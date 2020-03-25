 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что удерживает русских ЦАзии от переезда в Россию, - vesti.uz
11:35 26.03.2020

Российское чиновничество опять показало двойные стандарты своим соотечественникам, проживающим в республиках Средней Азии.

Так, по последним планам правительства, преимуществом для получения гражданства имеют русские из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. А остальные, что второй сорт?
Отчего все решается по территориальному признаку или России нужны русские с конкретной страны? А не попахивает ли это все политикой?
В конце 19 века царская Россия благословляла соотечественников на переезд на вновь новые земли, уже при Советской власти направляла в республики Средней Азии ученых, врачей, инженеров и педагогов. Потом эшелонами слали целые заводы в ВОВ. Тогда никто не задавался вопросом, как сложится их судьба. Просто им делали предложение, от которого по известным причинам никто не мог отказаться. Но тогда была другая власть и любому русский знал - мы живем в одной стране.
И что теперь? Когда НАДО, езжайте ребята "мы обо все позаботимся", а как возврат Родину - это за свой счет! Хотя известно, один переезд хуже пожара, но это так, к пониманию вопроса.

Посмотрите, в парламентах бывших советских республик - русских депутатов практически нет. О чем это говорит, а о том, что Россия теряет свое влияние. Да, Россию уважают по инерции, как мощного соседа, но не более.
Нет практически ни СМИ, ни в наружной рекламе агитации, на переезд на историческую Родину. Стесняются, что ли?
Может стоило добавить еще один нацпроект - "Возврат соотечественников на историческую Родину"? Напрягли бы российских олигархов, и обязали бы их помочь с жильем. Или слабо?
А, что сейчас? Тебе великодушно, с барского плеча советуют сделать свободный выбор. Какой? Ехать или не ехать? Пополнять ряды нищих россиян или столкнуться с бюрократическим беспределом и прочими "радостями" начала жизни с чистого листа?
Бросить дом, могилы отцов и метнуться в неизвестность? Так что ли?

Простой пример. Еще при покойном И.А.Каримове было постановление, о том, что переезжающие пенсионеры на воссоединение, в течении 2-х месяцев должны в обязательном порядке получить (!!!) пенсию от Узбекистана. А, известно ли, что в России - минимум ГОД, надо ожидать положительного решения по данному вопросу.
Понятно, что России, надо осваивать новые производства, "поднимать" демографию, и катастрофически не хватает людей, для освоения огромных территорий. Но одного хотения мало. Как в известном анекдоте про бедного еврея, который хотел выиграть в лотерею. И тогда ангелы стали ходатайствовать перед Богом, что б он помог еврею, на что Всевышний им сказал: "Пусть еврей хотя бы купит лотерейный билет!"

Так и Россия, хочет возвратить соотечественников, но для этого делает далеко не все. Сегодня все хотят жить лучше, а переезд на историческую Родину безальтернативно приведет к ухудшению материального положения любой семьи. И это сильный тормоз.
Так, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Алексей Барашкин, Ташкентская область

Источник - vesti.uz
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