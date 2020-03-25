Казахстан - 88 больных

07:22 26.03.2020

На 08:05 часа 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 3 случая, городе Алматы - 2 случая, сообщает zakon.kz.



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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:25 час. 26 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 46 случаев,

в Алматы – 34 случая,

в Караганде - 2 случая,

в Шымкенте - 2 случая,

в Алматинской области - 1 случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Жамбылской области -1 случай,

в Северо - Казахстанской области - 1 случай.

Ранее, утром были зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 3 случая, городе Алматы - 2 случая.