Узбекский бизнес переводят в режим разрешенного "форс-мажора"

08:36 26.03.2020

В Узбекистане предприниматели получат сертификаты о неготовности исполнить заказ из-за обстоятельств непреодолимой силы, сообщает министерство инвестиций и вешней торговли.

По данным пресс-службы, документ выдается предпринимателям, которые не могут исполнить контракты в связи с непреодолимыми обстоятельствами.