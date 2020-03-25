Эпидемия обнуляет рыночную экономику. Даешь национализацию, - А.Башкатова

07:26 26.03.2020

В России национализацию считают возможным итогом кризиса



Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о последствиях экономического опустошения. Фото РИА Новости

Результатом экономического кризиса, связанного с негативными последствиями пандемии, станут разрастание госсектора и национализация. Но вряд ли это поможет стабилизировать ситуацию надолго. С таким прогнозом выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Опрошенные "НГ" эксперты пояснили: с одной стороны, национализация предприятий – гарантия сохранения рабочих мест, заработной платы и производства важной продукции; с другой – как показал советский опыт, в сфере услуг и торговли национализация будет неэффективна.

"Пустыня" – так бизнес-омбудсмен Борис Титов охарактеризовал ситуацию в экономике, столкнувшейся с негативными последствиями пандемии и падения цен на нефть. "Такого удара скорее всего не было ни в 1998, ни в 2014 году", – сообщил Титов в интервью радиостанции "Говорит Москва".



По его словам, "единственный реальный вариант – уйти обратно в государственную экономику": "Государственные парикмахерские, булочные, одновременное производство танков и "запорожцев". То есть все взять под государственный контроль".

На какое-то время это может стабилизировать ситуацию, поможет избежать голода, продолжает Титов. Но долго такая система без рыночной конкуренции, без предпринимательской инициативы все равно не просуществует, считает он.



О национализации задумались не только в России. В начале марта министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер не исключил национализации стратегически важных компаний, если они окажутся на грани банкротства. "Мы не допустим того, чтобы экономически здоровые предприятия оказались под угрозой банкротства только из-за коронавируса. При этом речь идет о сохранении сотен тысяч рабочих мест", – уточнил он.



Но национализация – это все же крайняя мера, уточнил Альтмайер. Не исключают национализации наиболее пострадавших предприятий также французские власти, о чем ранее сообщил министр финансов республики Бруно Ле Мэр.



"Опыт показывает, что национализация – не самый плохой вариант в условиях кризиса. В условиях резкого снижения уровня жизни необходимо адекватное формирование общественных благ, сохранение рабочих мест, что в состоянии выполнить государство. Есть и другая проблема –необходимость решения проблемы падения спроса и разрыва глобальных цепочек поставок", – пояснила "НГ" доцент Российского экономического университета Ольга Лебединская.



"Точечная национализация частично сняла бы напряжение. Государство всем помочь, к сожалению, не в силах. Речь скорее всего пойдет о национализации крупнейших, системно значимых компаний в отдельных сферах", – добавила эксперт. Но у этого процесса будет и определенный побочный эффект: "Результатом станет жесткий протекционизм".



"Национализация в условиях пандемии рассматривается правительствами разных стран как одна из мер, которая нужна для недопущения банкротства крупнейших компаний и социально важных секторов", – признает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Для бизнеса такая временная мера будет означать, что государство возьмет на себя функции по поддержанию стабильности работы предприятия, а для граждан это будет гарантия рабочих мест и заработных плат, уточнил он.



Но у ряда экспертов целесообразность национализации вызывает определенные сомнения. "Доля госсектора в нашей стране уже и так чрезмерно высока", – замечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Одна из наиболее уязвимых сегодня сфер – сфера услуг – представлена в основном малым и средним бизнесом, "доля которого в экономике и так крайне низка: около 22% ВВП по сравнению с 40% в крупных развивающихся экономиках и 50–60% в развитых странах". "И решать проблемы данной сферы через окончательное уничтожение предпринимательства – это, очевидно, не то, что нужно здоровой экономике", – говорит Чуркина. "Необходимо также учитывать, что эффективность госсектора существенно ниже.", – отметила эксперт.

"Основной удар придется на малый и средний бизнес, если точнее, на сферу услуг. Я слабо представляю национализацию барбершопов и кафе. Здесь поможет адресная помощь. Что касается торговых компаний в сегменте малого и среднего бизнеса, то национализация возможна, но возникает проблема менеджмента, – пояснил член генерального совета "Деловой России" Алим Бишенов. – Вряд ли владельцы компаний захотят быть государственными менеджерами".



"Смена частных парикмахерских, продуктовых магазинов, юридических, туристических компаний на государственные вернет нас на полвека назад и сделает нашу экономику неконкурентоспособной, а качество услуг ниже сегодняшнего", – опасается президент некоммерческой организации "Право на защиту" Андрей Тютюнин.

"Доля госсектора в экономике РФ вырастет, но не за счет национализации, а за счет сокращения частного сектора, – ожидает, в свою очередь, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов. – Прямая национализация предприятий сферы услуг и торговли не эффективна. Мы все помним неэффективность советской торговли и сферы услуг".

"Тотальный рост доли государства в среднем и малом бизнесе, на мой взгляд, выглядит нереалистичным", – продолжил начальник отдела "БКС Брокер" Василий Карпунин.



"Национализация мелкого бизнеса имеет смысл только тогда, когда за счет государственного управления его можно держать на плаву. Трудно представить, как можно управлять парикмахерскими и ресторанами. Для этого нужно возродить не только Госплан, но и Госкомцен, – обратил внимание замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Российского академии наук Александр Широв. – Поэтому более вероятным представляется запуск экономического роста на низовом уровне через меры налогового стимулирования и прямой поддержки".

В среду в обращении к гражданам России президент Владимир Путин перечислил меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших из-за негативных последствий пандемии: это отсрочка ряда налоговых выплат, кредитных платежей, снижение размера страховых взносов.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

25/03/2020