Что удерживает русских ЦАзии от переезда в Россию, - vesti.uz

11:35 26.03.2020

Российское чиновничество опять показало двойные стандарты своим соотечественникам, проживающим в республиках Средней Азии.



Так, по последним планам правительства, преимуществом для получения гражданства имеют русские из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. А остальные, что второй сорт?

Отчего все решается по территориальному признаку или России нужны русские с конкретной страны? А не попахивает ли это все политикой?

В конце 19 века царская Россия благословляла соотечественников на переезд на вновь новые земли, уже при Советской власти направляла в республики Средней Азии ученых, врачей, инженеров и педагогов. Потом эшелонами слали целые заводы в ВОВ. Тогда никто не задавался вопросом, как сложится их судьба. Просто им делали предложение, от которого по известным причинам никто не мог отказаться. Но тогда была другая власть и любому русский знал - мы живем в одной стране.

И что теперь? Когда НАДО, езжайте ребята "мы обо все позаботимся", а как возврат Родину - это за свой счет! Хотя известно, один переезд хуже пожара, но это так, к пониманию вопроса.



Посмотрите, в парламентах бывших советских республик - русских депутатов практически нет. О чем это говорит, а о том, что Россия теряет свое влияние. Да, Россию уважают по инерции, как мощного соседа, но не более.

Нет практически ни СМИ, ни в наружной рекламе агитации, на переезд на историческую Родину. Стесняются, что ли?

Может стоило добавить еще один нацпроект - "Возврат соотечественников на историческую Родину"? Напрягли бы российских олигархов, и обязали бы их помочь с жильем. Или слабо?

А, что сейчас? Тебе великодушно, с барского плеча советуют сделать свободный выбор. Какой? Ехать или не ехать? Пополнять ряды нищих россиян или столкнуться с бюрократическим беспределом и прочими "радостями" начала жизни с чистого листа?

Бросить дом, могилы отцов и метнуться в неизвестность? Так что ли?



Простой пример. Еще при покойном И.А.Каримове было постановление, о том, что переезжающие пенсионеры на воссоединение, в течении 2-х месяцев должны в обязательном порядке получить (!!!) пенсию от Узбекистана. А, известно ли, что в России - минимум ГОД, надо ожидать положительного решения по данному вопросу.

Понятно, что России, надо осваивать новые производства, "поднимать" демографию, и катастрофически не хватает людей, для освоения огромных территорий. Но одного хотения мало. Как в известном анекдоте про бедного еврея, который хотел выиграть в лотерею. И тогда ангелы стали ходатайствовать перед Богом, что б он помог еврею, на что Всевышний им сказал: "Пусть еврей хотя бы купит лотерейный билет!"



Так и Россия, хочет возвратить соотечественников, но для этого делает далеко не все. Сегодня все хотят жить лучше, а переезд на историческую Родину безальтернативно приведет к ухудшению материального положения любой семьи. И это сильный тормоз.

Так, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.



Алексей Барашкин, Ташкентская область