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    Казахстан   | 
Казахстан - 88 больных
07:22 26.03.2020

На 08:05 часа 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 3 случая, городе Алматы - 2 случая, сообщает zakon.kz.

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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане
На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:25 час. 26 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.
На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 46 случаев,
в Алматы – 34 случая,
в Караганде - 2 случая,
в Шымкенте - 2 случая,
в Алматинской области - 1 случай,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Жамбылской области -1 случай,
в Северо - Казахстанской области - 1 случай.
Ранее, утром были зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 3 случая, городе Алматы - 2 случая.

Источник - zakon.kz
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