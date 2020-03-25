Более 500 таджикских мигрантов участвуют в строительстве инфекционной больницы на окраине Москвы

09:31 26.03.2020

Строительство современной инфекционной больницы в поселении Вороновское на окраине Москвы завершится в ближайшие недели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. К строительству больницы привлекли 3,2 тысячи человек, в том числе более 500 трудовых мигрантов из Таджикистана.



Стройка, начатая 12 марта буквально в чистом поле, идет полным ходом: монтируются корпуса, инженерные коммуникации, прокладываются дороги, поставляется медицинское лечебное оборудование. На объекте площадью около 80 тысяч квадратных метров расположатся более 500 коек, причем половина – реанимационных, что является уникальным для Москвы. "Это будет самая современная и самая эффективная больница", – отметил московский градоначальник Сергей Собянин, который накануне посетил строительную площадку будущей больницы.



Сообщается, что инфекционная больница рассчитана на несколько десятилетий, то есть ее работа продолжится и после эпидемии. У нее есть возможность расширения коек с 500 до 656 с возможностью трансформации каждой под реанимацию. Реанимационные палаты рассчитаны на шесть коек. В рамках проекта будет возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2–3 этажа.

Таджикские мигранты 25 марта в беседе с Радио Озоди сообщили, что строительные работы ведутся круглосуточно в двух сменах. Бахром Рахимов, один из таджикистанцев сообщил, что работа на этом важном объекте сильно отличается от работы на других стройках. "Контроль на стройке – строгая. Отношение работодателей к нам, можно сказать, хорошее... они не приказывают, а только просят работать лучше и быстрее", рассказывает Бахром.

Наш собеседник ранее работал на фабрике по производству мебели. По его словам, на новом месте работы им обещали платить по 40 тыс. рублей в месяц.



Искандар Авазов руководит бригадой из 20 строителей-мигрантов. "Наша работа - вязание арматуры и бетонные работы. Работа начинается в 7 часов утра и заканчивается в 8 часов ночи. Нас обеспечили временным жильем и трехразовым питанием", - отметил он в беседе с Радио Озоди.



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163, всего с момента начала эпидемии обнаружены 658 больных. Выздоровели 29 человек. Одна пациентка умерла, но медицинские власти не стали включать ее статистику гибели от заболевания. Под наблюдением в рамках самоизоляции остаются более 112 тысяч человек.



Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в мире превысило 424 тысячи человек. Число жертв инфекции достигло 17699 человек, поправились почти 100 тыс.



Мумин Ахмади