Казахстан - 97 больных

11:17 26.03.2020

Еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане

На данный момент в городе 55 случаев.



На 12:20 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в г. Нур-Султан – 55 случаев,



г. Алматы – 34 случаев,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1 случай,

Актюбинская область - 1 случай,

г. Шымкент - 2 случая,

Жамбылская область - 1 случай,

Северо-Казахстанская область - 1 случай.

На данный момент в Казахстане заболевших 97 человек. Двух человек уже вылечили от коронавируса. С 19 марта был введен режим карантина в Нур-Султане и Алматы. С 26 марта в Алматы закрыли все непродовольственные объекты по продаже товаров и оказания услуг.