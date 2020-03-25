Мобилизация или смерть, - Александр Проханов

10:29 26.03.2020

создание государственной организации, в которой появится управленец нового типа



В первые пятилетки, закладывая оборонные заводы-гиганты на Украине, в Белоруссии, в Центральной России, Сталин имел план эвакуации этих заводов на восток, за Урал в случае мгновенного наступления неприятеля. Еще выбирались для этих заводов огромные пустыри, еще вбивались первые сваи, закупалось на Западе оборудование, готовились в ремесленных училищах будущие рабочие, а уже существовал стратегический план эвакуации. Прокладывались железнодорожные пути, готовилось необходимое количество платформ и вагонов, подбирались бригады, которые демонтируют это оборудование, погрузят и отправят его на восток. А там, на востоке, уже оснащались места для приема этих, еще даже не построенных, заводов, собирались рабочие коллективы, определялись источники сырья. Эвакуация мощнейшей индустрии на восток в первые дни войны обеспечила Победу.



Красная Армия в 1941-1942 годах потеряла половину своего личного состава, но оборонная промышленность уцелела и снабжала армию танками, пушками, боевыми самолетами. Мобилизационный план, осуществленный в индустрии, действовал и в других отраслях советского общества. Так же планировались научные отрасли и строились университеты, лаборатории, набирались студенты для будущих исследований. Так же готовились пашни Сибири на случай потери плодородных земель Украины, Кубани, Белоруссии. Так же, еще в мирной стране, формировались группы подпольщиков на территориях, которым угрожал захват. Так же предлагалось композитору Исааку Дунаевскому писать песни, такие, как "Широка страна моя родная". Советский Союз был мобилизационным проектом, был единой громадной организацией, созданной великим конструктором, организацией, по своей эффективности и точности превосходившей организацию Гитлера.



Сегодня в условиях бактериологической войны, объявленной всему человечеству, Китай проявляет чудеса стойкости. Полуторамиллиардное население, все его подразделения: наука, армия, медицина, общественные организации, - слаженно, синхронно выполняют грандиозную, смертельно опасную стратегическую задачу, избавляющую Китай от погибели. Китай все эти десятилетия живет в условиях мобилизационного проекта: мощнейшего государства, незыблемой партии, которая является интеллектом нации, регулятором всех имеющихся в стране противоречий. Стратегическое планирование, способность громадного населения к мобилизации, подчинение личных интересов, капризов и прихотей общей цели и задаче, упование на государство позволяют Китаю справиться с ужасной эпидемией среди других, неподготовленных к этой напасти народов, у которых главенствуют гедонизм, слепое потребление, жажда наслаждений, идея безудержной индивидуальной свободы, отказ от государства.



Россия встретила эпидемию демобилизованной. Демобилизация - вот слово, которым можно описать существование постсоветской России. Индивидуальный и групповой эгоизм, интересы отдельных граждан или привилегированных групп, что ставятся выше интересов государства и общества в целом, философия потребления, наслаждения, неутомимого поиска все новых и новых развлечений, отказ от мобилизующей культуры, которая пробуждает в человеке стойкость, жертвенность ради рода, ради Родины.



Десятилетиями население России осознанно рас­тлевается ведущими телевизионными каналами, предлагающими зрителю образы распада, падения, высшей деструкции. Блистательные, бесподобные, неподражаемые проповедники нигилизма, иронии, высмеивающие и ниспровергающие все, что когда-то считалось ценным и незыблемым. Ксения Собчак или Андрей Малахов, что создали могучую многоцветную индустрию разложения и распада, вывели несколько поколений распущенных мещан, пошляков, нигилистов, для которых государство, в лучшем случае - абстракция, но чаще - враг, с которым нужно находиться в непрерывной борьбе и схватке. Россия встретилась с этой вселенской напастью неподготовленной, не имея организации. Мы видим, как у нас на глазах строится эта организация - противоречиво, скоропалительно, отдельными частями, и одна часть отрицает другую, создавая абсурдистское турбулентное движение противоречий. Создание организации - это высшее искусство, высший тип социальной инженерии. Легче построить звездолеты для полета на Марс, чем сконструировать, спроектировать организацию, способную создавать и запускать такие сверхмашины.



Путин закрепляет за собой право пожизненного правления не для того, чтобы набивать счета в иностранных банках нефтедолларами. Не для того, чтобы продолжать увлекательную, которой нет равных, игру на международной арене, обставляя искусных игроков в Старом и Новом свете. Он посвятит свои силы созданию государственной организации, в которой появится управленец нового типа, отличный от бессмысленных и малоэффективных губернаторов и министров. Создание таких управленцев есть часть нового мобилизационного проекта.



Мобилизационный проект - это не бутовские расстрельные рвы, не берцовые кости, которые в нас кидали противники мобилизации, сторонники гедонизма. Мобилизация - это создание такой организации, которая способна во всех своих частях: и в центре, и в самой далекой периферии, - мгновенно откликаться на вызовы. Синхронизировать эти реакции, концентрировать имеющиеся, всегда небогатые, ресурсы на главных направлениях развития, планировать, оперировать не только нефтью, банковскими системами или курсом рубля, но культурой, идеологией, в которой идея государства занимает главенствующее место. Искусственный интеллект, на создание которого пускается такое количество денег, бессилен, если нет организации. Только организация, оснащенная искусственным интеллектом, способна добиваться грандиозных результатов развития. Сам же искусственный интеллект, запущенный в рыхлое, наполненное хаосом и дурными энергиями общество, приведет в катастрофическому разрушению.

Вступая в схватку с коронавирусом испуганным, неподготовленным, социально разрозненным народом, мы выйдем из этой борьбы, пусть и с большими потерями, но народом, обретшим организацию, создавшим мобилизационный проект, без которого России не выжить среди нарастающих, один серьезнее другого, исторических вызовов. В основе мобилизационной организации России может и должна быть идеология Русской Мечты.

Мобилизация или смерть.