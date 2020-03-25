 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.03.2020
14:31  Историки раскрыли неожиданные подробности гибели легендарного путешественника Пржевальского
14:28  Казахское старшежузовское племя ысты - потомки саков или канглы?
14:27  В Нур-Султане задержан террорист с бомбой
14:20  Беглецов из/в заблокированный Нур-Султан ловят квадрокоптерами
14:12  Золотую Орду сгубила чума (уроки истории), - Т.Хайдаров
14:08  У нас зараженных коронавирусом нет, - глава Минздрава Таджикистана
14:06  В Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 60 человек

14:05  В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 100 человек
11:38  Хокимият Намангана закрыл город для всех видов транспорта, кроме осликов
11:35  Что удерживает русских ЦАзии от переезда в Россию, - vesti.uz
11:32  COVID-19 – украинские парадоксы, - В.Пойманов
11:17  Казахстан - 97 больных
11:03  Переживут ли США нефтяную войну 2020? - Энтони Фенсом
10:36  Евразия-2044. Основные контуры возможных сценариев, - Шамиль Султанов
10:29  Мобилизация или смерть, - Александр Проханов
10:15  Саудовская Аравия уверенно идет к своему краху, - Вл.Васильев
09:31  Более 500 таджикских мигрантов участвуют в строительстве инфекционной больницы на окраине Москвы
08:36  Узбекский бизнес переводят в режим разрешенного "форс-мажора"
07:35  Страны Центральной Азии спасают свои экономики, - В.Панфилова
07:26  Эпидемия обнуляет рыночную экономику. Даешь национализацию, - А.Башкатова
07:22  Казахстан - 88 больных
07:00  "Соблюдение дисциплины - это гражданская обязанность", - обращение С.Жээнбекова
01:13  Трамп просит шейхов уничтожить Россию, но пощадить США
01:11  Генерал Чума: как коронавирус повлиял на армии стран НАТО
01:06  Чингисхан имеет не тюркское и не монгольское происхождение... (тайны истории)
01:00  Вирусное перерождение. Как эпидемия меняет внешнюю и внутреннюю политику Украины
00:33  На пути к Pax Sinica: что несет Центральной Азии экспансия Китая, - Т.Умаров
00:28  Центральная Азия встречает удар коронавируса, - А.Уваров
00:02  Коронавирус и гибридная война, - Леонид Савин
Среда, 25.03.2020
20:30  Андасовщина. Как взяточники борются с коррупцией в Казахстане
19:47  Случаев коронавируса в Узбекистане - 56
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовская Аравия уверенно идет к своему краху, - Вл.Васильев
10:15 26.03.2020

При практически одинаковой себестоимости добычи нефти Россия значительно превосходит Саудовскую Аравию по запасу прочности экономики. Москва способна в данных условиях сыграть вдолгую, а вот у Эр-Риада запас прочности и, соответственно, запас времени совсем маленький – от силы год-два, а может быть, и меньше.

На днях колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг опубликовал статью под названием "Надвигается упадок и падение нефтяной империи Персидского залива", в которой предсказал Королевству Саудовская Аравия незавидное будущее.

Фиклинг утверждает, что даже при мировых ценах за баррель нефти в 10 долларов почти вся мировая нефтяная промышленность потеряет деньги, а производители стран Персидского залива останутся в плюсе. В то же время, по мнению колумниста Bloomberg, при низких ценах на нефть "проблема возникает для их экономик, которым нужна гораздо более высокая цена, чтобы сбалансировать свои бюджеты и поддержать привязанные к доллару валюты".
В данных условиях, в частности, Саудовская Аравия будет вынуждена сократить свои "щедрые расходы на оборону и безопасность", которые составляют почти треть ее бюджета. Кроме этого, королевству придется ввести дополнительные налоги и сократить раздутые государственные службы. Все эти преобразования вряд ли будут популярны у граждан страны, что в конечном итоге может разрушить внутреннюю стабильность государства.

Bloomberg приводит ряд цифр, согласно которым перспектива саудитов выглядит весьма печально. По данным доклада Международного валютного фонда 2019 года, даже при ценах на нефть 50−55 долларов за баррель международные резервы Саудовской Аравии упадут примерно до пяти месяцев покрытия импорта уже в 2024 году.

Дэвид Фиклинг приходит к выводу, что королевство в данном случае в течение нескольких месяцев ожидает серьезный кризис платежного баланса и отказ от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.
Соответственно, при цене на нефть в 20 долларов за баррель международные резервы Саудовской Аравии будут расходоваться еще быстрее, и финансовый крах королевства наступит гораздо раньше 2024 года.
Дэвид Фиклинг отмечает, что чистые финансовые активы, принадлежащие правительству Саудовской Аравии (резервы Центрального банка плюс активы Фонда национального благосостояния), за минусом государственного долга на 2018 год упали до 0,1% от ВВП. Падение чистых финансовых активов произошло за четыре года - с момента падения цен на нефть со 100 долларов за баррель в конце 2014 года, когда финансовые активы составляли 50% от валового внутреннего продукта.
Россия, по информации Bloomberg, имеет низкую себестоимость добычи нефти: в 2019 году "Роснефть", "Газпромнефть" и "Лукойл" потратили менее четырех долларов на добычу одного барреля нефти. Если добавить к этому примерно 5 долларов на транспортировку одного барреля и 6−8 долларов капитальных затрат на баррель, то получится баррель нефти по цене менее 20 долларов.

В своем недавнем интервью телеканалу "Вести 24" глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что компания "даже в условиях отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать порядка 22 лет, не снижая объемов добычи". По словам Сечина, операционные затраты "Роснефти" сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco: 3,1 доллара на баррель добываемой нефти, у Saudi Aramco - 2,5−2,8 доллара на баррель.
9 марта 2020 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство сумеет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность при "устойчиво низких" ценах на нефть. Российский Минфин утверждает, что даже если цены на нефть упадут до 25 долларов за баррель, то Россия сможет покрыть дефицит бюджета. По данным министерства, в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы покрывать выпадающие доходы от падения нефтяных цен в течение 6−10 лет.

Таким образом, при практически одинаковой себестоимости добычи нефти Россия значительно превосходит Саудовскую Аравию по запасу прочности экономики. Москва способна в данных условиях сыграть вдолгую, а вот у Эр-Рияда запас прочности и, соответственно, запас времени совсем маленький - от силы год-два, а может быть, и меньше.

Саудовская Аравия попыталась навязать свое мнение России по сокращению добычи с 1 апреля 2020 года, используя мощное информационное и психологическое давление. Однако, как говорится, не на тех напали. Кроме того, заявления о больших скидках на нефть и реальные поставки этой нефти, как оказалось, совсем не одно и то же.
Саудитам также следует уяснить, что у русских есть и другие способы отстоять свои интересы, о которых в открытых источниках писать не принято, и они пока не были задействованы. Бойтесь гнева терпеливых…
25 марта 2020
Владимир Васильев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585206900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2020 года №292
- Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Главы государства
- К 15 апреля заболеваемость должна снизиться – глава Минздрава о коронавирусе
- Демократическая партия "Ак жол" выражает солидарность поручениям Президента, данным на заседании Госкомиссии
- Об изменении порядка покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан
- Постановление Главного государственного санитарного врача
- Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №103
- Объявлен состав попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz"
- Информационное сообщение о приостановлении деятельности ТРЦ в Алматы на период карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  