Генерал Чума: как коронавирус повлиял на армии стран НАТО

01:11 26.03.2020

Военные альянса готовятся принять участие в борьбе с пандемией



Алексей Тарасов



Пандемия коронавируса затронула большинство стран мира и повлияла на многие сферы деятельности. Не избежали этого и армии стран Североатлантического альянса. О том, в какой степени COVID-19 повлияла на вооруженные силы НАТО, как и к чему готовятся военные в Европе и США, - в материале "Известий".



"Мы настроены на серьезный диалог с НАТО"

Замминистра обороны Александр Фомин - о развитии международных военных связей и ситуации в сфере контроля над вооружениями



Зря вставали



Наиболее значительным изменением планов Североатлантического альянса стало серьезное ограничение учений Defender-2020. Масштабные маневры, сравнимые с учениями времен холодной войны, "ужались" и количественно, и качественно. С 13 марта все перемещение военного персонала и грузов из США в Европу было прекращено. Связанные учения, запланированные в рамках "больших маневров", отменены.



Уже развернутая в Европе бронетанковая бригадная боевая группа примет участие в совместных с союзниками маневрах Allied Spirit. Остальные американцы вернутся домой. Предполагается, что изменения также коснутся графика ротации американских военнослужащих в Европе.



Россия призвала страны Европы воздержаться от военных учений в мае



Конечно, уменьшение масштабов боевой учебы и сокращение количества мероприятий не позволят реализовать все планы на 2020 год. Однако отмена учений сейчас не означает их отмены вообще, и отчасти такие изменения натовским военным даже на руку.



К примеру, в прошлом году генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе, отметил, что к февралю 2020 года американцы не успеют развернуть полноценную многосредную оперативную группу (Multidomain Task Force). Именно это соединение планировалось задействовать в крупномасштабном эксперименте, связанном с разработкой новой доктрины многосредных боевых действий.



Перенос сроков может быть использован с выгодой, и к следующему разу военные смогут подготовиться лучше.



Теоретические разработки и практические испытания новых вооружений идут своим чередом. 17 марта командующий испытательным полигоном в Юме полковник Росс Поппенбергер заявил, что "критически важная миссия полигона по испытанию практически каждого элемента снаряжения продолжится".



Лечить по-русски: Москва направила в Италию военных эпидемиологов

На Апеннинский полуостров вылетели врачи и биологи с большим опытом борьбы с инфекциями



Продолжится и выполнение основных миссий в рамках НАТО. В частности, глава сил США и НАТО в Афганистане 19 марта сообщил, что военный и гражданский персонал продолжит прибывать в страну в соответствии с мирными договоренностями с лидерами движения "Талибан" (запрещено в России).



На данный момент въезд военнослужащих в страну временно приостановлен. За здоровьем 1,5 тыс. военных, гражданских специалистов и контракторов, уже прибывших в Афганистан, в течение двух недель будут наблюдать медики.



Делай пять



Все армии НАТО пока действуют более или менее стандартно. Приняты меры по информированию военных и членов их семей, действуют временные ограничения на увольнения, перемещения и командировки, за исключением поездок, необходимых для выполнения служебных обязанностей. Поощряется удаленная работа. Широко распространяются рекомендации по простейшей профилактике вроде возовской методички "Делай пять" (Do the Five): "Часто мой руки; кашляй в локоть; не прикасайся к лицу; держись на расстоянии не менее 1 м от других людей и оставайся дома, если чувствуешь себя больным".



В НАТО опровергли использование РФ ситуации с COVID-19 в своих целях



Министр обороны США Марк Эспер заявил 19 марта на пресс-конференции в Вашингтоне, что его ведомство "разработало директивы по действиям вооруженных сил в ситуации с коронавирусом. Гражданское и военное руководство подготовилось к различным сценариям - как кратко-, так и долгосрочным, на своей территории и за границей". Эспер подчеркнул, что командиры всех уровней имеют полномочия и получили рекомендации, как следует действовать.



"Главным приоритетом для меня остается безопасность военнослужащих и членов их семей. Вторым по значимости - обеспечить выполнение задач вооруженных сил, третьим - поддержать межведомственные усилия", - добавил Эспер.



А вас я попрошу убраться: из-за чего обострился конфликт Китая и США

Пекин высылает журналистов из Штатов на фоне разведенного американцами негатива о "родине" коронавируса



"Военные лаборатории работают в лихорадочном режиме, чтобы получить вакцину", - подчеркнул генерал Марк Майли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.



В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса сохранить военные расходы на прежнем уровне, поскольку вооруженные силы помогают бороться с пандемией. "Мы видим, что во многих союзных странах армия обеспечивает поддержку, включая логистику, охрану границ, предоставляет военные госпитали и другие виды медицинской помощи", - пояснил он.



Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ, на пресс-конференции в пятницу заявила, что бундесвер наблюдает за ситуацией и готов к действиям в случае необходимости. Впрочем, по ее мнению, помощь гражданским властям потребуется скорее в сфере логистики или полицейских мер, а не в области медицины.



В то же время генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн отметил, что армия не собирается выполнять функции полиции - следить за соблюдением комендантского часа или принимать участие в разгоне корона-вечеринок (Corona-Parties - стихийные собрания, которые устраивает немецкая молодежь, несмотря на официальные предостережения).



Аналогичные усилия предпринимаются и в других европейских странах - Великобритании, Франции, Испании. Определенная часть армии приведена в повышенную готовность, однако текущие мероприятия носят крайне ограниченные масштабы - тут развернут полевой госпиталь, там - мобильная лаборатория, здесь отправлен груз защитных масок и одежды.



Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В бундестаге поднимут вопрос об отмене ограничений для совместной борьбы с коронавирусом



В целом это объяснимо - правительства приберегают армейские ресурсы на крайний случай. Плюс стараются лишний раз не нервировать общественность и прессу, которые воспринимают как начало конца света появление военной техники или людей в форме.



Апокалипсис-лайт



На данный момент пандемия коронавируса коснулась армий НАТО исключительно в части "массовых мероприятий" и международного сотрудничества. Нужно отметить, что вооруженные силы - достаточно закрытая и контролируемая среда с обширными медицинскими возможностями. В случае радикального ухудшения именно они могут помочь переломить ситуацию.



В остальном - паники нет, всего хватает, руководство показывает сдержанный оптимизм в оценках. Плановая учеба между тем не прекращается. Как заявил один из немецких военнослужащих из-за ограничений "стало больше свободного времени, но скучать не приходится".



COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура

АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии



На более высоком уровне совершенно открыто звучат мнения, что создавшиеся обстоятельства можно и нужно использовать в качестве возможности получить ценный опыт работы в условиях пандемии, а заодно и проверить "подзаржавевшие" с 1980-х механизмы гражданской обороны и взаимодействия государственных и военных структур в экстренной ситуации.



Мысль действительно актуальная, особенно учитывая прогнозы на смещение боевых действий в города и рост ответственности военных за состояние мирного населения в зонах конфликтов. Более того, в условиях современного мира сценарии крупномасштабных боевых действий в условиях эпидемий, возникающих в густонаселенных районах при непредсказуемом перемещении крупных масс местных жителей, более чем вероятны и игнорировать их нельзя.



С другой стороны, стоит заметить, что общие мероприятия по действиям в условиях эпидемий известны военным еще с XIX века и с тех пор только совершенствуются. Текущая пандемия коронавируса если и принесет какой-то новый опыт военным медикам, то в достаточно узкой области. Полученные знания, разумеется, лишними не будут, но и преувеличивать их пользу тоже не стоит.