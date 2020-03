Переживут ли США нефтяную войну 2020? - Энтони Фенсом

11:03 26.03.2020 Энергетическая независимость Америки оказалась под угрозой после "черной пятницы" шестого марта. Сможет ли нефтегазовая промышленность США пережить последствия этого кризиса? Есть ли у страны "План „Б""? Отступит ли Россия или Саудовская Аравия?

Нефть по 10 долларов за баррель возможна: сможет ли американская энергетическая независимость пережить нефтяную войну 2020 года? (The National Interest, США)



Энтони Фенсом (Anthony Fensom)

"Поверьте, это станет печальным днем".

Это заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель-Азиза бин Салмана, сделанное в "черную пятницу" шестого марта на заседании ОПЕК+, оказалось верным, поскольку мировые энергетические гиганты вступают в нефтяную войну, что послужило причиной обвала цен и вызвало опасения, связанные с возможностью банкротства всей американской сланцевой промышленности.



Если энергетическая независимость Америки окажется под угрозой, сможет ли нефтегазовая промышленность страны пережить последствия этого кризиса?



"Плана „Б" нет"

После сдерживания поставок с 2017 года с целью поддержания цен на судьбоносной встрече в Вене нефтяной картель ОПЕК попытался добиться дополнительного сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки (б/с), начиная с апреля.



Предполагалось, что основные члены ОПЕК сократят добычу на один миллион б/с, а страны, не входящие в ОПЕК, в первую очередь Россия - на 500 тысяч б/с.

Еще до начала переговоров спрос на нефть уже начал падать из-за глобальной пандемии коронавируса и не по сезону теплого января. Министр нефти Ирана Биджан Зангане (Bijan Zanganeh) заявил, что на случай, если Россия или другие страны, не входящие в ОПЕК, не примут это предложение, у ОПЕК "нет плана „Б"".

Однако, по имеющейся информации, Россия отказалась в этом участвовать на том основании, что в результате дальнейшего сокращения добычи еще большая доля рынка перейдет американским производителям.

В ответ Саудовская Аравия решила наводнить рынок нефтяного сырья за счет увеличения добычи. Она планирует увеличить объем добычи на 25% до 12,3 миллиона б/с в апреле, начав ценовую войну в попытке вернуть утраченную долю рынка.



Это нефтезависимое ближневосточное королевство снизило свои апрельские продажные цены, оказав давление на Россию и других производителей, не входящих в состав ОПЕК, включая США. Соседи Саудовской Аравии также предупредили о повышении добычи - в том числе на миллион баррелей в сутки в Объединенных Арабских Эмиратах.



Россия отреагировала, заявив, что может увеличить добычу до 500 тысяч б/с и довести объемы до рекордных 11,8 миллиона баррелей после того, как первого апреля истечет срок действия соглашения ОПЕК+.



Реакция рынка была мгновенной. 18 марта и без того низкие цены на нефть упали более чем наполовину, достигнув 18-летнего минимума и составили чуть более 20 долларов за баррель. Ранее почти десятилетие цены держались на отметке около 100 долларов за баррель, а в течение почти пяти лет нефть торговалась на уровне более 50 долларов.

По прогнозам финансового конгломерата "Морган Стэнли" (Morgan Stanley), во втором квартале 2020 года нефть марки Brent будет торговаться на уровне около 30 долларов за баррель, а другие аналитики предупреждают, что если противостояние между Саудовской Аравией и Россией продолжится, цена может упасть ниже 10 долларов за баррель.



Нефть сейчас находится под "тройным ударом", поскольку цены определяются тремя основными факторами - ценовой войной, пандемией коронавируса COVID-19 и перенасыщением рынка. И все это происходит как раз тогда, когда состояние мировой экономики находится на самом низком уровне со времен глобального финансового кризиса. Ожидается, что пандемия приведет к сокращению спроса на топливо во всем мире, по меньшей мере, на 10% процентов, однако ситуация может ухудшиться в зависимости от степени глобального кризиса.



При этом перенасыщение рынка в первом полугодии этого года может составить от 800 миллионов до 1,3 миллиарда баррелей, что консалтинговая компания "Ай-Эйч-Эс Маркит" (IHS Markit) называет "самым экстремальным за всю историю перенасыщением мирового нефтяного рынка".

"Глобальный профицит такого масштаба никогда не наблюдался, - сказал вице-президент и глава отдела нефтяных рынков лондонской консалтинговой компании Джим Буркхард (Jim Burkhard).



"До этого самый большой в мире полугодовой профицит в этом столетии составлял 360 миллионов баррелей. То, что нас ожидает, превысит эту цифру вдвое или еще больше".

24 марта американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне около 24 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent - на уровне 27 долларов за баррель на фоне ожиданий налогово-бюджетного стимулирования Вашингтоном в размере двух триллионов долларов для поддержки пошатнувшейся американской экономики.

Однако аналитики не уверены, что процесс снижения будет остановлен.

"Неизвестно, насколько серьезным будет мировой кризис", - сказал в интервью агентству "Рейтер" (Reuters) старший аналитик международной брокерской компании OANDA в Нью-Йорке Эдвард Мойя (Edward Moya).

"Вероятно, дальнейшая стабилизация цен на нефть будет невозможна".



Удар по сланцевой промышленности США

Сланцевый бум привел к тому, что в 2018 году Америка стала крупнейшим в мире производителем сырой нефти, превысив объемы добычи Саудовской Аравии и России. После предыдущего нефтяного дефицита в США, составившего в 2008 году 436 миллиардов долларов, в сентябре 2019 года американские производители обеспечили профицит, в результате чего президент Дональд Трамп заявил ранее в этом году, что "нам не нужна ближневосточная нефть".

Даже обвал цен в 2014-2016 годах, который привел к тому, что десятки американских нефтегазовых компаний объявили себя банкротами, и увольнение сотен тысяч рабочих не смогли ослабить динамику роста американской промышленности.



Будет ли на этот раз по-другому?

По оценкам международной консалтинговой компании "Вуд Макензи" (Wood Mackenzie), работающей в топливно-энергетической сфере, лишь для выхода на уровень безубыточности многим компаниям будет необходимо, чтобы средняя цена на нефть марки Brent составляла 53 доллара за баррель. Если до конца 2020 года цены на нефть марки Brent в среднем будут составлять 35 долларов, потери составят около 380 миллиардов долларов.

"На этот раз, после пяти лет рациональных инвестиций и жесткой экономии, придется сокращать гораздо менее очевидные избыточные расходы. И привлечение капитала сейчас намного сложнее, особенно для независимых компаний США, а активность на рынке слияний и поглощений находится на рекордно низком уровне", - сказал Том Эллакотт (Tom Ellacott) из "Вуд Макензи".

"Кроме того, многие компании уже осуществили основную часть продаж очевидных активов"

По прогнозам аналитиков информационного агентства "Эс энд Пи Глобал Платтс" (S&P Global Platts), с учетом того, что компании сокращают добычу, рабочие места и инвестиции, чтобы остаться на плаву, американская промышленность в этом году недополучит около 500 тысяч баррелей в сутки и увеличит объемы до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2021 году.



Если цены снова начнут расти, восстановить американскую промышленность будет сложнее из-за высокого уровня задолженности.



"То, что мы не наблюдаем восстановления сланцевой промышленности США такими же темпами, как это было в цикле низких цен на нефть в 2015-2016 годы, отчасти объясняется состоянием финансовых институтов и степенью их готовности рефинансировать сланцевую промышленность США", - сказал директор международного аналитического отдела агентства "Эс энд Пи Глобал Платтс" Крис Мидгли (Chris Midgley).

"Долг со сроком погашения в 2021 и 2022 годах (20 миллиардов и 30 миллиардов долларов соответственно) придется рефинансировать, и при таких ценах это будет очень сложно".



По мнению Дейва Эрнсбергера (Dave Ernsberger), руководителя отдела ценообразования и анализа рынков агентства "Эс энд Пи Глобал Платтс", отсутствие поддержки со стороны инвесторов может оказаться катастрофическим.

"Весь сланцевый сектор на протяжении последних двух лет находился под интенсивным давлением инвесторов, требовавших обеспечивать положительный денежный поток, получать дивиденды и возвращать прибыль акционерам. Любая компания, заявлявшая, что она будет перерасходовать и значительно наращивать добычу, подвергалась „наказанию", теряя на снижении стоимости активов", - сказал он.



"Теперь, после того, что произошло за последние пару недель, практически невозможно представить, что какая-нибудь высокодоходная компания сможет что-либо рефинансировать на необеспеченном или обеспеченном рынке… Цены на облигации упали, доходность зашкаливает, они торгуются на уровне 20%-21%, так что нас ждет повальное невыполнение обязательств и банкротство".

По данным юридической фирмы "Хейнес и Бун" (Haynes & Boone), работающей в топливно-энергетическом секторе, в прошлом году было зафиксировано рекордное количество банкротств и снижения скорости активов: о банкротстве объявили 50 энергетических компаний (среди которых 33 нефтегазодобывающие компании), а в 2020 году ожидается еще больше подобных случаев, учитывая приближающуюся волну задолженностей.



Эта отрасль находится в сложном положении еще и в результате снижения производительности скважин по мере созревания сланцевых регионов. По оценке специалистов "Ай-Эйч-Эс Маркит", ежегодное снижение добычи из скважин на сланцевом месторождении Пермский бассейн (Permian Basin) составляет около 40%, и для восстановления объемов требуется увеличение масштабов буровых работ, что маловероятно, впрочем, ожидается, что количество буровых установок снизится на 30%.



Хотя за последние пять лет американским нефтедобывающим компаниям удалось сократить затраты на бурение примерно на 20 долларов за баррель, только 16 из них работают на месторождениях, на которых затраты на бурение новых скважин составляет менее 35 долларов. По оценке Федерального резервного банка Далласа, безубыточная цена для отрасли составляет 50 долларов за баррель, и в этом году большинство из них заложили в бюджет цены порядка 55-65 долларов за баррель.

"Пытаясь найти способы повышения эффективности, никогда не делайте ставку на технологии - это понадобится,… но в ближайшие полтора года ожидаются серьезные потрясения", - сказал Мидгли из "Эс энд Пи Глобал Платтс".



Завершающая фаза



Отступит ли Россия или Саудовская Аравия? По оценке "Эс энд Пи Глобал Платтс", безубыточная цена для России составляет 54 доллара за баррель, а для Саудовской Аравии - 82 доллара, а значит, в случае продолжительной ценовой войны обеим странам есть что терять.

Однако Россия накопила золотовалютные резервы, которые оцениваются в 520 миллиардов долларов, а у Саудовской Аравии самая низкая себестоимость нефти наряду с золотовалютными резервами в размере около 500 миллиардов долларов и небольшим государственным долгом. Национальная нефтяная компания "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) известна тем, что у нее себестоимость добычи одного барреля составляет порядка 2,80 доллара, а российские компании, включая "Роснефть" и "Газпром", сообщают о себестоимости добычи менее четырех долларов.



"И Россия, и Саудовская Аравия могут пережидать это довольно долго и нескоро начнут ощущать реальный экономический ущерб", - заключил Мидгли. По оценкам аналитика, "в обозримом будущем" ценовая война продолжится (если не произойдет ухудшения рыночных условий), и скорее всего, в ущерб американской промышленности.



Однако низкие цены угрожают планам Саудовской Аравии диверсифицировать свою экономику, а снижение государственных расходов может вызвать недовольство населения репрессивными режимами во всех странах Персидского залива, а также в России и Венесуэле.

По оценкам Международного валютного фонда, даже если цены на нефть вернутся до уровня 50-55 долларов за баррель, уже к 2024 году золотовалютные резервы Саудовской Аравии сократятся до уровня пятимесячного покрытия импорта, что приведет к потенциальному кризису платежного баланса и отказу от привязки к доллару.

Америка предпринимает ответные шаги, и администрация Трампа объявила о планах закупить до 77 миллионов баррелей сырой нефти и назначает Викторию Коутс (Victoria Coates) специальным представителем по энергетике в Саудовской Аравии на фоне спекуляций о сделке между США и Саудовской Аравией с целью стабилизации нефтяных рынков. Некоторые американские законодатели призвали ввести эмбарго на закупки нефти за рубежом, а Техасская железнодорожная комиссия даже предложила ограничить добычу в Техасе, чтобы поддержать цены.

Президент Трамп заявил, что Америка по-прежнему способна оказывать "значительное влияние на ситуацию" и еще может найти компромисс. Американскому лидеру понадобится вся его знаменитая способность заключать сделки и даже больше, чтобы осуществить то, что могло бы стать сделкой века с Саудовской Аравией, для сохранения энергетической независимости и сланцевой промышленности США.



Оригинал публикации: $10 a Barrel Oil Is Possible: Can American Energy Independence Survive the 2020 Oil War?

Опубликовано 25/03/2020 Источник - inosmi.ru

