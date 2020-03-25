Страны Центральной Азии спасают свои экономики, - В.Панфилова

07:35 26.03.2020

Туркмены погибают, пробиваясь из-за границы на родину



Касым-Жомарт Токаев (в центре) заявил о господдержке казахстанского бизнеса. Фото с сайта www.akorda.kz

Казахстан направит финансовую помощь на кредитование бизнеса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что государство выделит 10 млрд долл. на преодоление кризиса. Чрезвычайные меры утвердил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, создав фонд в размере 1,5 млрд долл. В Киргизии объявили налоговые каникулы и выделили на антикризисные действия более 20 млн долл. Власти Таджикистана для реализации программы реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19 запросили помощь у международных финансовых институтов. Туркменистан по-прежнему защищается от эпидемии дымом гармалы.



Правительство Казахстана приступило к подготовке реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, который накануне озвучил беспрецедентные антикризисные меры. "Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долл. Правильно распорядившись данными средствами, мы, без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом", – заявил глава государства на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению.



Государство никого не оставит в беде в это непростое время, пояснил на брифинге в Нур-Султане министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Однако это не подразумевает безусловных и всеобщих выплат казахстанцам на период чрезвычайного положения. "Основной акцент государственной политики в новых условиях будет сделан на экономике. 10 млрд долл. – это колоссальная сумма в расчете на душу населения. Мы намеренно отказались от таких популистских мер, как, например, единовременная выплата денег всему населению. Мы понимаем – эта мера понравится народу, но она не системная и ее эффект краткосрочен", – заявил Абаев.



В пакете антикризисных мер, сказала "НГ" эксперт казахстанского Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (РК) Жанара Тулиндинова, все-таки предусмотрена прямая поддержка населения, особенно социально уязвимых групп. "На период ЧП приостановлена выплата основного долга по всем займам населения, малого и среднего бизнеса. Оставшиеся временно без источников доходов граждане, а это примерно 1,5 млн человек, получат ежемесячные выплаты в размере 42,5 тыс. тенге (около 95 долл.). Будут выдаваться бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим социально уязвимым группам, введено госрегулирование цен на социально значимые товары, чтобы не допустить спекуляции", – сказала Жанара Тулиндинова.



Пакет антикризисных мер в Узбекистане включает налоговые каникулы и преференции по кредитной задолженности. Государство выделит бюджетные ссуды отраслям, на которых сильнее других отразится пандемия. Президент Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания отметил, что растут риски в туристическом секторе, транспортно-логистической сфере, отрасли общественного питания, предприятия внешней торговли не смогут вернуть займы в срок. В связи с этим он распорядился продлить сроки погашения кредитов и приостановить взимание туристических сборов. Предпринимателям, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, будет предоставлена полугодичная отсрочка на уплату местных налогов. Предусмотрены льготы для малого и среднего бизнеса, а также планируется увеличить экспорт узбекской сельхозпродукции.



Прямая помощь населению выразится в том, что по распоряжению президента работники закрытых на карантин учреждений не потеряют ничего. Социальные пособия увеличат на 10%. Родителям или опекунам детей будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 100%.



Власти соседней Киргизии также приняли антикризисный пакет мер, в котором определены права и обязанности граждан в связи с введением в ряде городов и регионов республики режима чрезвычайного положения. Например, на территориях, где будет действовать режим ЧП, вводятся комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан. Следить за порядком будут МВД и армия. Во время ЧП запрещается увольнять рабочих и служащих по собственному желанию, только по реальным уважительным причинам. Вводятся особые правила пользования связью. Ограничивается движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводится их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб.

Киргизия – республика небогатая, поэтому власти открыли счет для зачисления добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц. По сообщению Министерства финансов, на счету почти 18 млн сомов (215,5 тыс. долл.).



Власти Таджикистана пока не обнародовали подробности Программы реагирования на чрезвычайные ситуации. Не названа также сумма кредита, необходимая для реализации программы. По сообщению радио "Озоди", власти республики ведут переговоры с международными финансовыми институтами, в том числе с Всемирным банком о привлечении инвестиций. По предварительным подсчетам, потребуется не менее 2 млн долл. Душанбе надеется получить средства, несмотря на то что подвергся жесткой критике за организацию массовых мероприятий во время пандемии. Минздрав страны по-прежнему утверждает, что заболевших коронавирусом в республике нет. Но при этом с 1 февраля около 1900 человек, прибывших в Таджикистан из различных государств, прошли обследование на наличие инфекции, а 400 продолжат оставаться на карантине.



Нет заразившихся COVID-19 и в Туркменистане. Там по-прежнему наиболее популярное средство для борьбы с коронавирусом дым гармалы – лекарственного растения, обладающего бактерицидными свойствами. В стране работают все предприятия, вузы, школы и детские сады. Запрещено носить маски. Впрочем, все равно в аптеках их нет. При этом страна на карантине – закрыты границы, прервано авиасообщение, столица изолирована, идет массовая проверка температуры жителей Туркменистана. "Около 1,5 млн туркменских граждан застряли в соседней Турции. Среди них не только трудовые мигранты, оставшиеся без средств к существованию, но и студенты. Просьбу разрешить им вернуться на родину власть не услышала. При этом 45 человек погибли, отравившись спиртом. Их тела были похоронены в Турции в общей могиле как неопознанные", – сказал "НГ" председатель региональной общественной организации русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максат Сапармурадов.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.03.2020