пор.



"Всех великих государей, – потомков Чингисхана, хоронят в большой горе. Где бы не умер государь, хоть за сто дней пути, его привозят туда хоронить". Цитата из книги Марко Поло "Разнообразие мира".



Где эта гора? До сих пор историки выяснить не могут.



Далее Рашид ад-Дин и Марко Поло описывают внешность Чингисхана как



"Высокорослый, светлоглазый богатырь с густой, рыжей бородой".

Вот известная миниатюра Марко Поло "Венчание Чингисхана на царство". Здесь он изображен с европейской внешностью и белой бородой.



А вот работа китайского художника "Чингисхан на охоте". Здесь у него уже черная борода. Интересно, не правда ли?

А род Чингисхана вообще переводится как "синеокие". То есть светлоглазые.



Таким образом, мы не знаем достоверно как выглядел Чингисхан и мы не знаем достоверно национальность Чингисхана.



По одной из гипотез, предки Чингисхана были европейцами. Самые смелые историки заявляют, что они были славянами.



Некоторые относят Чингисхана к аланам, то есть к тюркам, а другие – к китайцам.



Но нет ни одного доказательства ни одной из версий. То есть мы не можем с уверенностью заявлять, что Чингисхан был монголом.



Единственный портрет Чингисхана, я надеюсь всем известный, мы с вами отметаем, как недостоверный, так как он был создан спустя 500 лет после Чингисхана.



В Лу. Алтан Тобчи говорится, что Чингисхан родился на реке Керулен, а не Онон. Керулен течет по территории Монголии и Китая. Но с чего вдруг мы должны верить автору, который жил через 400 лет после Чингисхана? Лу. Алтан Тобчи написана спустя 400 лет после жизни Чингисхана.



Вероятные границы империи Чингисхана.



Монгольская империя до вторжения в империю Цзинь..



Интересный факт: монголы завоевали лишь Империю Цзинь, а империю Сун не тронули. Почему? Что им мешало завоевать еще одну богатую, но слабую тогда страну. По версии китайцев, Чингисхан был из китайской знати одной из империй. В пользу своей версии они приводят систему управления империей, которую Чингисхан заимствовал у Китая. Позже его внуки завоевали империю Сун, но речь сегодня не о них.



Давайте обратимся к современным документам анализа ДНК народов Монголии и Центральной Азии. В исследовании приняли участие 16 млн. человек. Результаты исследования выявили, что большинство происходят от одного предка по мужской линии. Некто весьма влиятельный человек в Центральной Азии имел столь неограниченную власть, что стал предком огромного числа людей. Был ли это Чингисхан – неизвестно. Вероятно да.



Итак, мы обещали поставить точку в исследовании был ли Чингисхан монголом или тюрком, выполняем:



Чингисхан - не монгол, не тюрок, не китаец, не европеец. Удивлены? Отнюдь. Чингисхан до сих пор не имеет национальности. Историки просто не знают кем он был, когда родился, где родился, кем он был по национальности и где захоронен. Одно лишь можно сказать наверняка – этот человек реально существовал в начале 13 века и имел огромную власть. Вот такая загадочная личность этот человек. Скажете, мы не сказали ничего нового. Почему же. Теперь если кто-то вам скажет, что Чингисхан был тюрком, а другой собеседник скажет: "Ты что, Чингисхан был монголом", вы можете смело возражать обоим – он не был ни монголом, ни тюрком; в истории не существует этому доказательств и точка.