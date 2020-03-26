COVID-19 – украинские парадоксы, - В.Пойманов

11:32 26.03.2020

Владимир ПОЙМАНОВ | 26.03.2020



Чрезвычайная ситуация

Владимир Зеленский, похоже, передумал вводить в Украине чрезвычайное положение (ЧП) в связи с пандемией. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что правительство не готово остановить большую часть экономики, поскольку аграрии и металлурги дают "70% экспортной выручки". Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режима чрезвычайной ситуации (ЧС) достаточно, "чтобы эффективно управлять в тех регионах, где заболевание появилось".



Активно против ЧП выступает и украинский бизнес, указывая на то, что остановка всех нестратегических предприятий катастрофически скажется на экономике. Большинство фракций и групп в Раде придерживается такой же точки зрения, хотя министр здравоохранения Илья Емец призывает депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения (ЧП), заявляя, что "это надо было делать с самого начала".



Самым активным лоббистом введения ЧП является министр внутренних дел Арсений Аваков. Политолог Михаил Подоляк считает, что Аваков незаметно отнимает полномочия у Зеленского и, если так продолжится дальше, вся власть окажется у главы МВД. Версия антикризисных мер "от Авакова" включает увеличение дефицита госбюджета на 200 млрд. грн. и его секвестр, выплаты в размере 2,5-3 тыс. грн. по вынужденной безработице, заключение соглашения с МВФ с целью получения помощи, реструктуризацию внешних долгов Украины, пресечение спекуляций на валютном рынке, кредиты для бизнеса под 5-7% годовых.



Предлагаемые Аваковым меры выглядят разумно, но всем бросается в глаза, что он вышел за пределы своих полномочий и прямо указывает президенту, чем нужно заняться. Политический психолог Светлана Чунихина пишет: "Сейчас очень многие говорят, что Аваков подменяет собой министерство здравоохранения и правительство в целом. Очевидно, что Аваков заполняет некий вакуум власти и это тревожно в том смысле, что он ведет нас в зону риска, связанную с диктатурой. Власть, конечно, должна принимать жесткие меры, но тут тонкая грань между управленческими решениями и установлением диктаторского режима".

Между тем борьба с коронавирусом в Украине сразу после объявления карантина (12 марта) приняла парадоксальный характер. Режим ЧС ввели в Киеве, в Запорожье, в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской, Тернопольской и Черкасской областях. Внутри страны между городами и областями прекращено авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Разрешили работу аптек, продуктовых и хозяйственных магазинов, но при этом ограничили общественный транспорт: в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов могут находиться не более 20 пассажиров, а в маршрутных такси – не более десяти. В Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск) закрыли метро. Это привело к грандиозному транспортному коллапсу, на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди, растерянные люди без каких-либо средств защиты штурмовали редкие автобусы и троллейбусы, а водители маршруток отказывались выезжать на линию из-за штрафов. Такой скученности людей на улицах на Украине никогда не было. Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава заявил, что верхи вообще не понимают, как живут низы, ибо риск заболеть, стоя на остановке или в переполненном автобусе 1,5-2 часа, гораздо выше, чем во время поездки в метро в течение 10-15 минут.



Ко всему прочему на Украину обрушился поток туристов, которых пришлось спешно эвакуировать самолетами из многих стран. К ним добавились и застигнутые врасплох заробитчане. С 16 по 21 марта из Европы, включая Италию, было вывезено на Украину поездами 103 тыс. человек. Facebook кишит такими записями: "Дежурное прикладывание термометра – профанация. Инкубационный период Covid 19 - несколько недель. Что вы наделали? Вы же стране смертный приговор подписали! Где строжайший карантин, как в Санжарах? Где экспресс-тесты на "корону"? Где контроль и штрафы? Вы закрыли метро, но весь люд облизывает друг друга в забитом наземном транспорте! Ввели карантин и одновременно впустили в страну 100 с лишним тысяч потенциально инфицированных, даже не проведя экспресс-тесты и не выдав людям для проформы маски".



Ситуация с обычными масками в Украине аховая. Бывший генпрокурор Юрий Луценко обнародовал в Facebook данные о вывозе из страны за последние три месяца 983,5 т медицинских масок, больше половины этого объема – в феврале, когда вспышка коронавируса распространилась по миру. По словам журналиста Юрия Бутусова, таможенная служба оформляла вывоз медицинских масок из Украины вплоть до 11 марта.



Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский утверждает, что за сентябрь 2019-го – февраль 2020 годов из Украины вывезли медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн. Председатель партии "Голос" Юлия Клименко написала в Facebook, что в 2019 году в Госрезерве были миллионы медицинских масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи ручных дыхательных аппаратов, тонны спирта и много другого медицинского оборудования. Сейчас их нет.

Поражает порой и безответственность людей. Например, в Днепр заразу завезла семейная пара, отправившаяся в начале марта в Париж. Супругов доставили в Киев на самолете, после чего они добрались домой на поезде и только потом обратились к врачам. Сколько людей они успели заразить, неизвестно. И вот еще. Нардеп Сергей Шахов вместе с женой покатался на горных лыжах во Франции (легендарный Куршевель), где уже полыхал коронавирус, и по возвращения домой пошел больной на заседание комитета Верховной рады, успев заодно пообщаться с премьером Шмыгалем. Кроме Шахова, заболевание выявили еще у трех украинских нардепов.



Повсюду – в столице, в областных, в районных центрах – своя специфика. Из-за отмены междугороднего и пригородного транспортного сообщения многие врачи и медсестры не могут доехать до больниц; между тем большое количество среднего и младшего медицинского персонала проживает в пригородных селах. Решения проблемы у власти нет. Зампредседателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый говорит: "Врачи и медсестры работают фактически без средств защиты. В случае вспышки коронавируса это грозит их массовым заражением. Если больного можно изолировать в палате, то медика реально защитить можно только специальными средствами, которых практически нет. Не хватает даже элементарных масок".



Мэр Киева Виталий Кличко, памятуя о своем боксерском прошлом, решил одолеть коронавирус нокаутом: с 23 марта в столице общественным транспортом стали перевозить по спецпропускам только тех пассажиров, "которые обеспечивают критически важные сферы жизни города". Это медики, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий, а также те, кто работает в продуктовых магазинах и в аптеках. Частного транспорта ограничение не коснулось. Такие же меры приняты в Тернополе.



По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом (четверо умерли, один выздоровел), но эта цифра ежедневно увеличивается. Национальная академия наук Украины предупредила, что при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано 22,2 млн. человек.



Не исключено, изменится, когда поставленные за счет китайского миллиардера Джека Ма тесты на $80 млн. заработают. Однако вместо обещанного миллиона единиц в страну на самолете прибыло 250 тыс. экспресс-тестов и 521 тест-система для ПЦР. Остальное при перелете растворилось в воздухе.



Наконец, украинское правительство опомнилось и 25 марта объявило о введении режима ЧС на территории всей страны, а заодно продлило карантин на месяц. 27 марта будет остановлено "любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны".

Остается вопрос, как рядовые жители Украины, живущие от зарплаты до зарплаты, смогут целый месяц оставаться дома, не имея средств к существованию.

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