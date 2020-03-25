Трамп просит шейхов уничтожить Россию, но пощадить США

01:13 26.03.2020

Повторит ли Россия судьбу СССР из-за нефтяных войн?



Дмитрий Родионов

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Александр Фролов

Алексей Ильяшевич



Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, чтобы потеснить Россию на рынке. Об этом пишет американская Politico.



Источники издания уточняют, что Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом одобрил планы по увеличению добычи нефти, однако просил обеспечить, чтобы цена на нее не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса. В сообщении пресс-службы Белого дома по итогам разговора подчеркивалось, что стороны "обсудили мировые энергетические рынки и другие важные региональные и двусторонние вопросы".



Эта беседа, как сообщает издание, стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике. Эксперты Politico считают, что сохранение цены на нефть на уровне $ 20?30 за баррель может разорить примерно половину производителей сланцевой нефти.



"Поддерживайте [цены] низкими, но приемлемыми", - так смысл слов президента описал бывший чиновник американской администрации. По его словам, разговор не был трудным, это было что-то вроде: "Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе". Он также отметил, что дальнейшее падение цен более чем на 25% застало власти США врасплох.



Эксперты издания считают, что Трампу, возможно, удастся убедить Эр-Рияд сократить добычу нефти, однако серьезных рычагов воздействия у него мало, хотя остается дело об убийстве Джамаля Хашогги, реакция Вашингтона на которое была слишком мягкой в сравнении с реакцией других стран Запада.



Ранее мы писали о том, что США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. The Wall Street Journal сообщала о том, что создать альянс с саудитами президента убеждают чиновники из Министерства энергетики.



- Прежде всего, нужно правильно расставить акценты, - отмечает эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.



- Если верить информации, которую распространило издание Politico, Трамп не просил Саудовскую Аравию наращивать добычу нефти - он просто согласился с этими планами. А чего он просил, так это сохранения цен на приемлемом для американских сланцевиков уровне. У нас, конечно, нет стенограммы беседы, но я подозреваю, что этот тезис в речи Трампа был ключевым. По словам того же чиновника, который описывает разговор, столь резкое падение цен на нефть застало Белый дом врасплох. Президент США явно не ожидал, что действия саудитов будут иметь такие серьезные последствия.



"СП": - Да, Трамп попросил, чтобы падение цен не повредило американским производителям. Он призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле. А такое возможно? Разве низкие цены не убивают американскую нефть еще быстрее российской?



- Думаю, Трамп в начале марта, когда рухнул рынок, вообще плохо понимал, что происходит. Его и сейчас обвиняют в неспособности осознать угрозы, с которыми сталкиваются американские бурильщики. Можно много говорить об их участи в эпоху низких цен на "черное золото", но и западные, и российские эксперты сходятся во мнении, что американское "сланцевое чудо" станет одной из первых жертв нефтяной войны. Сами сланцевики уже бьют тревогу - с каждым днем они все сильнее давят на Трампа, призывая принять жесткие меры для стабилизации ситуации.



"СП": - А саудиты выполнят просьбы Трампа? Они долго могут держать низкие цены без критического ущерба для себя? И насколько их интересы совпадают с американскими?



- Мне кажется, что Politico в общих чертах правильно описало механизмы начала нефтяной войны. Инициатива исходила от Салмана, США просто дали отмашку, не ожидая столь серьезного проседания цен. Теперь интересы Вашингтона и Эр-Рияда явно не совпадают. А вот как разрешится это противоречие - другой вопрос. Насколько я могу судить, изначально рассматривался вариант финансовой поддержки американских сланцевиков. Сейчас чаша весов склоняется в пользу "принудительной" стабилизации цен.



"СП": - Есть ли у Трампа рычаги давления? Могут Хашогги припомнить или еще чего?



- Конечно, могут припомнить Салману и дело Хашогги, и другие примеры. Не берусь судить, как Трамп будет реагировать. В США продолжается дискуссия о том, как реагировать на происходящее. Есть разные варианты: от санкций против саудитов, которые можно будет ввести после принятия, так называемого закона NOPEC (антикартельного закона), до заключения новой сделки ОПЕК+ с участием США.



"СП": - По сути, от этой ценовой войны страдают и Россия, и КСА, и США. Зачем она тогда? Почему нельзя договориться?



- Договориться как раз можно, если Штаты присоединятся к картельному сговору России и Саудовской Аравии. С этим могут возникнуть трудности, поскольку нефтедобычей в США занимается частный сектор. Каким образом Трамп будет накладывать на него искусственные ограничения? Но это уже технические детали. Главное - наличие политической воли.



Трамп и его окружение постепенно приходят к осознанию того, что вовлечение США в ОПЕК+ возможно. Более того, это оптимальный вариант для всех сторон конфликта. Министр энергетики США Дэн Бруйетт уже заявил о возможности заключить нефтяной союз с Саудовской Аравией. Это не что иное, как намек на "апгрейд" ОПЕК+, поскольку Россия в этом союзе тоже должна участвовать. Без нее любые усилия по стабилизации рынка нефти лишаются смысла.



"СП": - Возможно ли повторение сценария 80-х годов, когда США с саудитами обрушили экономику СССР. Нужна ли нам эта рискованная кампания?



- Российская экономика по-прежнему очень зависима от торговли углеводородами. Теоретически рынок можно довести до такого состояния, что нынешние времена покажутся просто "золотым веком". Но какой ценой? Ценой уничтожения американской сланцевой добычи, вслед за которой рухнет вся концепция американского энергетического доминирования - а это один из краеугольных камней идеологии Трампа. Саудовскую Аравию коллапс настигнет не позже, чем Россию. О мелких игроках на нефтяном рынке я вообще молчу. Последствия обрушения российской экономики слишком дорого обойдутся для всего остального мира, и будут иметь непредсказуемые последствия. Это все равно, что взорвать экономическую ядерную бомбу. Где бы она ни рванула, разгребать завалы придется всему миру.



- Мне очень понравилась эта формулировка: боритесь с Россией, наращивайте добычу, но цены не роняйте, а то нам от этого плохо, - говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Как известно, все, что говорится до "но", не имеет значения. Очевидно, что Саудовская Аравия не может одновременно наращивать предложение на мировом рынке и держать цены на разумных уровнях, поэтому главной частью разговора Трампа с саудитами стоит считать требование не снижать цены до уровня, при котором разорение американских нефтяников становится лавинообразным.



"СП": - Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, чтобы потеснить Россию на рынке. Увеличение добычи саудитами реально потеснит Россию?



- Это зависит от массы факторов. На мировом рынке присутствует не только российская нефть, но и сырье более мелких игроков, которое тоже будет страдать от переизбытка предложения. Если таковой вообще будет.



"СП": - При этом, как отмечает Politico, беседа стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике. Так нужно перенасыщать рынок? Или Трамп считает, что тут возможен баланс?



- Перенасыщение однозначно вредит, притом всем. Но США еще в ходе кризиса 2014?2016 годов показали свою неспособность держать удар. Причина в специфике местной нефтяной отрасли, представленной массой мелких и средних предприятий, у которых слишком мала финансовая подушка безопасности и крайне невелико поле для маневра.



"СП": - А интересы саудитов соответствуют этому? Они с США на одной стороне?



- Вопрос отличный. Но ответа на него нет. Можно лишь сказать, что, судя по поведению сторон, саудиты стараются играть в собственную игру, но уже на старте начали проигрывать.



"СП": - Ранее США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Возможна ли кооперация США с ОПЕК? Ближайшее заседание ОПЕК, на которое пригласили СШ только в июне. Что произойдет за это время?



- Масса всего. Увеличится количество увольнений в американском нефтегазе, ускорятся банкротства мелких и средних компаний. Игроки нефтяного рынка начнут массово сокращать инвестиционные программы, что ударит по смежным отраслям. Я бы предположил, что до июня может состояться заседание стран ОПЕК+. Это дало бы позитивный сигнал рынку. Но подобное невозможно без политической воли со стороны саудитов.